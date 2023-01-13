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Haberler Galeri Bedelli askerlik ücreti 2023 son dakika: MSB zamlı bedelli askerlik başvuru parası ne kadar, kaç TL oldu?

Bedelli askerlik ücreti 2023 son dakika: MSB zamlı bedelli askerlik başvuru parası ne kadar, kaç TL oldu?

2023 yılı bedelli askerlik ücreti belli oldu. Yeni askerlik sistemi ile kalıcı hale gelen bedelli askerlikten yararlanmak isteyen vatandaşlar, bu yıl başvuru ücretinin ne kadar olduğunu merak ediyordu. Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanması sonrası memur ve emeklilere yapılacak zammın belli olmasının ardından bedelli askerlik ücreti de yeniden belirlendi. Peki, Bedelli askerlik ücreti 2023 ne kadar? MSB zamlı bedelli askerlik başvuru parası ne kadar, kaç TL oldu? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.01.2023 14:15 Güncelleme Tarihi: 13.01.2023 14:25
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Bedelli askerlik ücreti 2023 son dakika: MSB zamlı bedelli askerlik başvuru parası ne kadar, kaç TL oldu?

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından her yıl bedelli askerlik başvurusu alınıyor. 2023 yılı içerisinde başvuru yapacak olan vatandaşlar, 2024 yılında kura sonucuna göre silahaltına alınacak. 2023 Ocak-Temmuz döneminde bedelli askerlik başvuru ücretinin ne kadar olduğu merak ediliyor. Peki, bedelli askerlik ücreti 2023 ne kadar? MSB zamlı bedelli askerlik başvuru parası ne kadar, kaç TL oldu? Ayrıntılar haberimizde...

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Bedelli askerlik ücreti 2023 son dakika: MSB zamlı bedelli askerlik başvuru parası ne kadar, kaç TL oldu?

2023 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

Bedelli askerlik ücreti Ocak-Temmuz 2023 dönemi için 104.84,16 TL olarak belirlendi. 2023'ün ikinci altı aylık enflasyon verisinin açıklanması sonrası bedelli askerlik ücreti yeniden belirlenecek.

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Bedelli askerlik ücreti 2023 son dakika: MSB zamlı bedelli askerlik başvuru parası ne kadar, kaç TL oldu?

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuru yapmak isteyenler e-Devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden başvuru yapabilir. Bedelli askerlik başvuruları ile ilgili herhangi bir zaman kısıtlaması bulunmuyor. Ancak, Askeralma Yönetmeliği'nin 61'inci Maddesi gereğince içinde bulunulan yılın 31 Aralık tarihi mesai bitimine kadar yoklama işleminin tamamlanması ve bedelin başvuru tarihinden itibaren iki ay içinde, son ödeme tarihinden önce sınıflandırılmanız durumunda ise bakaya kalma tarihine kadar ödenmesi gerekiyor.

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Bedelli askerlik ücreti 2023 son dakika: MSB zamlı bedelli askerlik başvuru parası ne kadar, kaç TL oldu?

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURU ŞARTLARI

* Askerlik çağına girmiş yükümlülerden herhangi bir yaş sınırlandırması olmaksızın fiilî askerlik hizmetine başlamamış olmak.

* Yoklaması olmayan yükümlüler için, yoklamaya esas sağlık muayenelerini tamamlayarak "Askerliğe Elverişlidir" kararı verilmiş olmak.

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Bedelli askerlik ücreti 2023 son dakika: MSB zamlı bedelli askerlik başvuru parası ne kadar, kaç TL oldu?

* Kura veya sınıflandırma işlemini müteakip bedelli askerlikten yararlanma hakkı elde edip de bu haktan vazgeçmemiş olmak.

* Askerlik çağına girdiği tarihten bedelli askerliğe müracaat tarihine kadar, bu tarih dâhil, herhangi bir dönemde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalanlar için bedelli askerliğe müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde ödemesini yapmak ve kura veya sınıflandırma öncesi bedelli askerlikten vazgeçmemiş olmaktır.