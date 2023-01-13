Bedelli askerlik ücreti 2023 son dakika: MSB zamlı bedelli askerlik başvuru parası ne kadar, kaç TL oldu?

2023 yılı bedelli askerlik ücreti belli oldu. Yeni askerlik sistemi ile kalıcı hale gelen bedelli askerlikten yararlanmak isteyen vatandaşlar, bu yıl başvuru ücretinin ne kadar olduğunu merak ediyordu. Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanması sonrası memur ve emeklilere yapılacak zammın belli olmasının ardından bedelli askerlik ücreti de yeniden belirlendi. Peki, Bedelli askerlik ücreti 2023 ne kadar? MSB zamlı bedelli askerlik başvuru parası ne kadar, kaç TL oldu? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 13.01.2023 14:15 Güncelleme Tarihi: 13.01.2023 14:25 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL