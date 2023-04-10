10 Nisan 2023, Pazartesi
TYP 2023 son dakika kadro müjdesi geldi mi, yeni alım olacak mı? İŞKUR TYP okul temizlik görevlisi alımları ne zaman?
"TYP 2023 son dakika kadro müjdesi geldi mi, yeni alım olacak mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TYP alımlarına yönelik sonuç açıklamaları İŞKUR üzerinden yapılıyor. Kura sonuç ve isim listesi kurum üzerinden açıklanıyor. Alımlara yönelik yeni açıklamaların gelip gelmediğine yönelik detaylar merak ediliyor. Peki, TYP 2023 son dakika kadro müjdesi geldi mi, yeni alım olacak mı? İŞKUR TYP okul temizlik görevlisi alımları ne zaman?
Giriş Tarihi: 10.04.2023 15:58
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