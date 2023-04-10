İşçi başına 35 bin-48 bin TL prim desteği! Asgari ücret, işsizlik ödeneği, EYT'li çalışana 5 puanlık indirim... Prim teşviki nedir, nasıl alınır?

İşçi başına 35 bin-48 bin TL prim desteği ile ilgili detaylar araştırılıyor. Sigortalı istihdamın artırılması, gençlere, kadınlara iş kapısı açılması amacıyla milyonlarca çalışan için prim indirim, teşvik ve destekler sağlanıyor. Bu olanaklardan ise yararlananların sayısı 12 milyonu geçti. İşte detaylar...