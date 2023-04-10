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Haberler Galeri İşçi başına 35 bin-48 bin TL prim desteği! Asgari ücret, işsizlik ödeneği, EYT'li çalışana 5 puanlık indirim... Prim teşviki nedir, nasıl alınır?

İşçi başına 35 bin-48 bin TL prim desteği! Asgari ücret, işsizlik ödeneği, EYT'li çalışana 5 puanlık indirim... Prim teşviki nedir, nasıl alınır?

İşçi başına 35 bin-48 bin TL prim desteği ile ilgili detaylar araştırılıyor. Sigortalı istihdamın artırılması, gençlere, kadınlara iş kapısı açılması amacıyla milyonlarca çalışan için prim indirim, teşvik ve destekler sağlanıyor. Bu olanaklardan ise yararlananların sayısı 12 milyonu geçti. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.04.2023 13:45 Güncelleme Tarihi: 10.04.2023 13:45
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İşçi başına 35 bin-48 bin TL prim desteği! Asgari ücret, işsizlik ödeneği, EYT’li çalışana 5 puanlık indirim... Prim teşviki nedir, nasıl alınır?

İşçi başına 35 bin-48 bin TL prim desteği ile ilgili detaylar araştırılıyor. Sigortalı istihdamın artırılması, gençlere, kadınlara iş kapısı açılması amacıyla milyonlarca çalışan için prim indirim, teşvik ve destekler sağlanıyor. Bu olanaklardan ise yararlananların sayısı 12 milyonu geçti. İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İşçi başına 35 bin-48 bin TL prim desteği! Asgari ücret, işsizlik ödeneği, EYT’li çalışana 5 puanlık indirim... Prim teşviki nedir, nasıl alınır?

Sigortalı istihdamın artırılması, gençlere, kadınlara iş kapısı açılması, bölgesel yatırımların özendirilmesi amacıyla milyonlarca çalışan için prim indirim, teşvik ve destekler sağlanıyor. İşte konuya ilişkin merak edilen sorulara Sabah Gazetesi Yazarı Hazal Ateş yazısında cevap verdi. İşte o yazı...

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İşçi başına 35 bin-48 bin TL prim desteği! Asgari ücret, işsizlik ödeneği, EYT’li çalışana 5 puanlık indirim... Prim teşviki nedir, nasıl alınır?

18 BAŞLIKTA PRİM DESTEĞİ VERİLİYOR!

Asgari ücret desteği, işsizlik ödeneği, sosyal yardım alanların istihdamına prim teşviki, 5 puanlık indirim başta olmak üzere 18 başlıkta prim desteği veriliyor.

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İşçi başına 35 bin-48 bin TL prim desteği! Asgari ücret, işsizlik ödeneği, EYT’li çalışana 5 puanlık indirim... Prim teşviki nedir, nasıl alınır?

İşveren prim teşvikinden yararlananların sayısı 12 milyonu geçerken, sosyal hizmetlerden yararlananlar için verilen teşvik 60 ayı buluyor.

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İşçi başına 35 bin-48 bin TL prim desteği! Asgari ücret, işsizlik ödeneği, EYT’li çalışana 5 puanlık indirim... Prim teşviki nedir, nasıl alınır?

İmalat sektöründe istihdam yaratan işletmeye işçi başına verilen destek 48 bin lirayı, diğer sektörler için de 35 bin lirayı geçiyor.