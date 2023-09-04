04 Eylül 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri TOKİ'den ev hayali kuranlara müjde! Taksitler 4.000 TL'den başlıyor! 2+1, 3+1, 4+1 daire fiyatları Eylül listesi 2023!

TOKİ'den ev hayali kuranlara müjde! Taksitler 4.000 TL'den başlıyor! 2+1, 3+1, 4+1 daire fiyatları Eylül listesi 2023!

Ev sahibi olmak isteyenlere müjde! TOKİ yeni ilanlarını duyurdu! Toplu Konut İdaresi (TOKİ), Türkiye'nin dört bir yanında toplumun her kesimine uygun, modern ve ekonomik konutlar inşa etme misyonu doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor. 2023 Eylül ayında yayımlanan ucuz konut ilanları, özellikle dar gelirli vatandaşlar için umut ışığı oluyor. İşte, TOKİ'nin satışa sunacağı daireler ve ödeme planı!

Giriş Tarihi: 04.09.2023 20:22
  • 1
  • 13
TOKİ’den ev hayali kuranlara müjde! Taksitler 4.000 TL’den başlıyor! 2+1, 3+1, 4+1 daire fiyatları Eylül listesi 2023!

Ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar için Toplu Konut İdaresi (TOKİ) büyük bir umut kaynağı oluyor. 2023 Eylül ayı boyunca başvuruların alınacağı TOKİ, aylık 4.000 TL gibi uygun taksitlerle ev sahibi olma fırsatı sunuyor. İşte, TOKİ uygun fiyatlı ev başvurusu şartları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
TOKİ’den ev hayali kuranlara müjde! Taksitler 4.000 TL’den başlıyor! 2+1, 3+1, 4+1 daire fiyatları Eylül listesi 2023!

PROJE ADI: Erzurum ili, aşkale kandilli 96 adet konut

Satış grubu: Orta gelir

Satışa sunulan: 10

Satış türü: Kuralı satış

Başvuru tarihi: 04.09.2023 - 08.09.2023

Kura açık artırma tarihi: 14.09.2023

ERZURUM KONUT PROJESİ ÖDEME PLANI İÇİN TIKLAYINIZ

  • 3
  • 13
TOKİ’den ev hayali kuranlara müjde! Taksitler 4.000 TL’den başlıyor! 2+1, 3+1, 4+1 daire fiyatları Eylül listesi 2023!

Satışa çıkacak konutlar hakkında detaylı bilgi almak için aşağıdaki linke tıklayınız..

TOKİ'NİN SATIŞA ÇIKARACAĞI KONUTLAR

  • 4
  • 13
TOKİ’den ev hayali kuranlara müjde! Taksitler 4.000 TL’den başlıyor! 2+1, 3+1, 4+1 daire fiyatları Eylül listesi 2023!

PROJELERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ!

  • 5
  • 13
TOKİ’den ev hayali kuranlara müjde! Taksitler 4.000 TL’den başlıyor! 2+1, 3+1, 4+1 daire fiyatları Eylül listesi 2023!

ALT GELİR GRUBU BAŞVURU ŞARTLARI

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

• T.C. vatandaşı olması,
• Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir),
• Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç),
• Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması, (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç) (Başvuru sahibinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç)
• Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması (Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.),
• Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 14.000 TL olması (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 14.000 TL olması gerekmektedir.) (İstanbul ilinde gelir şartı 16.000 TL olarak uygulanmaktadır.)
• Bir hane halkı adına -yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları- yalnızca bir adet başvuru yapması,