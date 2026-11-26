Sahip olduğu tek konutu kiraya vererek başka bir evde kiracı olarak yaşayan emekliler de gerekli şartları taşımaları halinde emlak vergisi ödemiyor.

330 BİN TL GELİR SINIRINA DİKKAT

Emekli aylığı almasına rağmen herhangi bir işte çalışmaya devam eden vatandaşlar, çalıştıkları süre boyunca emlak vergisi muafiyetinden yararlanamıyor. Çalışmayı bırakan emekliler ise diğer şartları da sağlamaları halinde muafiyet hakkından yararlanabiliyor.

Ayrıca emekliler ile hiçbir geliri bulunmayan vatandaşların 2025 yılında elde ettikleri mevduat faizi ve temettü gibi menkul sermaye iratlarının toplamının 330 bin TL'yi aşmaması halinde bu gelirler, 2026 yılında emlak vergisi muafiyetinden yararlanmalarına engel oluşturmuyor.