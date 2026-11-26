Şartı sağlayan emekliye muafiyet hakkı! Emlak vergisinde geri sayım: Kim ne kadar ödeyecek?
Milyonlarca gayrimenkul sahibini ilgilendiren 2026 yılı emlak vergisi ikinci taksit ödemelerinde sona yaklaşıldı. 30 Kasım Pazartesi gününe kadar ödeme yapmayan mükelleflere aylık yüzde 3,7 oranında gecikme zammı uygulanacak. Belirli şartları taşıyan emekliler ise emlak vergisi ödemeyecek. Peki, kimler emlak vergisinden muaf? Emlak vergisi nasıl hesaplanıyor, kim ne kadar ödeme yapacak?
Türkiye genelinde konut, iş yeri, arsa ve arazi sahiplerini ilgilendiren emlak vergisinin ikinci taksit ödeme döneminin sona ermesine sayılı günler kaldı. İlk taksit ödeme dönemi 1 Haziran'da sona ererken, ikinci taksit için son ödeme tarihi 30 Kasım olarak belirlendi. Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, emlak vergisinde muafiyet şartlarını, ödeme yöntemlerini ve vatandaşların dikkat etmesi gereken hususları A Haber canlı yayınında anlattı.
EMLAK VERGİSİNDE SON GÜN 30 KASIM
Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Emlak vergisi milyonlarca gayrimenkul sahibini ilgilendiriyor ve yılda iki taksitte alınıyor. Birinci taksitin normal ödeme dönemi mayıs, ikinci taksitin ödeme dönemi ise kasım ayında sona eriyor. 30 Kasım Pazartesi günü emlak vergisinin ikinci taksit ödemeleri için son tarih" ifadelerini kullandı.
VERGİ ORANLARI TAŞINMAZIN TÜRÜNE GÖRE DEĞİŞİYOR
Özelmacıklı, "Emlak vergisi, gayrimenkullerin belediyelerde kayıtlı değerleri üzerinden farklı oranlarda alınıyor. Bu oranlar taşınmazın türüne göre değişiyor. Taşınmaz konutsa büyükşehirlerde belediyede kayıtlı değerinin binde ikisi, büyükşehir sınırları dışındaysa yüzde 50 daha düşük olacak şekilde binde biri oranında vergi alınıyor. Büyükşehirlerde bu oran arazilerde binde iki, arsa vasfındaki yani imarlı yerlerde binde altı, iş yerlerinde ise binde dört olarak uygulanıyor" dedi.
ÖDEMEYİ GECİKTİRENLERE AYLIK YÜZDE 3,7 GECİKME ZAMMI
Gecikme zammının günlük olarak hesaplandığına dikkat çeken Özelmacıklı, "Aylık gecikme zammı oranı yüzde 3,7 ve bu zam günlük olarak işletiliyor. Dolayısıyla ödeme salı günü yapılsa bile bir günlük gecikme zammı hesaplanarak ödemeye yansıtılacak" şeklinde konuştu.
EMLAK VERGİSİ NASIL ÖDENİYOR?
Özelmacıklı, "Ödeme kanalları açısından birçok alternatif bulunuyor. Ödemeler belediyelerin veznelerinden yapılabiliyor. Çeşitli belediyelerin e-Devlet üzerinden ödeme yapılmasına imkan sağlayan entegrasyonları bulunuyor. Ayrıca belediyelerin kendi ödeme sayfalarına e-Devlet üzerinden giriş yaparak veya üye olarak da ödeme gerçekleştirilebiliyor. Bazı belediyelerin vezneleri ve ödeme merkezleri hafta sonu da açık oluyor. Vatandaşlar bu ödeme merkezlerine giderek ödemelerini yapabilirler" ifadelerini kullandı.