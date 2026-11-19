Ev almak isteyenleri ilgilendiriyor! Konutta 77 ay sonra bir ilk: 81 ilin fiyat listesi belli oldu
Türkiye'de konut fiyatlarındaki yıllık artış hızı, ekim ayında son 77 ayın en düşük seviyesine geriledi. Enflasyondan arındırılmış fiyatlarda yüzde 6,6'lık düşüş yaşanırken uzmanlardan konut piyasasının geleceğine ilişkin dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Türkiye genelinde ortalama konut satış fiyatı yaklaşık 5,5 milyon TL olarak hesaplandı. İşte en ucuzdan en pahalıya 81 ilin konut fiyatları...
Türkiye'de konut fiyatlarındaki yıllık artış hızı, son 77 ayın en düşük seviyesine geriledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) açıkladığı Konut Fiyat Endeksi (KFE) verilerine göre konut fiyatlarındaki yıllık nominal artış hızı ekim ayında yüzde 21,1 oldu. Konut fiyatları Türk lirası bazında yükselmeye devam etse de enflasyon karşısında değer kaybetti. Uzmanlar, talebin zayıf seyrettiği piyasada fiyatların düşük kalmaya devam edebileceğine işaret etti. Öte yandan 81 ilde ortalama konut satış fiyatları da belli oldu.
KONUT FİYATLARINDA YILLIK ARTIŞ 77 AYIN EN DÜŞÜĞÜNDE
TCMB Konut Fiyat Endeksi'ne göre konut fiyatlarındaki yıllık nominal artış hızı ekim ayında da gerilemesini sürdürdü. Endekste bir önceki yılın aynı ayına göre kaydedilen yüzde 21,1'lik artış, son 77 ayın en düşük yıllık artış oranı oldu.
Bundan önceki daha düşük yıllık artış, Kovid-19 salgınının etkilerinin yoğun şekilde hissedildiği Mayıs 2020'de yüzde 16,9 olarak kayıtlara geçmişti.
Söz konusu dönemde konut fiyatlarındaki en yüksek yıllık artış ise Ekim 2022'de yüzde 186,79 olarak gerçekleşmişti.
KONUT FİYATLARI REEL OLARAK YÜZDE 6,6 GERİLEDİ
Konut fiyatlarındaki nominal artışa rağmen enflasyondan arındırılmış verilerde düşüş eğilimi devam etti.
Ekim ayında konut fiyatları, geçen yılın aynı dönemine göre reel olarak yüzde 6,6 geriledi. Böylece konut fiyatları nominal olarak yükselmeye devam etmesine rağmen enflasyon karşısında değer kaybetti.
Ocak 2025'te ise konut fiyatlarında yıllık bazda yüzde 7,2'lik reel düşüş kaydedilmişti.
"SON 32 AYIN 31'İNDE REEL GERİLEME YAŞANDI"
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener, konut fiyatlarının Türk lirası bazında artmaya devam etmesine rağmen enflasyon karşısında değer kaybettiğine dikkati çekti.
Konut Fiyat Endeksi'nin son 32 ayın 31'inde reel olarak gerilediğini belirten Şener, "Konut fiyatlarındaki reel gerilemenin temel nedeni dezenflasyon süreci ve sıkı para politikası. Yüksek konut kredisi faizleri ve alternatif yatırım araçlarının getirileri de talebi sınırlıyor" ifadelerini kullandı.
Kovid-19 döneminde ekonomik faaliyetlerin durması ve piyasalardaki belirsizliğin önceki en düşük nominal artışa yol açtığını hatırlatan Şener, bugünkü tablonun ise sıkı para politikası, finansmana erişimde yaşanan güçlükler ve hane halkının alternatif yatırım araçlarına yönelmesiyle şekillendiğini belirtti.
Konut piyasasında satıcıların fiyat beklentileri ile alıcıların ödeme gücü arasındaki farkın açıldığını vurgulayan Şener, hane halkı gelirlerindeki artışın konut fiyatlarına yetişemediğini bildirdi.
Şener, özellikle inşaatı tamamlanmış ancak kullanılmayan veya kiraya verilmeyen konutların fiyatlarının düzenli olarak artırılmasının konuta erişimi zorlaştırdığını ve enflasyonla mücadeleyi olumsuz etkilediğini ifade etti.