Türkiye'de konut fiyatlarındaki yıllık artış hızı, son 77 ayın en düşük seviyesine geriledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) açıkladığı Konut Fiyat Endeksi (KFE) verilerine göre konut fiyatlarındaki yıllık nominal artış hızı ekim ayında yüzde 21,1 oldu. Konut fiyatları Türk lirası bazında yükselmeye devam etse de enflasyon karşısında değer kaybetti. Uzmanlar, talebin zayıf seyrettiği piyasada fiyatların düşük kalmaya devam edebileceğine işaret etti. Öte yandan 81 ilde ortalama konut satış fiyatları da belli oldu.

KONUT FİYATLARINDA YILLIK ARTIŞ 77 AYIN EN DÜŞÜĞÜNDE

TCMB Konut Fiyat Endeksi'ne göre konut fiyatlarındaki yıllık nominal artış hızı ekim ayında da gerilemesini sürdürdü. Endekste bir önceki yılın aynı ayına göre kaydedilen yüzde 21,1'lik artış, son 77 ayın en düşük yıllık artış oranı oldu.

Bundan önceki daha düşük yıllık artış, Kovid-19 salgınının etkilerinin yoğun şekilde hissedildiği Mayıs 2020'de yüzde 16,9 olarak kayıtlara geçmişti.

Söz konusu dönemde konut fiyatlarındaki en yüksek yıllık artış ise Ekim 2022'de yüzde 186,79 olarak gerçekleşmişti.