Emlak Konut GYO, İstanbul'daki dört yeni projesini kapsayan İlk Adım Ödeme Sistemi'ni duyurdu. Yüzde 5 peşinat ve 120 aya kadar vade imkanı sunulan kampanyada taksitler 55 bin TL'den başlıyor. İlk ödemeler Ocak 2027'de yapılacak, kampanya ise 31 Aralık 2026'ya kadar devam edecek.

Emlak Konut GYO, İstanbul'da konut sahibi olmak isteyenlere yönelik "İlk Adım Ödeme Sistemi"ni hayata geçirdi. Dört yeni projeyi kapsayan kampanyada yüzde 5 peşinat, 120 aya kadar vade ve 55 bin TL'den başlayan taksit seçenekleri sunuluyor. İlk taksit ödemeleri Ocak 2027'de başlayacak.

YÜZDE 5 PEŞİNAT, 120 AYA KADAR VADE "Emlak Konut İlk Adım Ödeme Sistemi" kapsamında vatandaşlar, konut bedelinin yüzde 5'ini peşin ödeyerek ev sahibi olma sürecine başlayabilecek. 120 aya kadar vade imkanı sunulan sistemde taksitler 55 bin TL'den başlıyor. Kampanyadan yararlananlar ilk taksitlerini 2027 yılının ocak ayında ödeyecek. Ödeme modeli, altı aylık dönemlerde TÜFE güncellemesi esasına göre uygulanacak. Bu güncellemelerdeki artış oranı ise en fazla yüzde 18 ile sınırlandırılacak. İlk TÜFE güncellemesi Temmuz 2027'de yapılacak.

İSTANBUL'DA DÖRT PROJE KAMPANYA KAPSAMINDA İstanbul'un farklı bölgelerindeki dört projeyi kapsayan kampanyada şu konut seçenekleri yer alıyor: Emlak Konut Gölyaka Evleri: Avcılar

Avcılar Yenişehir Gardenya Evleri: Arnavutköy

Arnavutköy Emlak Konut Erguvan Evleri Güzelbahçe: Esenler

Esenler Emlak Konut Defne Evleri Güzelbahçe: Esenler Projelerde 1+1'den 4+1'e kadar farklı daire tiplerinin yanı sıra dubleks ve bahçe katı seçenekleri de bulunuyor.