Yeni ödeme tutarları SGK ile bankalar arasında yapılması beklenen görüşmelerin ardından netleşecek.

Ancak açıklanan toplam avantajın tamamı doğrudan nakit promosyon olarak ödenmiyor. Ek fırsatlardan yararlanabilmek için bankaların belirlediği kampanya koşullarının yerine getirilmesi gerekiyor.

Faizsiz kredi, faizsiz nakit avans, kredi kartı harcama ödülleri ve otomatik fatura ödeme talimatı gibi ek imkanlarla sunulan toplam avantaj 90 bin TL'ye kadar yükseliyor.

Kasım 2026 itibarıyla bankaların emeklilere sunduğu nakit promosyon tutarları 27 bin TL'ye kadar çıkıyor. Ek ödüllerin dahil edildiği bazı promosyon kampanyalarında ise toplam kazanç 35 bin TL'ye ulaşabiliyor.

Bankasını değiştirmek istemeyen emekliler ise mevcut bankalarının yeni kampanyalarından yararlanmak için promosyon güncellemesi talep edebiliyor.

Emekliler, taahhüt süresinin kalan bölümüne karşılık gelen promosyon tutarını iade ederek maaşlarını başka bir bankaya taşıyabiliyor.

Daha yüksek promosyon almak isteyen emeklilerin mevcut bankalarıyla yaptıkları üç yıllık taahhüdün sona ermesini beklemeleri gerekmiyor.

Başka bankaya geçilmesi halinde kalan tutar iade edilirken aynı bankada promosyon güncellemesi yapılması durumunda bu tutar yeni promosyondan düşülebiliyor.

Örneğin, 36 aylık taahhüt karşılığında 12 bin TL promosyon alan ve taahhüdünün bitmesine 18 ay kalan bir emeklinin iade edeceği tutar 6 bin TL oluyor.

Banka değişikliği veya promosyon güncellemesi sırasında iade edilecek tutar, kalan taahhüt süresine göre hesaplanıyor.

HANGİ BANKA NE KADAR EMEKLİ PROMOSYONU VERİYOR?

Bankalar, emekli müşterilerine yönelik nakit promosyon ve ek ödül kampanyalarını sürdürüyor. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin yanı sıra dul ve yetim aylığı alanlar da aylık tutarlarına ve kampanya şartlarına göre promosyonlardan yararlanabiliyor.

ALBARAKA TÜRK

Nakit promosyon: 20 bin TL'ye kadar

Otomatik fatura ödeme talimatı ve müşteri yönlendirme ödülleriyle toplam kampanya avantajı 30 bin TL'ye kadar çıkıyor.