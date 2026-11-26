Emekli promosyonlarında çifte artış beklentisi: SGK bankalarla yeniden masaya oturacak
Milyonlarca emeklinin gözü ocak ayında yapılacak maaş zammına çevrilirken banka promosyonlarında da yeni dönem için geri sayım başladı. Emekli aylıklarında beklenen artışın yanı sıra SGK'nın bankalarla imzaladığı üç yıllık promosyon protokolünün Mart 2027'de sona erecek olması, ödeme tutarlarında yeni artış beklentisini güçlendirdi. Mevcut kampanyalarda nakit promosyonlar 27 bin TL'ye, ek avantajlarla toplam fayda ise 90 bin TL'ye kadar ulaşıyor. Peki, yeni SGK anlaşması emeklilere ne getirecek? Promosyon almak için ocak ayını beklemek gerekiyor mu? İşte banka banka güncel promosyon tutarları…
Milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi ocak ayında yapılacak maaş artışına odaklanırken banka promosyonlarında da hareketli bir döneme giriliyor.
Emekli aylıklarına yapılması beklenen zam ve gündemdeki ek iyileştirme hazırlığının yanı sıra Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) bankalarla imzaladığı promosyon protokolünün süresinin dolacak olması, yeni yılda promosyon tutarlarının yeniden belirlenmesi beklentisini güçlendirdi.
EMEKLİ PROMOSYONLARINDA İKİ KRİTİK TARİH
Emekli promosyonlarında önümüzdeki dönemde iki gelişme belirleyici olacak.
Bunlardan ilki Ocak 2027'de emekli aylıklarına yapılacak zam, ikincisi ise Mart 2027'de sona erecek SGK promosyon protokolü olacak.
Maaş artışlarının bankaların kampanyalarına yansıması beklenirken yeni protokolle birlikte maaş dilimlerinin ve taban promosyon tutarlarının yeniden belirlenmesi gündeme gelebilecek.
OCAK ZAMMI PROMOSYONLARI NASIL ETKİLEYECEK?
Mevcut tahminlere göre ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına yaklaşık yüzde 10, memur emeklilerinin aylıklarına ise yüzde 8 civarında zam yapılması bekleniyor.
Enflasyon zammının yanı sıra emeklilere yönelik ek iyileştirme hazırlığı da gündemde bulunuyor.
Emekli aylıklarında yaşanacak artışın bankaların promosyon kampanyalarını yeniden gözden geçirmesine ve emeklilere sunulan ödeme tutarlarının yükselmesine zemin hazırlaması bekleniyor.
SGK BANKALARLA YENİDEN MASAYA OTURMAYA HAZIRLANIYOR
SGK'nın bankalarla Mart 2024'te imzaladığı üç yıllık promosyon protokolünün süresi Mart 2027'de dolacak.
Aradan geçen sürede emekli aylıklarında yaşanan artışla mevcut maaş dilimleri ve taban promosyon tutarlarının yeniden düzenlenmesi gündeme geldi.
SGK'nın bankalarla yeniden masaya oturması ve yeni bir promosyon protokolü imzalaması bekleniyor.
MEVCUT SGK PROMOSYON TUTARLARI NE KADAR?
Mart 2024'te imzalanan protokol kapsamında emekli aylıklarına göre belirlenen asgari promosyon tutarları şöyle:
10 bin TL'nin altında aylık alanlar: 5 bin TL
10 bin-14 bin 999 TL arasında aylık alanlar: 8 bin TL
15 bin-19 bin 999 TL arasında aylık alanlar: 10 bin TL
20 bin TL ve üzerinde aylık alanlar: 12 bin TL
Bankalar, kendi kampanyaları kapsamında bu tutarların üzerinde promosyon ödemesi yapabiliyor.