Dul ve yetim aylıklarında seyyanen zam beklentisi: Yüzde 25, 50 ve 75 hisseye göre yeni maaş hesabı

Milyonlarca emeklinin yanı sıra dul ve yetim aylığı alan vatandaşların da gözü kulağı ocak ayında yapılacak maaş artışlarına çevrildi. Dört aylık enflasyon farkı yüzde 8,29 olarak hesaplanırken A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Mali Müşavir İsmet Çetinkaya, refah payı ve seyyanen zam beklentilerini paylaştı. Dul ve yetim aylıklarına yapılabilecek seyyanen zamda hisse oranının önemine dikkat çeken Çetinkaya, 10 bin TL'lik artış üzerinden örnek verdi. Peki 2027 dul ve yetim aylıkları ne kadar olacak? Seyyanen zam ve refah payı aylıklara nasıl yansıyacak? İşte yüzde 25, 50 ve 75 hisse oranına göre maaş hesapları...

Yeni yılda yapılacak maaş artışları için gözler kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon verilerine çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yanı sıra dul ve yetim aylığı alan vatandaşlar da refah payı ve seyyanen zam düzenlemelerine odaklandı. A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Mali Müşavir İsmet Çetinkaya, 2027 yılında yapılacak maaş artışlarından yasal düzenlemenin takvimine, refah payı senaryolarından dul ve yetim aylıklarına yansıyabilecek seyyanen zamma kadar merak edilen detayları anlattı. EMEKLİYE 3 AŞAMALI ZAM FORMÜLÜ!

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINDA 26 BİN TL BEKLENTİSİ Mevcut en düşük emekli maaşına ilişkin bilgi veren Çetinkaya, "Şu anda SSK ve Bağ-Kur emeklileri için en düşük emekli maaşı 23 bin 552 lira. Bununla ilgili bir kanuni düzenleme yapılması gerekiyor. Zaten her 6 ayda bir bu düzenleme yapılıyor ve yapılacaktır" ifadelerini kullandı. Yıllık ve 6 aylık enflasyon verilerinin ocak ayında açıklanacağını hatırlatan Çetinkaya, "6 aylık enflasyon verisinin ortalama yüzde 10 civarında gerçekleşmesini bekliyoruz. Bu oran, kanun gereği emeklilerimize zaten yansıtılacak. Kanuni düzenlemeyle birlikte 23 bin 552 lira olan en düşük emekli maaşının 25 bin 959 liraya, yani ortalama 26 bin lira seviyesine yükseltilmesini bekliyoruz" dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN ZAM TALİMATI: GÖZLER ARALIK AYINDA Emekli maaşlarına yönelik düzenlemenin yalnızca enflasyon farkıyla sınırlı kalmayacağını belirten Çetinkaya, hükümet kanadından gelen açıklamalara dikkat çekerek "Cumhurbaşkanımız iki hafta önce yaptığı açıklamada, 2027 yılı emekli maaş artışlarında enflasyonun üzerinde bir artış yapılması gerektiğini özellikle vurguladı. Bunun talimatını verdi ve aralık ayı bitmeden kanuni düzenlemenin yapılması gerektiğini ifade etti. Daha sonra Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek açıklama yaptı. Geçtiğimiz gün de Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz, konuyla ilgili çalışmaların başladığını söyledi" şeklinde konuştu.

KÖK MAAŞ DÜZENLEMESİNDE PRİM GÜNÜ VE PRİM TUTARI DETAYI Kök maaşı düşük olan emeklilerin aylıklarının en düşük emekli maaşına tamamlanmasının refah seviyesini korumak amacıyla alınan bir tedbir olduğunu belirten Çetinkaya, yeni düzenlemeyle kök maaş sorununun da giderilmesinin hedeflendiğini ifade etti. Çetinkaya, "Birinci çalışmada prim gün sayısı esas alınacak. Daha fazla prim günü olanlar elbette bu artıştan oransal olarak daha fazla yararlanacak. Burada sadece prim gün sayısı yeterli olmayacak, ödenen prim tutarı da değerlendirilecek" dedi. Prim gün sayısı ile ödenen prim tutarı arasındaki ilişkiyi "kumbara" örneği üzerinden açıklayan Çetinkaya, "Bir emeklimiz 9 bin günle ancak asgari ücret üzerinden emekli olmuş. Kumbaraya her gün 1 TL atmış ve 9 bin günün sonunda 9 bin TL biriktirmiş. 6 bin günle emekli olan bir başka emeklimiz ise kumbaraya her gün 3 TL atmış ve toplamda 18 bin TL biriktirmiş. Burada hem prim gün sayısına hem de ödenen prim tutarına bakılacak. Yapılacak artış, en düşük emekli maaşını alan vatandaşlarımızın kök maaş sorununu da bir nebze olsun çözmüş olacak" ifadelerini kullandı. 2027'DE EMEKLİNİN CEBİNE NE KADAR PARA GİRECEK?