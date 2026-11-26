YABANCI ÜLKELERDEN DE ANALİZ TALEBİ GELİYOR Denetim faaliyetlerinin artmasıyla laboratuvara gönderilen numune sayısının da yükseldiğini belirten Varlık, Türkiye'nin yanı sıra yabancı ülkelerden gelen analiz taleplerini de karşıladıklarını söyledi. Varlık, "Bu sayı her geçen sene artarak devam etmektedir. Denetim faaliyetleri arttığından dolayı numune sayımız da sürekli artmaktadır. Biz Türkiye'nin geneline hizmet veren bir laboratuvarız. Tüm illerden ve ilçelerden laboratuvarımıza numune akışı yapılmakta. Bunun yanında bazı yabancı ülkelerden de analiz hizmetimiz oluyor. Örneğin Polonya, Kuzey İrlanda, yaz aylarında İtalya, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs ve Türk cumhuriyetleri gibi ülkelerden de özel istek olarak analiz talep etmekteler. Biz de bunları yapıyoruz" dedi.

ALIŞVERİŞ YAPARKEN BU DETAYLARA DİKKAT EDİN Gıda güvenliğinin üretimden tüketime kadar tüm paydaşların sorumluluğunda olduğunu vurgulayan Varlık, tüketicilerin ürün satın alırken dikkat etmesi gereken noktaları şöyle sıraladı: Ürünlerin etiket bilgileri okunmalı.

Son tüketim tarihi ve tavsiye edilen tüketim tarihi kontrol edilmeli.

Fiyatı çok düşük ürünlere karşı dikkatli olunmalı.

Ambalajı veya yapısı bozulmuş ürünlere dikkat edilmeli.

Etiketsiz ürünlere karşı dikkatli olunmalı.

Bir ürünün fiyatının düşük olmasının tek başına taklit veya tağşiş göstergesi olmadığını vurgulayan Varlık, şunları kaydetti: "Üretici doğru, düzgün, uygun üretim yapacak. Denetim mekanizmaları kontrol faaliyetlerini sistematik olarak yapacak. Tüketici bilinçli olacak ve aldığı ürünlere dikkat edecek. Burada tüketiciye düşen görev aldığı ürünün etiket bilgilerini okuması, son tüketim tarihi ve tavsiye edilen tüketim tarihlerine dikkat etmesidir. Fiyatı çok ucuz, ambalajı bozuk, yapısı bozulmuş, etiketsiz ürünlere dikkat edilecek. Ancak fiyatının çok ucuz olması ve yapısının değişik olması tek başına taklit veya tağşiş unsuru değildir. Bunun için ileri teknoloji cihaz ve ekipmanlarla analizler yapılacak. Analiz sonucunda taklit ve tağşiş unsurları rahatlıkla tespit edilebiliyor."

UYGUNSUZ ÜRÜNLER VE FİRMALAR İLAN EDİLİYOR Gıda denetimleri sonucunda tespit edilen uygunsuzluklar, Tarım ve Orman Bakanlığının internet sitesindeki "Gıda Kamuoyu Duyurusu Sistemi" üzerinden kamuoyuyla paylaşılıyor. 17 Aralık 2011 tarihli Gıda ve Yemin Resmi Kontrolüne Dair Yönetmeliğin 8'inci maddesi kapsamında kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş veya değiştirilmiş gıdaları üreten ya da satan firmaların adı, ürün adı, markası, parti ve seri numaraları ilan ediliyor.