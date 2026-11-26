Alışveriş yapacaklar dikkat! 2 milyon analiz gerçekleştirildi: Gıdada en çok hile yapılan ürünler belli oldu
Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketici sağlığını tehdit eden taklit ve tağşiş ürünlere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Türkiye genelinde 41 laboratuvarda gıda numuneleri incelenirken Ankara Gıda Kontrol Laboratuvarında bu yıl yaklaşık 25 bin numune üzerinde 2 milyon analiz gerçekleştirildi. Ankara Gıda Kontrol Laboratuvarı Müdürü Yusuf Varlık, taklit ve tağşişe en çok rastlanan gıda ürünlerini tek tek sıralayarak alışveriş sırasında dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğinin sağlanması ve tüketici sağlığının korunması amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde alınan numuneler, gıda kontrol laboratuvarlarında incelenerek ürünlerin insan sağlığına uygunluğu tespit ediliyor.
Türkiye genelindeki 41 laboratuvarda gerçekleştirilen analizler sonucunda uygunsuz olduğu belirlenen gıdalar piyasadan toplatılırken ilgili işletmelere mevzuat kapsamında idari yaptırımlar uygulanıyor.
25 BİN NUMUNE ÜZERİNDE 2 MİLYON ANALİZ
Ankara Gıda Kontrol Laboratuvarında bu yıl şu ana kadar yaklaşık 25 bin numune üzerinde 2 milyon analiz gerçekleştirildi.
Ankara Gıda Kontrol Laboratuvarı Müdürü Yusuf Varlık, il ve ilçe tarım müdürlüklerinde görevli gıda denetçilerinin aldığı numunelerin soğuk zincir korunarak numune kabul birimlerine ulaştırıldığını belirtti.
Laboratuvarda yaklaşık 750 farklı analiz gerçekleştirildiğini ve bunların 272'sinin akredite olduğunu ifade eden Varlık, şunları söyledi:
"Bu yıl içinde yaklaşık 25 bin numunede 2 milyon civarında analiz yaptık. Yıl sonu itibarıyla 2 milyon rakamını geçeceğimizi düşünüyoruz. Taklit ürünler, içeriği uygun, özellikleri uygun ürün olarak piyasaya sunuluyor. Birebir orijinaliymiş gibi taklit ederek farklı bir ürün piyasaya sunuluyor. Tağşişte ise orijinaline uygun dışarıdan yabancı bir madde katılması, değerli bileşenlerin azaltılması anlamına geliyor. Bu hem ekonomik bir kazançta haksızlık olmasının yanında tüketicinin sağlığını doğrudan ve dolaylı olarak etkileyebiliyor."
GIDADA HİLEYE EN ÇOK BU ÜRÜNLERDE RASTLANIYOR
Taklit ve tağşişe farklı gıda gruplarında rastladıklarını belirten Varlık, en sık karşılaştıkları ürünleri şöyle sıraladı:
- Et ürünleri
- Süt ürünleri
- Bal
- Baharat
- Zeytinyağı
- Bazı takviye edici gıdalar
Varlık, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Birçok gıda ürününde karşılaşıyoruz ama en çok karşılaştıklarımız et ürünleri, süt ürünleri, bal, baharat, zeytinyağı ve bazı takviye edici gıdalar olarak sıralayabiliriz. Ankara Gıda Kontrol Laboratuvarı olarak gıda güvenliği kapsamında zincirin önemli halkalarından biriyiz. Burada bilimsel analizler, uzman personel, güçlü cihaz ve ekipman yapısıyla gıda güvenliği ve halk sağlığı analizleri kapsamında faaliyetlerimizi yürütmekteyiz. Laboratuvar sonuçları, idari yaptırımlar konusunda hukuksal dayanakların en önemli noktalarından birisi. Analiz, denetim, numune alma ve mevzuat birbirinden ayrılmayan, birbirine bağlı unsurlar olarak değerlendirilebilir."