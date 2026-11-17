Memurlara ilave zam beklentisi! Ocak 2027 maaş hesapları değişiyor: Kim kaç TL alacak?

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü Ocak 2027 maaş zammına çevrildi. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, A Haber canlı yayınında memurlara yüzde 10'a varan zam yapılabileceğini belirtti. İlave artış ihtimalinin ardından polis, öğretmen ve doktorların yeni yılda alabileceği maaşlar yeniden hesaplandı.

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin Ocak 2027'de alacağı zam oranı için geri sayım sürüyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) güncel enflasyon tahmininin ardından açıklanan kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, yeni maaş hesaplarını şekillendirdi. Yaklaşık 6,5 milyon kişiyi ilgilendiren zam senaryolarına SGK Başuzmanı İsa Karakaş'ın A Haber canlı yayınındaki değerlendirmeleri de eklendi. Memur ve memur emeklileri için yüzde 7,5 ile yüzde 8,5 arasında zam beklentisi bulunduğunu belirten Karakaş, ilave artışla oranın yüzde 10'a ulaşabileceğini söyledi. Bu ihtimalin gerçekleşmesi halinde polis memuru maaşı 101 bin 880 liraya, uzman öğretmen maaşı 101 bin 383 liraya, en düşük memur maaşı ise 77 bin 246 liraya yükselebilecek. GRAM ALTINDA SERT KIRILMA! FİYATLAR NE YÖNDE ŞEKİLLENECEK?

MEMUR ZAMMINDA YÜZDE 10 İHTİMALİ! İSA KARAKAŞ A HABER'DE AÇIKLADI SGK Başuzmanı İsa Karakaş, A Haber canlı yayınında memur ve memur emeklilerinin Ocak 2027 maaş artışına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamalarına işaret eden Karakaş, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkına ilave bir iyileştirme yapılabileceğini belirtti. Karakaş, "Memur ve memur emeklilerine beklentimiz yüzde 7,5 ile yüzde 8,5 arası, ortalama yüzde 8 diyoruz. Memurlarımız soruyor bizlere de 'İlave bir iyileştirme olacak mı?' diye. Sayın Bakanımız Şimşek 'Enflasyonun altında hiç kimseye bir zam yapmayacağız' dedikleri için memurlara da yüzde 10 oranında bir güncelleme olabilir" ifadelerini kullandı. Karakaş'ın değerlendirmesi, kesinleşmiş bir zam kararını değil, ilave artış yapılması halinde ortaya çıkabilecek olası oranı gösteriyor.

YÜZDE 10 ZAM OLURSA MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK? SGK Başuzmanı İsa Karakaş'ın işaret ettiği yüzde 10'luk artış ihtimali, kamu çalışanlarının yeni maaşlarına ilişkin hesaplamaları da değiştirdi. Bu senaryoya göre halen 70 bin 224 lira olan en düşük memur maaşı 77 bin 246 liraya yükselebilecek. Polis memuru maaşı 101 bin 880 liraya, başkomiser maaşı 111 bin 366 liraya, öğretmen maaşı 91 bin 579 liraya, uzman öğretmen maaşı ise 101 bin 383 liraya ulaşabilecek. Aynı hesaplamada uzman doktor maaşı 187 bin 803 liraya, hemşire maaşı ise 93 bin 330 liraya çıkabilecek. Bu tutarlar, yüzde 10'luk artış ihtimaline göre yapılan tahmini hesaplamaları gösteriyor. EMEKLİ ZAMMINDA HANGİ SENARYOLAR GÜNDEMDE?

MEMUR ZAMMINDA DÖRT AYLIK HESAP ORTAYA ÇIKTI Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre temmuz ayında enflasyon yüzde 1,78, ağustosta yüzde 1,84, eylülde yüzde 1,84 ve ekimde yüzde 2,58 olarak gerçekleşti. Böylece temmuz-ekim dönemindeki dört aylık kümülatif enflasyon yaklaşık yüzde 8,28'e ulaştı. Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alabilmesi için 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 7'lik toplu sözleşme artışını aşması gerekiyor. Dört aylık verilerle bu eşik aşılırken enflasyon farkı yaklaşık yüzde 1,20 oldu. Ocak 2027'de uygulanacak yüzde 5'lik toplu sözleşme zammıyla birlikte toplam artış ise yaklaşık yüzde 6,27 olarak hesaplandı. Kesin zam oranının belirlenmesi için kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon verileri bekleniyor.