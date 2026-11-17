Elektrik ve doğal gaz faturalarında yeni dönem! Bakanlık duyurdu: Hangi cihaz ne kadar tüketiyor?
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, vatandaşların enerji tüketimini takip edebilmesi için "Verimli Ev" mobil uygulamasını kullanıma sundu. Elektrik ve doğal gaz tüketimini cihaz bazında analiz eden uygulama, kişiye özel tasarruf önerileri de sunuyor. Peki, Verimli Ev uygulaması nasıl kullanılır, nereden indirilir? İşte detaylar...
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından geliştirilen "Verimli Ev" mobil uygulaması vatandaşların kullanımına sunuldu. Uygulama, evlerdeki enerji tüketimini analiz ederek tasarruf imkanlarını ortaya koyuyor.
Vatandaşlar, Verimli Ev uygulaması sayesinde evlerinde hangi cihazın ne kadar enerji tükettiğini öğrenebilecek. Ayrıca cihazların enerji maliyetlerini ve tüketimden kaynaklanan karbon emisyonunu görüntüleyebilecek.
VERİMLİ EV UYGULAMASI NASIL KULLANILIR?
Kullanıcılar, uygulamaya e-posta adresleriyle hesap oluşturarak veya e-Devlet üzerinden giriş yapabilecek. Ardından elektrik ve doğal gaz faturalarındaki güncel tüketim bilgilerini sisteme ekleyecek.
Kullanıcılar, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, kombi ve klima gibi cihazların enerji sınıfı, motor gücü ve günlük kullanım süresi gibi bilgilerini de uygulamaya tanımlayabilecek.
HANGİ CİHAZIN NE KADAR TÜKETTİĞİ HESAPLANACAK
Verimli Ev, kullanıcıların girdiği bilgileri analiz ederek her cihazın toplam enerji tüketimindeki payını hesaplayacak. Böylece evde en fazla enerji tüketen cihazlar belirlenebilecek.