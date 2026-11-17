Uygulama, analiz sonuçlarına göre her cihaz için kişiye özel verimlilik önerileri sunacak. Vatandaşlar, bu öneriler sayesinde enerji tüketimlerini azaltmaya yönelik adımlar atabilecek.

BAKAN BAYRAKTAR'DAN ENERJİ VERİMLİLİĞİ MESAJI Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milli Enerji 2040 vizyonumuzun temel ayaklarından birini enerji verimliliği oluşturuyor. Çünkü enerjide tam bağımsız Türkiye hedefine ulaşmak yalnızca daha fazla üretmekle değil enerjiyi daha verimli kullanmakla da mümkün" ifadelerini kullandı.

Bayraktar, "Bu doğrultuda enerji verimliliği alanında bugüne kadar hayata geçirdiğimiz çalışmaları daha ileriye taşıyarak üretimden sanayiye, ulaşımdan binalara ve günlük yaşamımıza kadar her alanda verimlilik kültürünü güçlendirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Enerji verimliliğinin evlerde başladığını vurgulayan Bayraktar, "Aydınlatmadan ısınmaya, elektrikli cihazların kullanımından günlük alışkanlıklarımıza kadar atacağımız her adım hem aile bütçemize hem de ülkemizin enerji bağımsızlığına katkı sağlayacak" açıklamasında bulundu.