GÖZLER OCAK AYINA ÇEVRİLDİ Üzerinde çalışılan 25 maddelik teklifin yıl sonunda Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) sunulması öngörülüyor. Düzenlemenin Meclis görüşmelerinin ardından ocak ayında kanunlaşması bekleniyor.

TÜRK DÜNYASI KALKINMA VE YATIRIM BANKASI HEDEFİ Öte yandan MYK toplantısında Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu da sunum yaptı. A Haber muhabiri Kübra Bal'ın aktardığı bilgilere göre kamuoyu araştırmalarına yer verilen sunumda Türk Devletleri Teşkilatının hızla bir cazibe merkezi haline geldiği vurgulandı. Araştırmalarda vatandaşların en fazla iş birliği yapılmasını istediği alanın dış politika olduğu belirtildi.

Türkiye öncülüğünde Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkeler arasında "Türk Dünyası Kalkınma ve Yatırım Bankası" kurulması hedefleniyor. Bankanın Asya ve Pasifik genelinde sürdürülebilir, kapsayıcı ve dirençli büyümeyi destekleyen çok taraflı bir kalkınma bankası olan Asya Kalkınma Bankasına benzer bir yapıda olması planlanıyor.

HAVALİMANLARINDA ORTAK KONTUAR UYGULAMASI Toplantıda Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin vatandaşlarını ilgilendiren bir başka çalışma da gündeme geldi. Üye ülke vatandaşlarının havalimanlarındaki pasaport kontrolünden daha hızlı geçebilmesi amacıyla ortak havalimanı kontuarı uygulamasına geçilmesi planlanıyor. Uygulamanın ilk olarak İstanbul Havalimanı'nda hayata geçirilmesi hedefleniyor.