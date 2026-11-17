SPK Kanunu için düğmeye basıldı! Yeni düzenleme yolda: 25 maddelik teklifte neler var?
Sermaye Piyasası Kanunu'nda değişiklik için hazırlıklar sürüyor. AK Parti MYK toplantısında ele alınan 25 maddelik düzenlemeyle piyasa bozucu eylemlere yönelik hapis ve idari para cezalarının artırılması hedefleniyor. Yıl sonunda TBMM'ye sunulması öngörülen teklifin ocak ayında kanunlaşması bekleniyor.
Sermaye Piyasası Kanunu'nda (SPK) değişiklik yapılması için hazırlanan yeni düzenlemenin ayrıntıları belli olmaya başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında ele alınan düzenlemeyle piyasa bozucu eylemlere yönelik cezaların artırılması, denetim süreçlerinin güçlendirilmesi ve şeffaflığın sağlanması hedefleniyor.
SPK KANUNU DEĞİŞİYOR: 25 MADDELİK TEKLİF HAZIRLANIYOR
Başkan Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen MYK toplantısında, fon soruşturmaları ve Sermaye Piyasası Kanunu'nda yapılması planlanan değişiklikler görüşüldü.
Toplantının açılış konuşmasında iç ve dış politikaya dair değerlendirmelerde bulunan Başkan Erdoğan'ın, fon sürecinin yılbaşına kadar tamamlanması yönünde değerlendirmede bulunduğu öğrenildi.
Toplantıda AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM çalışmaları hakkında sunum yaparak üzerinde çalışılan SPK düzenlemesiyle ilgili bilgi verdi. MYK üyeleri de teklife yönelik önerilerini paylaştı.
Alınan bilgiye göre yeni kanun teklifinin 25 maddeden oluşması bekleniyor.
HAPİS VE PARA CEZALARININ ARTIRILMASI HEDEFLENİYOR
Düzenlemenin en dikkat çeken başlıklarından birini piyasa bozucu eylemlere yönelik yaptırımlar oluşturuyor.
Hazırlanan teklifle bu eylemlerde bulunanlara verilen hapis ve idari para cezalarının artırılması hedefleniyor.
Ayrıca mevcut uygulamada yaşanan sorunların giderilmesi ve denetim süreçlerinin güçlendirilmesi amacıyla yeni tedbirlerin hayata geçirilmesi planlanıyor.
Teklif kapsamında piyasalarda şeffaflığın artırılmasına yönelik düzenlemelerin de ele alınması bekleniyor.