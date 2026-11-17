Gram altında sert kırılma! İslam Memiş'ten yatırımcılara 2027 uyarısı: Fiyatlar ne yönde şekillenecek?
Altın piyasasında sert fiyat hareketleri yaşanırken yatırımcıların gözü ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararına çevrildi. Doların son 19 ayın zirvesine çıkmasıyla ons altın, Ekim 2025'ten bu yana en düşük seviyelerini gördü. A Para canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 2027 yılına dair dikkat çeken uyarılarda bulundu. Peki, altın fiyatlarında düşüş sürecek mi?
Altın fiyatları, ABD'de faiz artışı beklentilerinin güçlenmesi ve doların değer kazanmasıyla sert dalgalanmalar yaşadı. Ons altın, Ekim 2025'ten bu yana görülen en düşük seviyelere gerilerken gram altında döviz kurunun etkisiyle farklı bir seyir izlendi. Piyasalarda gözler Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara çevrilirken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcıları 2027 yılında bekleyen risklere dikkat çekti.
A Para canlı yayınına katılan Memiş, finansal piyasalardaki oynaklığın gelecek yıl da devam edebileceğini belirterek yatırımcılara portföy çeşitlendirmesi ve vade planlaması konusunda uyarılarda bulundu.
İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN YATIRIMCISINA 2027 UYARISI
Altın piyasasında yaşanan sert hareketlerin ardından gözler uzmanların değerlendirmelerine çevrildi. A Para canlı yayınında konuşan İslam Memiş, ABD'deki siyasi gelişmelerin ve değişken söylemlerin finansal piyasalar üzerindeki etkisine dikkat çekti.
Memiş, 2027 yılının yatırımcılar açısından zorlu geçebileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Trump faktörü piyasalardaki manipülasyon piyasasının devamını işaret ediyor. Muhtemelen yine 2027 yılında yatırımcılar için zorlu bir yıl olacak. Finansal piyasalarda muhtemelen yine kimsenin kazanamadığı bir sürece hazırlık yapıyorlar. Söylemlerin bu kadar değişken olması, piyasaların sürekli manipüle edilmesi bir noktada riskli. Yatırımcıların da 2026 yılında olduğu gibi 2027 yılında da kazanamayacağı bir ortam ortaya çıkıyor."
"2027 YILINI PARADAN PARA KAZANMA YILI OLARAK GÖRMÜYORUM"
Finansal piyasalarda yatırım stratejilerinin önem kazanacağına işaret eden Memiş, yatırımcıların risklerini dağıtması gerektiğini vurguladı.