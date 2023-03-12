Emekli ve memur maaşları ödeme takvimi 2023! Mart ayı emekli maaşları ne zaman, erken mi yatacak?

"Mart 2023 emekli ve memurmaşları erken yatar mı?" sorusu araştırılıyor. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle söz konusu ödemeler ile ilgili bir karar alınmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Şubat ayı emekli maaşlarının erken ödenmesi kararı verildi. 4A-4B-4C emekli ve memur maaşları ödeme tarihleri Mart ayına girilmesiyle birlikte merak konusu oldu. İşte, 2023 Emekli ve memur maaşları ödeme tarihlerine ilişkin merak edilen detaylar...