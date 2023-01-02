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Haberler Galeri Köprü ve otoyol ücretleri 2023 son durum: Osmangazi, Avrasya, FSM, Yavuz Sultan Selim, Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar?

Köprü ve otoyol ücretleri 2023 son durum: Osmangazi, Avrasya, FSM, Yavuz Sultan Selim, Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar?

Köprü ve otoyol ücretleri, yeni yıl ile birlikte en çok merak edilenler arasında yer aldı. Sosyal medyada köprü ve otoyol ücretlerine zam yapıldığı iddialarının ardından Karayolları Genel Müdürlüğü açıklamalarda bulundu. Bu gelişmelerin ardından köprü ve otoyol ücretlerinde son durum araştırılmaya başlandı. Peki, köprü ve otoyol ücretleri 2023 zam var mı? Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli, FSM, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.01.2023 16:17
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Köprü ve otoyol ücretleri 2023 son durum: Osmangazi, Avrasya, FSM, Yavuz Sultan Selim, Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar?

Köprü ve otoyol ücretleri ne kadar? 2023 itibarıyla köprü ve otoyol ücretlerine zam yapıldığı iddia edildi. Bu gelişmelerin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından açıklama geldi. Peki, köprü ve otoyol ücretleri 2023 zam var mı? Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli, FSM, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Köprü ve otoyol ücretleri 2023 son durum: Osmangazi, Avrasya, FSM, Yavuz Sultan Selim, Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar?

KÖPRÜ VE OTOYOL ÜCRETLERİNE ZAM GELDİ Mİ?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada "Köprü ve otoyol ücretlerinde herhangi bir zam yoktur. Yalan haberlere itibar etmeyiniz." denildi.

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Köprü ve otoyol ücretleri 2023 son durum: Osmangazi, Avrasya, FSM, Yavuz Sultan Selim, Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar?

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise "Karayolları Genel Müdürlüğü olarak işlettiğimiz ve Yap-İşlet-Devret (YID) olarak işletilen köprü ve otoyol geçiş ücretlerine 2023 yılında herhangi bir zam yapılmamıştır. Bu yönde çıkan haberler tamamen asılsızdır. Kamuoyuna duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

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Köprü ve otoyol ücretleri 2023 son durum: Osmangazi, Avrasya, FSM, Yavuz Sultan Selim, Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar?

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ 2023

Aks aralığı 3.20 m'den küçük iki akslı araçlar: 8,25
Aks aralığı 3.20 m ve 3.20 m.'den büyük ukome kararı gereğince geçebilen ve geçemeyen her türlü iki akslı araçlar: 10,75
3 akslı her türlü araçlar: 23,25
4 ve 5 akslı her türlü araçlar: 46,00
6 ve yukarı akslı araçlar: 61,00
Motosikletler: 3,25

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Köprü ve otoyol ücretleri 2023 son durum: Osmangazi, Avrasya, FSM, Yavuz Sultan Selim, Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar?

FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ 2023

Aks aralığı 3.20 m'den küçük iki akslı araçlar: 8,25
Aks aralığı 3.20 m ve 3.20 m.'den büyük ukome kararı gereğince geçebilen ve geçemeyen her türlü iki akslı araçlar: 10,75
3 akslı her türlü araçlar: 23,25
4 ve 5 akslı her türlü araçlar: 46,00
6 ve yukarı akslı araçlar: 61,00
Motosikletler: 3,25