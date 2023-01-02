Köprü ve otoyol ücretleri 2023 son durum: Osmangazi, Avrasya, FSM, Yavuz Sultan Selim, Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar?

Köprü ve otoyol ücretleri, yeni yıl ile birlikte en çok merak edilenler arasında yer aldı. Sosyal medyada köprü ve otoyol ücretlerine zam yapıldığı iddialarının ardından Karayolları Genel Müdürlüğü açıklamalarda bulundu. Bu gelişmelerin ardından köprü ve otoyol ücretlerinde son durum araştırılmaya başlandı. Peki, köprü ve otoyol ücretleri 2023 zam var mı? Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli, FSM, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar? İşte cevaplar...