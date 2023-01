Köprü ve otoyol ücretleri 2023 son durum: Osmangazi, Avrasya, FSM, Yavuz Sultan Selim, Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar?

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ 2023

Aks aralığı 3.20 m'den küçük iki akslı araçlar: 8,25

Aks aralığı 3.20 m ve 3.20 m.'den büyük ukome kararı gereğince geçebilen ve geçemeyen her türlü iki akslı araçlar: 10,75

3 akslı her türlü araçlar: 23,25

4 ve 5 akslı her türlü araçlar: 46,00

6 ve yukarı akslı araçlar: 61,00

Motosikletler: 3,25