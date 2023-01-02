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Haberler Galeri ŞOK Market'te 1.000 ÜRÜN KAMPANYASI! Fiyatlar yarı yarıya düştü! Ayçiçek yağı 36,75 TL, çay 41,95 TL, toz şeker 24,75 TL....İşte, FİYAT LİSTESİ!

ŞOK Market'te 1.000 ÜRÜN KAMPANYASI! Fiyatlar yarı yarıya düştü! Ayçiçek yağı 36,75 TL, çay 41,95 TL, toz şeker 24,75 TL....İşte, FİYAT LİSTESİ!

ŞOK marketin indirimli ürünlerini kaçırmak istemeyenler vatandaşlar, güncel indirimli aktüel ürünler kataloğunu araştırıyor. ŞOK Marketler, ocak ayı boyunca 1000 üründe fiyatlarını sabitlediğini duyurdu. ŞOK Market indirimlerini takip edenler, yumurta, süt, peynir, ayçiçek yağı, sebze meyve, et ürünleri ve birçok seçili ürünleri uygun fiyata satın alabilecek. İşte ŞOK Market 1 Ocak- 31 Ocak 2023 tarihinde gerçekli olacak indirimli fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 02.01.2023 15:58 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023 16:22
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ŞOK Market’te 1.000 ÜRÜN KAMPANYASI! Fiyatlar yarı yarıya düştü! Ayçiçek yağı 36,75 TL, çay 41,95 TL, toz şeker 24,75 TL....İşte, FİYAT LİSTESİ!

ŞOK marketin indirimli ürünlerini kaçırmak istemeyenler vatandaşlar, güncel indirimli aktüel ürünler kataloğunu araştırıyor. ŞOK Marketler, ocak ayı boyunca 1000 üründe fiyatlarını sabitlediğini açıkladı.Pirinçten makarnaya, bakliyattan una, çay-kahveden şekere bir evin temel ihtiyaçları arasından belirlenen 1000 üründe fiyatlar ocak ayı sonuna kadar sabit kalacak.İşte, indirimli fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ŞOK Market’te 1.000 ÜRÜN KAMPANYASI! Fiyatlar yarı yarıya düştü! Ayçiçek yağı 36,75 TL, çay 41,95 TL, toz şeker 24,75 TL....İşte, FİYAT LİSTESİ!

ŞOK MARKET'TE 1000 ÜRÜN KAMPANYASI!

15,50 TL - Anadolu Mutfağı Aşurelik Buğday 1 Kg

32,50 TL - Anadolu Mutfağı Baldo Pirinç 1000 Grt

44,90 TL- Anadolu Mutfağı Bakliyat Barbunya 1 Kg

15,50 TL - Anadolu Mutfağı Esmer Köftelik Bulgur 1 Kg

15,50 TL - Anadolu Mutfağı Esmer Pilavlık Bulgur 1 Kg

18,00 TL -Anadolu Mutfağı Kırık Pirinç 1 Kg

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ŞOK Market’te 1.000 ÜRÜN KAMPANYASI! Fiyatlar yarı yarıya düştü! Ayçiçek yağı 36,75 TL, çay 41,95 TL, toz şeker 24,75 TL....İşte, FİYAT LİSTESİ!

22,50 TL - Anadolu Mutfağı Kırmızı Mercimek 1000 Gr

15,50 TL -Anadolu Mutfağı Köftelik Bulgur 1 Kg

34,75 TL- Anadolu Mutfağı Bakliyat Kuru Fasulye 1 Kg

29,75 TL -Anadolu Mutfağı Bakliyat Nohut 1000 Gr

29,50 TL- Anadolu Mutfağı Osmancık Pirinç 1 Kg

69,00 TL -Anadolu Mutfağı Osmancık Pirinç 2.5 Kg

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ŞOK Market’te 1.000 ÜRÜN KAMPANYASI! Fiyatlar yarı yarıya düştü! Ayçiçek yağı 36,75 TL, çay 41,95 TL, toz şeker 24,75 TL....İşte, FİYAT LİSTESİ!
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ŞOK Market’te 1.000 ÜRÜN KAMPANYASI! Fiyatlar yarı yarıya düştü! Ayçiçek yağı 36,75 TL, çay 41,95 TL, toz şeker 24,75 TL....İşte, FİYAT LİSTESİ!