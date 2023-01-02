HaberlerGaleriŞOK Market'te 1.000 ÜRÜN KAMPANYASI! Fiyatlar yarı yarıya düştü! Ayçiçek yağı 36,75 TL, çay 41,95 TL, toz şeker 24,75 TL....İşte, FİYAT LİSTESİ!
ŞOK Market'te 1.000 ÜRÜN KAMPANYASI! Fiyatlar yarı yarıya düştü! Ayçiçek yağı 36,75 TL, çay 41,95 TL, toz şeker 24,75 TL....İşte, FİYAT LİSTESİ!
ŞOK marketin indirimli ürünlerini kaçırmak istemeyenler vatandaşlar, güncel indirimli aktüel ürünler kataloğunu araştırıyor. ŞOK Marketler, ocak ayı boyunca 1000 üründe fiyatlarını sabitlediğini duyurdu. ŞOK Market indirimlerini takip edenler, yumurta, süt, peynir, ayçiçek yağı, sebze meyve, et ürünleri ve birçok seçili ürünleri uygun fiyata satın alabilecek. İşte ŞOK Market 1 Ocak- 31 Ocak 2023 tarihinde gerçekli olacak indirimli fiyat listesi...
Giriş Tarihi: 02.01.2023 15:58Güncelleme Tarihi: 02.01.2023 16:22