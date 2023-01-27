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Haberler Galeri EYT'de KADRO ağı genişliyor! SSK’ya geçene %20 kazanç! 8 Eylül 1999 sonrası işe girenler... Çalışma süresi, enflasyon!

EYT'de KADRO ağı genişliyor! SSK’ya geçene %20 kazanç! 8 Eylül 1999 sonrası işe girenler... Çalışma süresi, enflasyon!

EYT düzenlemesi Meclis'e gelirken, konu hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. EYT'li milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yüksek maaş, kıdem tazminatı ve toplu para ayrıntıları belli oldu. Emekli aylığı prime esas kazanç, çalışma süresi, yıl içindeki zamlar, enflasyon verilerine göre değişiyor. İsteğe bağlı sigorta, Bağ- Kur yerine SSK'dan hem erken emeklilik hem de yüksek aylık imkânı veriyor. Yüksek emekli maaşı alabilmek için belirli şartların yerine getirilmesi gerekiyor. 2000 yılı öncesi Bağ-Kur'luların SGK bünyelerine geçmeleri halinde emekli aylıklarında artış yaşanıyor. İşte konu hakkında son gelişmeler!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.01.2023 17:32 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023 17:32
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EYT’de KADRO ağı genişliyor! SSK’ya geçene %20 kazanç! 8 Eylül 1999 sonrası işe girenler... Çalışma süresi, enflasyon!

SON DAKİKA! Emekli olmak isteyenler ve EYT kapsamında yer alanlar yüksek maaş detaylarını merak ediyor. Bazı formüller ile bu süreçte etkin rol oynanabiliyor. Yüksek emekli maaş almak için önemli detaylardan bir tanesi prime esas kazançtan geçiyor. Bu süreçte Bağ-kur'dan SSK'ya geçişlerde aylıklarda yüzde 15-20 dolaylarında artış yaşanıyor. İşte emekli maaşlarını artıran o formüller!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT’de KADRO ağı genişliyor! SSK’ya geçene %20 kazanç! 8 Eylül 1999 sonrası işe girenler... Çalışma süresi, enflasyon!

Hem EYT'liler hem emeklilik planlaması yapanlar emeklilik aylığını artırmanın formüllerini arıyor.

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EYT’de KADRO ağı genişliyor! SSK’ya geçene %20 kazanç! 8 Eylül 1999 sonrası işe girenler... Çalışma süresi, enflasyon!

■ 1994'te Bağ-Kur'lu oldum, son 3.5 yıldır SSK'lı olarak çalışmaya devam ediyorum. EYT kapsamında Bağ-Kur'dan mı SSK'dan mı emekli olabilirim?

Bir sigortalının çalışma hayatı içinde hem SSK hem Bağ-Kur prim ödemesi varsa emeklilikte son 7 yıla bakılır.

Hangi statünün primi fazlaysa onun şartlarından emekli olunur. Bu durumda SSK'dan emekli olabilirsiniz, aylığınız daha yüksek olacaktır.

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EYT’de KADRO ağı genişliyor! SSK’ya geçene %20 kazanç! 8 Eylül 1999 sonrası işe girenler... Çalışma süresi, enflasyon!

■ Prime esas kazançların etkisi yıllara göre değişiyor mu?

SGK'ya bildirilen prime esas kazanç emekli aylığını artırmada büyük önem taşıyor. Aylık hesabında, Ocak 2000 öncesi, Ocak 2000 ile Ekim 2008 arası ve bu tarihten sonrası olmak üzere üç önemli dönem bulunuyor.

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EYT’de KADRO ağı genişliyor! SSK’ya geçene %20 kazanç! 8 Eylül 1999 sonrası işe girenler... Çalışma süresi, enflasyon!

2000 öncesi dönem aylık hesabı gösterge, memur maaş katsayı ve aylık bağlama oranı çarpımı ile bulunuyor.

Gösterge sisteminin esas alındığı 2000 öncesi primler emekli aylığını önemli ölçüde artırıyor.