EYT'de KADRO ağı genişliyor! SSK’ya geçene %20 kazanç! 8 Eylül 1999 sonrası işe girenler... Çalışma süresi, enflasyon!

EYT düzenlemesi Meclis'e gelirken, konu hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. EYT'li milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yüksek maaş, kıdem tazminatı ve toplu para ayrıntıları belli oldu. Emekli aylığı prime esas kazanç, çalışma süresi, yıl içindeki zamlar, enflasyon verilerine göre değişiyor. İsteğe bağlı sigorta, Bağ- Kur yerine SSK'dan hem erken emeklilik hem de yüksek aylık imkânı veriyor. Yüksek emekli maaşı alabilmek için belirli şartların yerine getirilmesi gerekiyor. 2000 yılı öncesi Bağ-Kur'luların SGK bünyelerine geçmeleri halinde emekli aylıklarında artış yaşanıyor. İşte konu hakkında son gelişmeler!