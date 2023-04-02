EYT’de 5.000 prim, 3600 kısmi emeklilik ve staj sigortası torba yasaya girecek mi? Bağkur tescil affı olacak mı, var mı?

"EYT'de 5.000 prim, 3600 kısmi emeklilik ve staj sigortası torba yasaya girecek mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Vergi affı borç yapılandırmasına yönelik detaylar netleşti. Kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından birçok yapılandırma kapsamı açıklandı. Tüm vergi, prim, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları ve daha önce hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları, destekleme primi borçları da yapılandırma kapsamında yer aldı. Peki, EYT'de 5.000 prim, 3600 kısmi emeklilik ve staj sigortası torba yasaya girecek mi? Bağkur tescil affı olacak mı, var mı?