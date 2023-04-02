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2023 emekli intibak zammı son dakika açıklandı mı? Emekli intibak zammı gelecek mi, var mı? 2000 öncesi ve sonrası...
"2023 emekli intibak zammı son dakika açıklandı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emeklinin en düşük maaşı 7.500 TL olarak açıklandı. Yaşanan gelişmelerin ardından gözler intibak düzenlemesi için atılacak adımlara çevrildi. İntibak düzenlemesinin onaylanması halinde 2000 sonrası emeklilerin maaşlarında artış yaşanacak. Peki, 2023 emekli intibak zammı son dakika açıklandı mı? Emekli intibak zammı gelecek mi, var mı? 2000 öncesi ve sonrası...