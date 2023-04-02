"2023 emekli intibak zammı son dakika açıklandı mı? Emekli intibak zammı gelecek mi, var mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Emekliye yapılan iyileştirmeler sonrası taban maaşlar 7.500 TL'ye çıkarıldı. Emekli bayram ikramiyeleri ise 2.000 TL olarak belirlendi. Peki, 2023 emekli intibak zammı son dakika açıklandı mı? Emekli intibak zammı gelecek mi, var mı? 2000 öncesi ve sonrası...