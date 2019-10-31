Erken emeklilikte son dakika var mı? Askerlik ve doğum borçlanması şartları neler? Yıpranma hakkı nedir?

Uzun yıllar üretim ekonomisine katkı veren vatandaşlar erken emekli olmanın yollarını arıyor. Yaşa takılanlar için EYT ile ilgili düzenlemeler merakla beklenirken, prim eksiği olanlar için ise borçlanmalar öne çıkıyor. Borçlanmalar doğru zamanda kullanıldığında yıllar kazandırıyor. Ayrıca yıpranma hakkı kapsamının genişletilmesi de işçilere büyük kolaylık sağlıyor. Birçok meslekte yıpranma ile yıllar kazanılıyor. Kadınlar, doğru bir doğum borçlanması ile 6 yıl, erkekler askerlik borçlanması ile 1 yıl kazanabilir. Pek, borçlanma nasıl yapılır? Askerlik ve doğum borçlanmasında nelere dikkat edilmeli? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 31.10.2019 17:18 Güncelleme Tarihi: 31.10.2019 17:26 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





