48-49-50-51-52 yaşına gelene cillop gibi fırsat: 1992-1997-2003-2010 arası SGK girişi olanlara altın tepside emeklilik!

Erkek çalışanlar için 25 yıl, kadın çalışanlar için ise 20 yıl sigortalılık süresi isteniyor. Ayrıca, işe başlama tarihine göre değişen prim günü şartı bulunuyor. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar için çıkarılan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasıyla yaş şartı kaldırılmış, bu kişilere emekli olma hakkı tanınmıştır. Ancak, EYT dışındaki çalışanlar için hem prim günü hem de yaş şartlarına uyulması gerekiyor.