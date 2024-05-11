11 Mayıs 2024, Cumartesi
48-49-50-51-52 yaşına gelene cillop gibi fırsat: 1992-1997-2003-2010 arası SGK girişi olanlara altın tepside emeklilik!
Milyonlarca çalışan, emeklilik planlarını etkileyen mevzuat değişikliklerini yakından takip ediyor. Türkiye'de emeklilik, çalışanların yaşamlarındaki önemli bir dönüm noktasını temsil ederken, emekli olabilmek için belirli yıl ve prim ödeme şartlarına bağlı olarak gerçekleşiyor. Son dönemde E-Devlet ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) resmi internet siteleri üzerinden yapılan yeniliklerle, çalışanlar emeklilik yaşını ve tahmini alacakları maaşı kolayca hesaplayabiliyorlar. İşte bu konuda yapılan yenilikler ve çalışanlara sağlanan kolaylıkların detayları.
Giriş Tarihi: 11.05.2024 10:22
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