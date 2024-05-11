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Haberler Galeri 48-49-50-51-52 yaşına gelene cillop gibi fırsat: 1992-1997-2003-2010 arası SGK girişi olanlara altın tepside emeklilik!

48-49-50-51-52 yaşına gelene cillop gibi fırsat: 1992-1997-2003-2010 arası SGK girişi olanlara altın tepside emeklilik!

Milyonlarca çalışan, emeklilik planlarını etkileyen mevzuat değişikliklerini yakından takip ediyor. Türkiye'de emeklilik, çalışanların yaşamlarındaki önemli bir dönüm noktasını temsil ederken, emekli olabilmek için belirli yıl ve prim ödeme şartlarına bağlı olarak gerçekleşiyor. Son dönemde E-Devlet ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) resmi internet siteleri üzerinden yapılan yeniliklerle, çalışanlar emeklilik yaşını ve tahmini alacakları maaşı kolayca hesaplayabiliyorlar. İşte bu konuda yapılan yenilikler ve çalışanlara sağlanan kolaylıkların detayları.

Giriş Tarihi: 11.05.2024 10:22
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48-49-50-51-52 yaşına gelene cillop gibi fırsat: 1992-1997-2003-2010 arası SGK girişi olanlara altın tepside emeklilik!

Erkek çalışanlar için 25 yıl, kadın çalışanlar için ise 20 yıl sigortalılık süresi isteniyor. Ayrıca, işe başlama tarihine göre değişen prim günü şartı bulunuyor. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar için çıkarılan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasıyla yaş şartı kaldırılmış, bu kişilere emekli olma hakkı tanınmıştır. Ancak, EYT dışındaki çalışanlar için hem prim günü hem de yaş şartlarına uyulması gerekiyor.

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48-49-50-51-52 yaşına gelene cillop gibi fırsat: 1992-1997-2003-2010 arası SGK girişi olanlara altın tepside emeklilik!

ERKEN EMEKLİLİK İÇİN ALTERNATİF YOLLAR

Emeklilik tarihini öne çekmek isteyen çalışanlar için bir dizi imkan sunulmaktadır. İşte bu imkanlardan bazıları:

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48-49-50-51-52 yaşına gelene cillop gibi fırsat: 1992-1997-2003-2010 arası SGK girişi olanlara altın tepside emeklilik!

Çocuk Avantajı

Kadın çalışanlar, doğum yaptıkları her çocuk için 720 gün prim kazanma hakkına sahiptir. Bu haktan en fazla 3 çocuk için yararlanılabilir, böylece toplamda 2160 gün prim avantajından faydalanılmış olur.

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48-49-50-51-52 yaşına gelene cillop gibi fırsat: 1992-1997-2003-2010 arası SGK girişi olanlara altın tepside emeklilik!

Askerlik Borçlanması

Erkek çalışanlar, askerlik sürelerini borçlanarak, hem emeklilik yaşını düşürebilir hem de ek prim kazanabilirler.

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48-49-50-51-52 yaşına gelene cillop gibi fırsat: 1992-1997-2003-2010 arası SGK girişi olanlara altın tepside emeklilik!

Kısmi Emeklilik

En az 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 gün prim ödemiş olanlar, kısmi emeklilik hakkından yararlanabilir.