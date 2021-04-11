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Ukrayna'dan Rusya'ya açık mesaj: Güçlü bir ordumuz var! İşte dünyanın en güçlü orduları! Türkiye kaçıncı sırada?
Ukrayna-Rusya sınırındaki çatışmalara ABD de dahil oldu gerilim arttı. Sene başından itibaren 26 askeri ölen Ukrayna, Rusya'nın provokatif hamlelerine cevap vermeyeceklerini duyurdu. Ukrayna Başbakan Yardımcısı Oleksiy Reznikov, "Korkmayın, savaş olmayacak ama güçlü bir ordumuz var" açıklamasında bulundu. Peki Ukrayna'nın ordusu sıralamada kaçıncı sırada? İşte dünyanın en güçlü orduları...
Giriş Tarihi: 11.04.2021 13:16 Güncelleme Tarihi: 11.04.2021 13:21
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