Ukrayna'dan Rusya'ya açık mesaj: Güçlü bir ordumuz var! İşte dünyanın en güçlü orduları! Türkiye kaçıncı sırada?

Gerginliğin artırılmasıyla toplumda panik havası yaratılmasının amaçlandığı iddia eden Reznikov, "Korkmayın, savaş olmayacak. Ukrayna'nın provokasyonlara hiçbir karşılık verme niyeti yok, ama güçlü bir orduya sahibiz. Kuzey komşumuzdan saldırıya uğramamıza yol açacak bir karşılık ya da şans vermeye yönelik hiçbir şey yapmayı planlamıyoruz" dedi.