11 Nisan 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Ukrayna'dan Rusya'ya açık mesaj: Güçlü bir ordumuz var! İşte dünyanın en güçlü orduları! Türkiye kaçıncı sırada?

Ukrayna'dan Rusya'ya açık mesaj: Güçlü bir ordumuz var! İşte dünyanın en güçlü orduları! Türkiye kaçıncı sırada?

Ukrayna-Rusya sınırındaki çatışmalara ABD de dahil oldu gerilim arttı. Sene başından itibaren 26 askeri ölen Ukrayna, Rusya'nın provokatif hamlelerine cevap vermeyeceklerini duyurdu. Ukrayna Başbakan Yardımcısı Oleksiy Reznikov, "Korkmayın, savaş olmayacak ama güçlü bir ordumuz var" açıklamasında bulundu. Peki Ukrayna'nın ordusu sıralamada kaçıncı sırada? İşte dünyanın en güçlü orduları...

Giriş Tarihi: 11.04.2021 13:16 Güncelleme Tarihi: 11.04.2021 13:21
  • 1
  • 118
Ukrayna'dan Rusya'ya açık mesaj: Güçlü bir ordumuz var! İşte dünyanın en güçlü orduları! Türkiye kaçıncı sırada?

ABD'nin de dahil olmasıyla artan Rusya-Ukrayna krizinde açıklamalar peş peşe gelmeye devam ediyor. Rusya'nın provokasyonlarına kapılmayacaklarını yineleyen Ukrayna, ordusunun güçlü olduğunu belirtmeyi de ihmal etmedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 118
Ukrayna'dan Rusya'ya açık mesaj: Güçlü bir ordumuz var! İşte dünyanın en güçlü orduları! Türkiye kaçıncı sırada?

DONBAS KRİZİ

Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve AGİT'ten oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı. Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

  • 3
  • 118
Ukrayna'dan Rusya'ya açık mesaj: Güçlü bir ordumuz var! İşte dünyanın en güçlü orduları! Türkiye kaçıncı sırada?

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan Donbas krizinde tansiyon düşmüyor. Ukrayna-Rusya sınırındaki askeri hareketliliğe rağmen, Kiev yönetiminden gerginliği azaltmaya yönelik açıklamalar gelmeye devam ediyor. Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Geçici Olarak İşgal Altındaki Bölgelerden Sorumlu Bakan Oleksiy Reznikov, Ukrayna'nın bölgede barış için çaba sarf ettiğini, 'Rusya'nın provokasyonlarına' karşılık verme niyeti olmadığını söyledi.

  • 4
  • 118
Ukrayna'dan Rusya'ya açık mesaj: Güçlü bir ordumuz var! İşte dünyanın en güçlü orduları! Türkiye kaçıncı sırada?

"TOPLUMDA PANİK YARATILMAK İSTENİYOR"

Katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulunan Reznikov, bölgede yaşananları, hibrit savaşın parçası olan bilgi savaşı olarak nitelendirdi.

  • 5
  • 118
Ukrayna'dan Rusya'ya açık mesaj: Güçlü bir ordumuz var! İşte dünyanın en güçlü orduları! Türkiye kaçıncı sırada?

Gerginliğin artırılmasıyla toplumda panik havası yaratılmasının amaçlandığı iddia eden Reznikov, "Korkmayın, savaş olmayacak. Ukrayna'nın provokasyonlara hiçbir karşılık verme niyeti yok, ama güçlü bir orduya sahibiz. Kuzey komşumuzdan saldırıya uğramamıza yol açacak bir karşılık ya da şans vermeye yönelik hiçbir şey yapmayı planlamıyoruz" dedi.