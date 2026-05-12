CANLI YAYIN

Michael Jackson'ın "gizli ailesinden" pedofili iddiası: O bir canavardı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Bir dönem Michael Jackson'ın yakın çevresinde yer alan Cascio kardeşler, ünlü şarkıcının kendilerini çocuk yaşta cinsel istismara maruz bıraktığını öne sürdü. "60 Minutes Australia" programına konuşan dört kardeş, Jackson'ın yıllar boyunca kendilerini manipüle ettiğini, uyuşturucu ve alkol verdiğini söyledi.

Michael Jackson'ın "gizli ailesinden" pedofili iddiası: O bir canavardı 1

New York Post'un haberine göre Şubat ayında dava açan kardeşler, Jackson'ın seri bir çocuk istismarcısı olduğunu ve bazı istismarların Elizabeth Taylor ile Elton John'ın evlerinde gerçekleştiğini ileri sürdü.

Dominic Cascio, programda yaptığı açıklamada, "O bir canavar, kötü biriydi. Yaptıkları şeytancaydı. Tüm dünyayı masum ve kusursuz biri olduğuna inandırdı ama öyle değildi." dedi.

Michael Jackson'ın "gizli ailesinden" pedofili iddiası: O bir canavardı 2

AİLEYLE 1980'LERDE TANIŞTI

Kardeşlerin babası Dominic Cascio Sr.'ın, 1980'lerde New York'taki Helmsley Palace Hotel'de çalışırken Jackson ile tanıştığı belirtildi. Zamanla şarkıcının yakın çevresine giren aile, sık sık Neverland Çiftliği'nde tatil yaptı ve Jackson ile dünya turuna çıktı.

Kardeşlerden Eddie Cascio, "Thriller" yıldızıyla yalnızca 2 yaşındayken tanıştığını anlattı. Jackson'ın geceleri habersiz şekilde aile evine geldiğini söyleyen Eddie, yayınlanan eski görüntülerde şarkıcının şempanzesi Bubbles'ın çocuklarla vakit geçirdiğinin görüldüğünü belirtti.

Michael Jackson'ın "gizli ailesinden" pedofili iddiası: O bir canavardı 3

Cascio kardeşler, Jackson'ın kendilerini özel jet gezileri, dünya turneleri ve ünlü isimlerle tanıştırarak etkilediğini söyledi.

Eddie Cascio, "Ailem gençti. Dünyanın en büyük ünlülerinden birinin onlarla arkadaş olmak istemesi onları özel hissettirdi. Bizi de öyle hissettirdi" dedi.

"Bize ailesiymişiz gibi davranıyordu. Çocuklarıymışız gibi…"

Michael Jackson'ın "gizli ailesinden" pedofili iddiası: O bir canavardı 4

"İSTİSMAR 25 YIL SÜRDÜ" İDDİASI

Dört kardeş, istismarın yaklaşık 25 yıl boyunca sürdüğünü ve Neverland Çiftliği ile dünya turnelerinde gerçekleştiğini öne sürdü.

Dominic Cascio, "1980'lerde dünyanın en büyük yıldızı sizinle arkadaş olmak istiyorsa, manipülasyona açık hale geliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Eddie Cascio ise Jackson'ın kendisini ilk kez 1993 yılındaki Dangerous turnesi sırasında taciz ettiğini iddia etti.

"Hayatımın değiştiği an buydu" diyen Eddie, şu ifadeleri kullandı:

"Turnedeydik. Bana yaklaşmaya başladı, bacaklarıma dokunuyordu. Kucağında oturuyordum. İlk öpücük o zaman oldu; dudaklarımdan öptü."

Michael Jackson'ın "gizli ailesinden" pedofili iddiası: O bir canavardı 5

"RAHATSIZ EDİCİ OYUN"

Kardeşlerden bazıları, Jackson'ın rahatsız edici bir oyun oynattığını ileri sürdü.

Dominic Cascio, "Beni üzerine yatırırdı ve uygunsuz hareketlerde bulunrdu. Bunun bir oyunolduğunu söylerdi." dedi.

Dominic ayrıca, Jackson'ın kendi idrarını içtiğini ve bunu "Seni ne kadar sevdiğimin göstergesi" diye açıkladığını iddia etti.

Dominic, "O sırada yaklaşık 12 yaşındaydım. Bir çocuğun bunu görmesi normal değildi. Ama o yaşta bunu sevgi göstergesi sandım." dedi.

Michael Jackson'ın "gizli ailesinden" pedofili iddiası: O bir canavardı 6

Marie-Nicole Cascio ise Jackson'ın 12 yaşındayken kendisini soyunmaya zorladığını ve ona bakarak cinsel içerikli davranışlarda bulunduğunu öne sürdü.

Ailenin en küçük çocuğu Aldo Cascio da Jackson'ın video oyunu oynarken kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti.

Cascio, "Şortumu indirip uygunsuz davranışlarda bulunmaya başladı. Sonra da 'Bak, seni seviyorum' diyordu." ifadelerini kullandı.

Michael Jackson'ın "gizli ailesinden" pedofili iddiası: O bir canavardı 7

11 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA ALKOL

Kardeşler, Jackson'ın kendilerine küçük yaşta reçeteli ilaçlar ve alkol temin ettiğini, bunların arasında şarap olan "İsa suyu" ve sert içki olan "Disney suyu"nun da bulunduğunu ekledi.

Marie-Nicole, "Bana 11 yaşındayken alkol verdi ve 'Hafif bir şekilde uçacağım ve buna bayılacağım' dedi," diye iddia etti.

Michael Jackson'ın "gizli ailesinden" pedofili iddiası: O bir canavardı 8

Cascio kardeşler ayrıca, mega yıldızın kendilerini polis ve ebeveynleri tarafından sorgulanmaya karşı eğiterek içlerine korku saldığını ve bunun da çocukların başlarına anormal bir şey gelmediği konusunda ısrar etmelerine yol açtığını iddia ettiler.

Michael Jackson'ın "gizli ailesinden" pedofili iddiası: O bir canavardı 9

Jackson'ın mirasçılarını temsil eden avukat Marty Singer, "60 Minutes" programına yaptığı açıklamada, Cascio ailesinin iddialarının tamamen "para kazanma amacı" olduğunu söyledi.

Singer, "Dikkat çekici olan, bu şantaj girişimlerinin Jackson'ın ölümünden 15 yıldan fazla bir süre sonra gerçekleşmiş olması ve bu nedenle iftira davası açılma riskini taşımamasıdır" dedi.

Epsteinin intihar notu kamuoyuyla paylaşıldı EPSTEİN'İN İNTİHAR NOTU KAMUOYUYLA PAYLAŞILDI
Facebook ve Instagram üzerinde çocuk ticareti FACEBOOK VE INSTAGRAM ÜZERİNDE ÇOCUK TİCARETİ
Epsteinin iğrenç mesajları ifşa oldu! Mide bulandıran 18 yaş detayı EPSTEİN'İN İĞRENÇ MESAJLARI İFŞA OLDU! MİDE BULANDIRAN 18 YAŞ DETAYI
Dünyaca ünlü üniversitelere sapkın bağış! DÜNYACA ÜNLÜ ÜNİVERSİTELERE SAPKIN BAĞIŞ!
Epstein skandalında yeni perde! EPSTEİN SKANDALINDA YENİ PERDE!
Sapık Epstein’i kim korudu? SAPIK EPSTEİN'İ KİM KORUDU?
Sapık Epstein dosyasında adı geçen 305 yüksek profil açıklandı SAPIK EPSTEİN DOSYASINDA ADI GEÇEN 305 "YÜKSEK PROFİL" AÇIKLANDI
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin