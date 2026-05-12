Michael Jackson'ın "gizli ailesinden" pedofili iddiası: O bir canavardı
Bir dönem Michael Jackson'ın yakın çevresinde yer alan Cascio kardeşler, ünlü şarkıcının kendilerini çocuk yaşta cinsel istismara maruz bıraktığını öne sürdü. "60 Minutes Australia" programına konuşan dört kardeş, Jackson'ın yıllar boyunca kendilerini manipüle ettiğini, uyuşturucu ve alkol verdiğini söyledi.
New York Post'un haberine göre Şubat ayında dava açan kardeşler, Jackson'ın seri bir çocuk istismarcısı olduğunu ve bazı istismarların Elizabeth Taylor ile Elton John'ın evlerinde gerçekleştiğini ileri sürdü.
Dominic Cascio, programda yaptığı açıklamada, "O bir canavar, kötü biriydi. Yaptıkları şeytancaydı. Tüm dünyayı masum ve kusursuz biri olduğuna inandırdı ama öyle değildi." dedi.
AİLEYLE 1980'LERDE TANIŞTI
Kardeşlerin babası Dominic Cascio Sr.'ın, 1980'lerde New York'taki Helmsley Palace Hotel'de çalışırken Jackson ile tanıştığı belirtildi. Zamanla şarkıcının yakın çevresine giren aile, sık sık Neverland Çiftliği'nde tatil yaptı ve Jackson ile dünya turuna çıktı.
Kardeşlerden Eddie Cascio, "Thriller" yıldızıyla yalnızca 2 yaşındayken tanıştığını anlattı. Jackson'ın geceleri habersiz şekilde aile evine geldiğini söyleyen Eddie, yayınlanan eski görüntülerde şarkıcının şempanzesi Bubbles'ın çocuklarla vakit geçirdiğinin görüldüğünü belirtti.
Cascio kardeşler, Jackson'ın kendilerini özel jet gezileri, dünya turneleri ve ünlü isimlerle tanıştırarak etkilediğini söyledi.
Eddie Cascio, "Ailem gençti. Dünyanın en büyük ünlülerinden birinin onlarla arkadaş olmak istemesi onları özel hissettirdi. Bizi de öyle hissettirdi" dedi.
"Bize ailesiymişiz gibi davranıyordu. Çocuklarıymışız gibi…"
"İSTİSMAR 25 YIL SÜRDÜ" İDDİASI
Dört kardeş, istismarın yaklaşık 25 yıl boyunca sürdüğünü ve Neverland Çiftliği ile dünya turnelerinde gerçekleştiğini öne sürdü.
Dominic Cascio, "1980'lerde dünyanın en büyük yıldızı sizinle arkadaş olmak istiyorsa, manipülasyona açık hale geliyorsunuz" ifadelerini kullandı.
Eddie Cascio ise Jackson'ın kendisini ilk kez 1993 yılındaki Dangerous turnesi sırasında taciz ettiğini iddia etti.
"Hayatımın değiştiği an buydu" diyen Eddie, şu ifadeleri kullandı:
"Turnedeydik. Bana yaklaşmaya başladı, bacaklarıma dokunuyordu. Kucağında oturuyordum. İlk öpücük o zaman oldu; dudaklarımdan öptü."
"RAHATSIZ EDİCİ OYUN"
Kardeşlerden bazıları, Jackson'ın rahatsız edici bir oyun oynattığını ileri sürdü.
Dominic Cascio, "Beni üzerine yatırırdı ve uygunsuz hareketlerde bulunrdu. Bunun bir oyunolduğunu söylerdi." dedi.
Dominic ayrıca, Jackson'ın kendi idrarını içtiğini ve bunu "Seni ne kadar sevdiğimin göstergesi" diye açıkladığını iddia etti.
Dominic, "O sırada yaklaşık 12 yaşındaydım. Bir çocuğun bunu görmesi normal değildi. Ama o yaşta bunu sevgi göstergesi sandım." dedi.