CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Epstein sapığının dosyaları açıldı! Bondi Kongre’ye sundu: Trump’tan Obama’ya, Netanyahu’dan Beyonce’ye 305 isimlik dev liste

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

ABD'de küçük kız çocuklarını istismar etme ve fuhuş ağı oluşturmaktan hükümlü milyarder sapık Jeffrey Epstein skandalı yeniden gündemin tam ortasına oturdu. Adalet Bakanı Pam Bondi, Epstein dosyalarında adı en az bir kez geçen 305 sözde yüksek profilli ismi içeren listeyi Kongre'ye sundu.

Epstein sapığının dosyaları açıldı! Bondi Kongre’ye sundu: Trump’tan Obama’ya, Netanyahu’dan Beyonce’ye 305 isimlik dev liste 1

Listede ABD başkanlarından dünya liderlerine, teknoloji milyarderlerinden Hollywood yıldızlarına, pop ikonlarından kraliyet ailesine kadar çok sayıda tanınmış ismin yer alması, Washington'da deprem etkisi yarattı.

Bondi ve Adalet Bakanlığı yetkilileri, listede yer almanın doğrudan suçlama anlamına gelmediğini vurgulasa da, kamuoyunda "sapık Epstein'in ağına kimler takıldı?" sorusu yeniden alevlendi.

Epstein sapığının dosyaları açıldı! Bondi Kongre’ye sundu: Trump’tan Obama’ya, Netanyahu’dan Beyonce’ye 305 isimlik dev liste 2

BEYAZ SARAY'DAN KRALİYET SARAYI'NA: DEVLET ZİRVESİ LİSTEDE

Bondi'nin Kongre'ye sunduğu belgelerde adı geçen isimler arasında ABD'nin mevcut ve eski başkanları da bulunuyor.

Listede yer alan dikkat çekici siyasetçiler ve devlet liderleri şöyle:

Donald Trump (ABD Başkanı)

Joe Biden (Eski ABD Başkanı)

Barack Obama (Eski ABD Başkanı)

Bill Clinton (Eski ABD Başkanı)

Hillary Clinton (Eski Dışişleri Bakanı, siyasetçi)

Epstein sapığının dosyaları açıldı! Bondi Kongre’ye sundu: Trump’tan Obama’ya, Netanyahu’dan Beyonce’ye 305 isimlik dev liste 3

Kamala Harris (Eski Başkan Yardımcısı)

Mike Pence (Eski Başkan Yardımcısı)

Nancy Pelosi (ABD Temsilciler Meclisi'nin eski başkanı)

Epstein sapığının dosyaları açıldı! Bondi Kongre’ye sundu: Trump’tan Obama’ya, Netanyahu’dan Beyonce’ye 305 isimlik dev liste 4

Binyamin Netanyahu (İsrail Başbakanı)

Tony Blair (İngiltere eski Başbakanı)

ABD siyasetinin neredeyse tüm ağır toplarının dosyada yer alması, Epstein'in kurduğu karanlık ağın ne kadar geniş olduğuna dair tartışmaları büyüttü.

Epstein sapığının dosyaları açıldı! Bondi Kongre’ye sundu: Trump’tan Obama’ya, Netanyahu’dan Beyonce’ye 305 isimlik dev liste 5

MİLYARDERLER KULÜBÜ: SİLİKON VADİSİ VE PARA İMPARATORLUĞU DA DOSYADA

Epstein dosyalarında adı geçenler arasında teknoloji ve finans dünyasının en büyük patronları da bulunuyor.

Listede yer alan milyarder isimlerden bazıları:

Bill Gates (Microsoft'un kurucusu)

Elon Musk (Tesla ve SpaceX'in sahibi)

Jeff Bezos (Amazon'un kurucusu)

Mark Zuckerberg (Meta/Facebook'un sahibi)

Rupert Murdoch (Medya patronu)

Peter Thiel (PayPal kurucu ortağı, yatırımcı)

Larry Summers (ABD eski Hazine Bakanı, ekonomist)

Bu isimlerin dosyada geçmesi, Epstein'in yalnızca "sapık bir suçlu" değil, aynı zamanda para ve güç merkezlerine erişimi olan bir figür olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Epstein sapığının dosyaları açıldı! Bondi Kongre’ye sundu: Trump’tan Obama’ya, Netanyahu’dan Beyonce’ye 305 isimlik dev liste 6

KRALİYET ALARMDA: PRENS ANDREW VE PRENS HARRY DE LİSTEDE

Skandalın en çarpıcı boyutlarından biri ise İngiliz Kraliyet ailesine uzanan bağlantılar oldu.

Listede yer alan kraliyet isimleri:

Prens Andrew (İngiliz Kraliyet ailesi üyesi, skandalın merkezindeki isimlerden)

Prens Harry (Sussex Dükü)

Meghan Markle (Sussex Düşesi, Prens Harry'nin eşi)

Özellikle Prens Andrew isminin Epstein skandalında geçmişte sıkça gündeme gelmesi, listede yer almasının kamuoyunda daha da büyük yankı uyandırmasına neden oldu.

Epstein sapığının dosyaları açıldı! Bondi Kongre’ye sundu: Trump’tan Obama’ya, Netanyahu’dan Beyonce’ye 305 isimlik dev liste 7

HOLLYWOOD'UN ÜNLÜLERİ DE DOSYADA: OYUNCULAR, YÖNETMENLER, ŞOV DÜNYASI

Bondi'nin Kongre'ye sunduğu belgelerde Hollywood'un en bilinen isimlerinin yer alması, dosyaların yalnızca siyasi değil, aynı zamanda eğlence sektörünü de sarsan bir içerik taşıdığını ortaya koydu.

Listede yer alan bazı ünlü oyuncular ve yönetmenler:

George Clooney (Hollywood yıldızı oyuncu)

Kevin Spacey (Oscar ödüllü oyuncu)

Woody Allen (Yönetmen ve senarist)

Alec Baldwin (Oyuncu)

Robert De Niro (Oscar ödüllü oyuncu)

Kim Kardashian (TV ünlüsü ve sosyal medya fenomeni)

Epstein'in çevresindeki ağın yalnızca siyaset ve finans değil, Hollywood gibi "güçlü vitrinlere" de uzandığı iddiaları yeniden alevlendi.

Epstein sapığının dosyaları açıldı! Bondi Kongre’ye sundu: Trump’tan Obama’ya, Netanyahu’dan Beyonce’ye 305 isimlik dev liste 8

POP MÜZİĞİN DEVLERİ DE VAR: BEYONCE, JAY-Z, BONO…

Skandal listesinde dünya çapında tanınan pop ve rock yıldızlarının yer alması da dikkat çekti.

Dosyada adı geçen müzik dünyasının büyük isimleri:

Bono (U2 grubunun solisti)

Jay-Z (Rapçi ve yapımcı)

Beyonce (Dünyaca ünlü pop yıldızı)

Cher (Pop müziğin efsane ismi)

Mick Jagger (Rolling Stones solisti)

Epstein sapığının dosyaları açıldı! Bondi Kongre’ye sundu: Trump’tan Obama’ya, Netanyahu’dan Beyonce’ye 305 isimlik dev liste 9

Michael Jackson (Popun Kralı olarak anılan efsane sanatçı)

Bu isimlerin dosyada geçmesi, Epstein'in sadece "karanlık suç ağı" değil, aynı zamanda şöhret dünyasına temas eden bir ilişkiler ağı kurduğu yönündeki şüpheleri artırdı.

Epstein sapığının dosyaları açıldı! Bondi Kongre’ye sundu: Trump’tan Obama’ya, Netanyahu’dan Beyonce’ye 305 isimlik dev liste 10

BONDİ: "UTANÇ YA DA SİYASİ HASSASİYET İÇİN GİZLEMEDİK"

Pam Bondi ve Başsavcı Yardımcısı Todd Blanche, Kongre'ye sundukları belgelerde önemli bir vurgu yaptı.

Yetkililer, hiçbir belgenin, utanç yaratacağı için, itibar zedelenmesi nedeniyle, siyasi hassasiyet gerekçesiyle saklanmadığını iddia etti.

Bondi ayrıca, dosyaların bir kısmının mağdurların kimliklerini korumak için sansürlendiğini, bazı belgelerin ise devam eden hukuki süreçler nedeniyle henüz açıklanmadığını belirtti.

Epstein sapığının dosyaları açıldı! Bondi Kongre’ye sundu: Trump’tan Obama’ya, Netanyahu’dan Beyonce’ye 305 isimlik dev liste 11

EPSTEIN DOSYALARINDA İSMİN GEÇMESİ SUÇLAMA DEĞİL AMA ŞÜPHE BÜYÜYOR

Adalet Bakanlığı, listede yer almanın doğrudan bir suçlama anlamına gelmediğini vurgulasa da kamuoyunda soru aynı:

"Bu kadar isim Epstein sapığının dosyalarında neden geçiyor?"

Epstein sapığının dosyaları açıldı! Bondi Kongre’ye sundu: Trump’tan Obama’ya, Netanyahu’dan Beyonce’ye 305 isimlik dev liste 12

Belgelerde bazı kişilerin Epstein ya da Ghislaine Maxwell ile doğrudan e-posta temasının bulunduğu, bazı isimlerin ise yalnızca belge içerisinde referans olarak geçtiği belirtildi.

Ancak açıklanan dev liste, ABD'de "Epstein dosyaları gerçekten tam olarak açıldı mı?" tartışmasını yeniden alevlendirdi.

Mobil uygulamalarımızı indirin