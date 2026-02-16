Epstein sapığının dosyaları açıldı! Bondi Kongre’ye sundu: Trump’tan Obama’ya, Netanyahu’dan Beyonce’ye 305 isimlik dev liste
ABD'de küçük kız çocuklarını istismar etme ve fuhuş ağı oluşturmaktan hükümlü milyarder sapık Jeffrey Epstein skandalı yeniden gündemin tam ortasına oturdu. Adalet Bakanı Pam Bondi, Epstein dosyalarında adı en az bir kez geçen 305 sözde yüksek profilli ismi içeren listeyi Kongre'ye sundu.
Listede ABD başkanlarından dünya liderlerine, teknoloji milyarderlerinden Hollywood yıldızlarına, pop ikonlarından kraliyet ailesine kadar çok sayıda tanınmış ismin yer alması, Washington'da deprem etkisi yarattı.
Bondi ve Adalet Bakanlığı yetkilileri, listede yer almanın doğrudan suçlama anlamına gelmediğini vurgulasa da, kamuoyunda "sapık Epstein'in ağına kimler takıldı?" sorusu yeniden alevlendi.
BEYAZ SARAY'DAN KRALİYET SARAYI'NA: DEVLET ZİRVESİ LİSTEDE
Bondi'nin Kongre'ye sunduğu belgelerde adı geçen isimler arasında ABD'nin mevcut ve eski başkanları da bulunuyor.
Listede yer alan dikkat çekici siyasetçiler ve devlet liderleri şöyle:
Donald Trump (ABD Başkanı)
Joe Biden (Eski ABD Başkanı)
Barack Obama (Eski ABD Başkanı)
Bill Clinton (Eski ABD Başkanı)
Hillary Clinton (Eski Dışişleri Bakanı, siyasetçi)
Kamala Harris (Eski Başkan Yardımcısı)
Mike Pence (Eski Başkan Yardımcısı)
Nancy Pelosi (ABD Temsilciler Meclisi'nin eski başkanı)
Binyamin Netanyahu (İsrail Başbakanı)
Tony Blair (İngiltere eski Başbakanı)
ABD siyasetinin neredeyse tüm ağır toplarının dosyada yer alması, Epstein'in kurduğu karanlık ağın ne kadar geniş olduğuna dair tartışmaları büyüttü.
MİLYARDERLER KULÜBÜ: SİLİKON VADİSİ VE PARA İMPARATORLUĞU DA DOSYADA
Epstein dosyalarında adı geçenler arasında teknoloji ve finans dünyasının en büyük patronları da bulunuyor.
Listede yer alan milyarder isimlerden bazıları:
Bill Gates (Microsoft'un kurucusu)
Elon Musk (Tesla ve SpaceX'in sahibi)
Jeff Bezos (Amazon'un kurucusu)
Mark Zuckerberg (Meta/Facebook'un sahibi)
Rupert Murdoch (Medya patronu)
Peter Thiel (PayPal kurucu ortağı, yatırımcı)
Larry Summers (ABD eski Hazine Bakanı, ekonomist)
Bu isimlerin dosyada geçmesi, Epstein'in yalnızca "sapık bir suçlu" değil, aynı zamanda para ve güç merkezlerine erişimi olan bir figür olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.