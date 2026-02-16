Epstein sapığının dosyaları açıldı! Bondi Kongre’ye sundu: Trump’tan Obama’ya, Netanyahu’dan Beyonce’ye 305 isimlik dev liste

"Bu kadar isim Epstein sapığının dosyalarında neden geçiyor?"

Adalet Bakanlığı, listede yer almanın doğrudan bir suçlama anlamına gelmediğini vurgulasa da kamuoyunda soru aynı:

Belgelerde bazı kişilerin Epstein ya da Ghislaine Maxwell ile doğrudan e-posta temasının bulunduğu, bazı isimlerin ise yalnızca belge içerisinde referans olarak geçtiği belirtildi.

Ancak açıklanan dev liste, ABD'de "Epstein dosyaları gerçekten tam olarak açıldı mı?" tartışmasını yeniden alevlendirdi.