Dünyaca ünlü üniversitelere sapkın bağış! Epstein akademiyi nasıl avucunun içine aldı?

ABD'de yükseköğretim sistemi dev bütçeleri ve görkemli kampüsleriyle öne çıkıyor. Ancak perde arkasında kronik bir finansman yarışı var. İşte bu yarış, çok sayıda akademisyeni ve kurumu, ABD'li sapık milyarder Jeffrey Epstein'in ağına kadar taşıdı.

Cinsel suçlardan hüküm giymişAmerikalı milyarder Jeffrey Epstein; Harvard Üniversitesi, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Stanford Üniversitesi, Bard College ve Columbia Üniversitesi dahil birçok seçkin üniversiteyle doğrudan bağış veya yüksek meblağlı vaatler üzerinden temas kurdu.

İddialara göre Epstein, projeleri finanse edecek kaynak ve güçlü bağlantılar sunuyor; üniversiteler ise ona akademik meşruiyet sağlıyordu. Bu karşılıklı çıkar ilişkisi, belgeler kamuoyuna yansıyıncaya kadar sürdü.

"TEK AMACIM BARD İÇİN KAYNAK BULMAKTI" ABD Adalet Bakanlığı'nın soruşturma dosyalarında adı geçen bazı akademisyenler, Epstein ile yalnızca araştırma bütçelerini desteklemek amacıyla görüştüklerini savunuyor. Üstelik temasların bir kısmı, Epstein'in 2008'de reşit olmayan kişileri fuhşa sürüklemekten hapis yatmasının ardından gerçekleşti. The New York Times'ın aktardığına göre, Bard College Başkanı Leon Botstein, "Jeffrey Epstein ile ilişki kurmamın tek amacı Bard için bağış toplamaktı" açıklamasını yaptı.

Nicholas Christakis ise Epstein ile yalnızca laboratuvarı için bağış arayışı kapsamında bir kez görüştüğünü, herhangi bir fon almadığını belirtti. Haberde adı geçen akademisyenlerin Epstein bağlantılı herhangi bir suça karıştığına dair bir delil bulunmadığı öne sürülüyor.