Dünyaca ünlü üniversitelere sapkın bağış! Epstein akademiyi nasıl avucunun içine aldı?

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

ABD'de yükseköğretim sistemi dev bütçeleri ve görkemli kampüsleriyle öne çıkıyor. Ancak perde arkasında kronik bir finansman yarışı var. İşte bu yarış, çok sayıda akademisyeni ve kurumu, ABD'li sapık milyarder Jeffrey Epstein'in ağına kadar taşıdı.

Dünyaca ünlü üniversitelere sapkın bağış! Epstein akademiyi nasıl avucunun içine aldı? 1

Cinsel suçlardan hüküm giymişAmerikalı milyarder Jeffrey Epstein; Harvard Üniversitesi, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Stanford Üniversitesi, Bard College ve Columbia Üniversitesi dahil birçok seçkin üniversiteyle doğrudan bağış veya yüksek meblağlı vaatler üzerinden temas kurdu.

Dünyaca ünlü üniversitelere sapkın bağış! Epstein akademiyi nasıl avucunun içine aldı? 2

İddialara göre Epstein, projeleri finanse edecek kaynak ve güçlü bağlantılar sunuyor; üniversiteler ise ona akademik meşruiyet sağlıyordu. Bu karşılıklı çıkar ilişkisi, belgeler kamuoyuna yansıyıncaya kadar sürdü.

Dünyaca ünlü üniversitelere sapkın bağış! Epstein akademiyi nasıl avucunun içine aldı? 3

"TEK AMACIM BARD İÇİN KAYNAK BULMAKTI"

ABD Adalet Bakanlığı'nın soruşturma dosyalarında adı geçen bazı akademisyenler, Epstein ile yalnızca araştırma bütçelerini desteklemek amacıyla görüştüklerini savunuyor. Üstelik temasların bir kısmı, Epstein'in 2008'de reşit olmayan kişileri fuhşa sürüklemekten hapis yatmasının ardından gerçekleşti.

The New York Times'ın aktardığına göre, Bard College Başkanı Leon Botstein, "Jeffrey Epstein ile ilişki kurmamın tek amacı Bard için bağış toplamaktı" açıklamasını yaptı.

Dünyaca ünlü üniversitelere sapkın bağış! Epstein akademiyi nasıl avucunun içine aldı? 4

Nicholas Christakis ise Epstein ile yalnızca laboratuvarı için bağış arayışı kapsamında bir kez görüştüğünü, herhangi bir fon almadığını belirtti.

Haberde adı geçen akademisyenlerin Epstein bağlantılı herhangi bir suça karıştığına dair bir delil bulunmadığı öne sürülüyor.

Dünyaca ünlü üniversitelere sapkın bağış! Epstein akademiyi nasıl avucunun içine aldı? 5

MEŞRUİYET KARŞILIĞINDA PARA MI?

Sapık Epstein'in motivasyonunun ne olduğu net değil. Ancak gözlemcilere göre ünlüler ve kanaat önderleriyle kurduğu ağın yanına bilim insanlarını da ekleyerek kendine bir "entelektüel kalkan" oluşturmak istiyordu. Ayrıca Epstein'in insan DNA'sını değiştirmek, en az 40 kadını hamile bırakarak üstün ırk oluşturmak gibi sapkın ideolojiler için çalışmalar yaptığı biliniyor.

Harvard'ın 2020 tarihli iç raporunda, Epstein'in temsilcisinin üniversite sitesinde adının yer almasını talep ettiği ortaya çıktı. Raporda bu girişim, "itibarını rehabilite etmeye yönelik daha geniş bir çabanın parçası" olarak değerlendirildi.

Dünyaca ünlü üniversitelere sapkın bağış! Epstein akademiyi nasıl avucunun içine aldı? 6

Eski Vanderbilt Üniversitesi Rektörü Nicholas S. Zeppos, şu çarpıcı uyarıyı yaptı:

"Portföyünüzde bu üniversitelerden birinin olması büyük bir güvenilirlik sağlar. Asıl soru şu: İtibarsız biri beni kendi yaşam tarzını aklamak için mi kullanıyor?"

Dünyaca ünlü üniversitelere sapkın bağış! Epstein akademiyi nasıl avucunun içine aldı? 7

927 MİLYAR DOLARLIK DEV FON… AMA GERÇEK TABLO FARKLI

Son federal verilere göre ABD üniversitelerinin vakıf fonları toplamda 927 milyar doları aşıyor. Ancak bu devasa rakamın büyük bölümü sıkı kullanım kısıtlamalarına tabi.

Yani manşetlerde görülen milyarlar, günlük nakit akışı anlamına gelmiyor. Üniversiteler hâlâ yoğun bir bağış rekabeti içinde. Bazı üniversite başkanları zamanlarının dörtte birini bağış toplamaya ayırdıklarını ifade ediyor.

Indiana Üniversitesi Hayırseverlik Okulu'nun kurucu dekanı Gene Tempel'in sözleri ise tartışmayı özetliyor:

"Kurumsal olarak para arayışındalar. 'Lekeli para yeterince lekeli değildir' sözü boşuna söylenmemiştir."

Dünyaca ünlü üniversitelere sapkın bağış! Epstein akademiyi nasıl avucunun içine aldı? 8

SİSTEMSEL AÇIK MI VAR?

Sektör temsilcilerine göre üniversitelerdeki "due diligence" (ön inceleme) süreçleri çoğunlukla bağış kabulü aşamasında devreye giriyor. Oysa bağış talebi süreci ya da potansiyel temaslar aynı titizlikle incelenmeyebiliyor.

Dünyaca ünlü üniversitelere sapkın bağış! Epstein akademiyi nasıl avucunun içine aldı? 9

Elit üniversitelerde rektörlerin doğrudan devreye girmesi için genellikle 10 milyon dolar ve üzeri bağış potansiyeli gerekiyor. Epstein'in vaat ettiği meblağlar her zaman bu eşiği aşmadığı için temasların çoğu bireysel profesörler düzeyinde yürüdü.

Dünyaca ünlü üniversitelere sapkın bağış! Epstein akademiyi nasıl avucunun içine aldı? 10

Epstein bağlantılarının ifşa edilmesinin ardından bazı üniversiteler bağışları iade etti, bazı profesörlerin çevrimiçi profilleri ve ders programları kaldırıldı. Harvard ise büyük bağışçıların Epstein ile bağlantılarını incelemeye aldı.

Dünyaca ünlü üniversitelere sapkın bağış! Epstein akademiyi nasıl avucunun içine aldı? 11

"ÖNLENEBİLİR UÇAK KAZASI" BENZETMESİ

Eski Vanderbilt rektörü Zeppos'a göre Epstein vakası, yükseköğretim sistemindeki yapısal bir zafiyeti gözler önüne serdi:

"Bazen bunlar önlenebilir uçak kazalarına benzer. Herkesi uyarması gereken koşullar vardır ama sistem yine de başarısız olur."

