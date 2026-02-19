CANLI YAYIN
Sapık Epstein’i kim korudu? Mahkemeye konuşacaktı: Ortağı Jean-Luc Brunel neden susturuldu?

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

WSJ'nin ortaya çıkardığı dosyalar ABD'de yeni skandalı büyüttü. Amerikalı sapık milyarder Jeffrey Epstein'i bitirecek isim olan ortağı Jean-Luc Brunel, bir anda "karanlığa gömüldü."

Amerikan kamuoyunu sarsan Jeffrey Epstein skandalında, Wall Street Journal'ın (WSJ) yayımladığı yeni belgeler, dosyanın yıllar önce kapanabileceğini ancak kritik bir ismin devre dışı kaldığını ortaya koydu.

WSJ'nin ulaştığı yeni Adalet Bakanlığı dosyalarına göre, Epstein'in en yakın ortaklarından biri olarak bilinen Fransız model ajansı patronu Jean-Luc Brunel, 2016 yılında savcılığa giderek Epstein'in suç ağını anlatmaya hazırlanıyordu. Hatta Brunel'in elinde, Epstein'i doğrudan suçlayacak "kanıt niteliğinde fotoğraflar" bulunduğu belirtiliyordu.

Ancak tam her şey netleşmişken, Brunel bir anda geri çekildi ve ortadan kayboldu.

Bu gelişme, "Sapık Epstein'i kim korudu?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

WSJ: BRUNEL SAVCILIĞA GİDECEKTİ, DOKUNULMAZLIK PAZARLIĞI BİLE YAPILDI

WSJ'nin aktardığına göre Brunel, 2016'da Epstein mağdurlarını temsil eden avukatlar aracılığıyla ABD'de savcılıkla gizli görüşmelere başladı.

Dosyalara yansıyan bilgilere göre:

  • Brunel'in avukatı, müvekkilinin Epstein için kızları "bulup yönlendirdiğini" kabul etti.
  • Brunel'in elinde Epstein'i suçlayacak fotoğraflar bulunduğu iddia edildi.
  • Brunel'in savcılığa giderek ifade vermesi için tarih bile konuşuldu.
  • Karşılığında dokunulmazlık (immunity) pazarlığı yapıldı.

WSJ'nin paylaştığı bir savcı notunda şu ifade yer aldı:

"Epstein'in arkadaşlarından Jean Luc Brunel kızları temin etmeye yardım etti. İşbirliği yapmak istiyor. Brunel yargılanmaktan korkuyor."

"3 MİLYON DOLAR İSTEDİLER" İDDİASI: EPSTEİN PANİĞE KAPILDI

Belgelerde en çarpıcı bölüm ise Epstein'in Brunel'in savcılığa gitmeye hazırlandığını öğrendiği an.

WSJ'nin ortaya çıkardığı e-postalara göre Epstein, 3 Mayıs 2016'da Kathy Ruemmler adlı bir avukata mesaj göndererek Brunel'in önümüzdeki hafta savcılığa gideceğini yazdı.

Epstein'in iddiasına göre Brunel'in bir arkadaşı şu teklifi iletti:

"Jean-Luc savcılığa gitmesin diye 3 milyon dolar istendi."

Epstein mesajında ayrıca Brunel'in korktuğunu belirtti ve "daha fazlasını bilmek istediğini" söyledi.

Bu noktada kamuoyunun aklına tek soru geldi:

Epstein bu süreci parayla mı durdurdu?

BİR ANDA SUSTU: BRUNEL "KARANLIĞA GÖMÜLDÜ"

WSJ'nin ifadesiyle Brunel o süreçten sonra "went dark" yani tamamen ortadan kayboldu.

Ve dikkat çeken gerçek şuydu:

  • Brunel savcılığa gitmedi.
  • İfade vermedi.
  • Epstein üç yıl daha özgür kaldı.
  • ABD'de dosya ilerlemedi.
  • Epstein ancak 2019 yılında tutuklanabildi.
"BU SÜREÇ BİZİ YILLARCA GERİYE ATTI"

WSJ'ye konuşan Epstein mağdurlarının avukatlarından David Boies, Brunel'in geri çekilmesinin ağır sonuç doğurduğunu söyledi:

"Bu bizi birkaç yıl geriye attı."

"Davalardan biliyoruz ki bu süreçte 50'den fazla kız daha bu ağa düştü."

Bu sözler, Epstein'in neden yıllarca dokunulmaz kaldığı tartışmasını daha da büyüttü.

BRUNEL'İN ROLÜ: MODEL AJANSI ÜZERİNDEN "ULUSLARARASI AĞ"

WSJ'nin aktardığına göre Brunel, Epstein'in çevresindeki en kritik isimlerden biriydi.

Belgeler Brunel'in:

  • ABD'de bir model ajansını yönettiğini,
  • yabancı genç kadınları "iş ve vize" vaadiyle sisteme soktuğunu,
  • bu sayede Epstein'e "meşru iş görüntüsü" sağladığını ortaya koydu.

Ayrıca:

  • Epstein'in özel uçağına bindi,
  • adasını ziyaret etti,
  • yüzlerce e-posta alışverişi yaptı.

Bu durum, Epstein'in suç ağının basit bir sapkınlık değil, uluslararası bağlantıları olan sistematik bir yapı olduğunu gösterdi.

SAVCILAR BİLGİLENDİRİLDİ AMA SORUŞTURMA AÇILMADI

WSJ'nin haberinde dikkat çeken bir diğer bölüm ise 2016'da savcıların zaten bilgilendirilmiş olması.

Dosyalara göre:

  • New York'taki federal savcılar Epstein ağı hakkında bilgilendirildi.
  • Brunel'in yanı sıra Ghislaine Maxwell gibi isimlerin "kızları topladığı" iddiaları notlara geçti.
  • Buna rağmen soruşturma açılmadı.

Daha sonra 2021'de hazırlanan resmi mahkeme dosyasında, Brunel'e dair notların sansürlendiği belirtildi.

Bu gelişme "dosya bilinçli şekilde mi yavaşlatıldı?" sorusunu güçlendirdi.

SAPIK EPSTEIN'İN DOSYASI ANCAK BASINLA AÇILDI

WSJ'ye göre ABD Adalet Bakanlığı Epstein dosyasını ancak 2018'de Miami Herald'ın yaptığı araştırma sonrası yeniden gündeme aldı.

Ve 2019'da Epstein tutuklandığında:

  • Brunel ve Maxwell FBI dosyalarında "ortak suçlu" olarak yer aldı.
  • Ancak Epstein'in ölümüyle dosyanın büyük kısmı karanlıkta kaldı.
"MAAŞA BAĞLA" TALİMATI: EPSTEİN'İN KİRLİ SİSTEMİNİN BELGESİ ORTAYA ÇIKTI

WSJ'nin yayımladığı belgelerde Epstein'in Brunel'e gönderdiği bir e-posta dikkat çekti.

Epstein, bir kadın için Brunel'e şu talimatı veriyordu:

  • "Onu maaş bordrona al."
  • Yıllık 50 bin dolar maaş yaz.
  • Maaşı hemen başlat.

Bu yazışmalar, model ajansının yalnızca bir şirket değil, aynı zamanda kadınları kontrol etmek için kurulan bir araç olarak kullanıldığını ortaya koydu.

HAPİSTEYKEN BİLE YALNIZ BIRAKMADI: 70 KEZ ZİYARET ETTİ

WSJ'nin aktardığına göre Epstein 2008'de Florida'da hapse girdiğinde Brunel onu yaklaşık:

70 kez ziyaret etti.

Bu detay, ikili arasındaki ilişkinin "iş ortaklığı" değil, çok daha derin bir suç birlikteliği olduğunu düşündürdü.

"KIZLARIN DETAYLARINI GÖNDER" MESAJI: AVRUPA'DAN SİSTEMATİK AV

Belgeler, Epstein'in Avrupa'dan kızları "toplayan" başka isimlerle de çalıştığını gösterdi.

Bunlardan biri Daniel Siad adlı bir "model scout" olarak kayda geçti.

WSJ'nin aktardığına göre Siad, Epstein'e:

  • İsveçli,
  • Slovak,
  • Fransız,
  • Rus genç kadınlar bulduğunu yazdı.

Epstein'in yanıtı ise skandal niteliğindeydi:

"Kızların isim detaylarını gönder."

Bu yazışmalar, sistemin rastgele değil, organize bir av mekanizması şeklinde işlediğini ortaya koydu.

BRUNEL'İN SONU DA KARANLIK: TUTUKLANDI, HAPİSTE ÖLÜ BULUNDU

WSJ'nin haberinde Brunel'in son yılları da dikkat çekici şekilde yer aldı.

  • Brunel, 2020'de Fransa'da tutuklandı.
  • Hakkında tecavüz ve Epstein'e kız temin etme suçlamaları vardı.
  • 2022'de hapishane hücresinde asılı halde ölü bulundu.
  • Yetkililer ölümü intihar olarak kayıtlara geçirdi.

Bu durum, Epstein'in ölümüyle benzerlik kurularak yeniden tartışma başlattı.

"EPSTEİN BİRİLERİNİ DEVREYE SOKTU MU?" SORUSU BÜYÜYOR

WSJ'nin belgeleriyle birlikte en çok tartışılan başlıklar şunlar oldu:

  • Brunel gerçekten ifade vermeye hazırlanırken kim devreye girdi?
  • 3 milyon dolar iddiası gerçek mi?
  • Savcılık neden 2016'da soruşturma açmadı?
  • Epstein'in bağlantıları bu süreci engelledi mi?
  • Dosya neden yıllarca bekletildi?

ABD'de kamuoyu şimdi şu soruya odaklanmış durumda:

Sapık Epstein yalnız mıydı, yoksa sistem mi onu korudu?

GHISLAINE MAXWELL HÜKÜM GİYDİ, EPSTEİN ÖLDÜ… AMA KARANLIK PERDE HÂLÂ KAPANMADI

WSJ'ye göre Epstein'in en bilinen suç ortaklarından Ghislaine Maxwell 2021'de suçlu bulundu ve 20 yıl hapis cezası aldı.

Ancak Epstein'in ölmesi, Brunel'in hapiste hayatını kaybetmesi ve birçok belgenin sansürlenmesi nedeniyle, dosyanın en kritik bölümleri hâlâ açıklığa kavuşmadı.

Fransa'da savcılar ise Brunel dosyasını yeniden incelemek için özel bir ekip kurduklarını duyurdu.

