Sapık Epstein’i kim korudu? Mahkemeye konuşacaktı: Ortağı Jean-Luc Brunel neden susturuldu?
WSJ'nin ortaya çıkardığı dosyalar ABD'de yeni skandalı büyüttü. Amerikalı sapık milyarder Jeffrey Epstein'i bitirecek isim olan ortağı Jean-Luc Brunel, bir anda "karanlığa gömüldü."
Amerikan kamuoyunu sarsan Jeffrey Epstein skandalında, Wall Street Journal'ın (WSJ) yayımladığı yeni belgeler, dosyanın yıllar önce kapanabileceğini ancak kritik bir ismin devre dışı kaldığını ortaya koydu.
WSJ'nin ulaştığı yeni Adalet Bakanlığı dosyalarına göre, Epstein'in en yakın ortaklarından biri olarak bilinen Fransız model ajansı patronu Jean-Luc Brunel, 2016 yılında savcılığa giderek Epstein'in suç ağını anlatmaya hazırlanıyordu. Hatta Brunel'in elinde, Epstein'i doğrudan suçlayacak "kanıt niteliğinde fotoğraflar" bulunduğu belirtiliyordu.
Ancak tam her şey netleşmişken, Brunel bir anda geri çekildi ve ortadan kayboldu.
Bu gelişme, "Sapık Epstein'i kim korudu?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı.
WSJ: BRUNEL SAVCILIĞA GİDECEKTİ, DOKUNULMAZLIK PAZARLIĞI BİLE YAPILDI
WSJ'nin aktardığına göre Brunel, 2016'da Epstein mağdurlarını temsil eden avukatlar aracılığıyla ABD'de savcılıkla gizli görüşmelere başladı.
Dosyalara yansıyan bilgilere göre:
- Brunel'in avukatı, müvekkilinin Epstein için kızları "bulup yönlendirdiğini" kabul etti.
- Brunel'in elinde Epstein'i suçlayacak fotoğraflar bulunduğu iddia edildi.
- Brunel'in savcılığa giderek ifade vermesi için tarih bile konuşuldu.
- Karşılığında dokunulmazlık (immunity) pazarlığı yapıldı.
WSJ'nin paylaştığı bir savcı notunda şu ifade yer aldı:
"Epstein'in arkadaşlarından Jean Luc Brunel kızları temin etmeye yardım etti. İşbirliği yapmak istiyor. Brunel yargılanmaktan korkuyor."
"3 MİLYON DOLAR İSTEDİLER" İDDİASI: EPSTEİN PANİĞE KAPILDI
Belgelerde en çarpıcı bölüm ise Epstein'in Brunel'in savcılığa gitmeye hazırlandığını öğrendiği an.
WSJ'nin ortaya çıkardığı e-postalara göre Epstein, 3 Mayıs 2016'da Kathy Ruemmler adlı bir avukata mesaj göndererek Brunel'in önümüzdeki hafta savcılığa gideceğini yazdı.
Epstein'in iddiasına göre Brunel'in bir arkadaşı şu teklifi iletti:
"Jean-Luc savcılığa gitmesin diye 3 milyon dolar istendi."
Epstein mesajında ayrıca Brunel'in korktuğunu belirtti ve "daha fazlasını bilmek istediğini" söyledi.
Bu noktada kamuoyunun aklına tek soru geldi:
Epstein bu süreci parayla mı durdurdu?
BİR ANDA SUSTU: BRUNEL "KARANLIĞA GÖMÜLDÜ"
WSJ'nin ifadesiyle Brunel o süreçten sonra "went dark" yani tamamen ortadan kayboldu.
Ve dikkat çeken gerçek şuydu:
- Brunel savcılığa gitmedi.
- İfade vermedi.
- Epstein üç yıl daha özgür kaldı.
- ABD'de dosya ilerlemedi.
- Epstein ancak 2019 yılında tutuklanabildi.
"BU SÜREÇ BİZİ YILLARCA GERİYE ATTI"
WSJ'ye konuşan Epstein mağdurlarının avukatlarından David Boies, Brunel'in geri çekilmesinin ağır sonuç doğurduğunu söyledi:
"Bu bizi birkaç yıl geriye attı."
"Davalardan biliyoruz ki bu süreçte 50'den fazla kız daha bu ağa düştü."
Bu sözler, Epstein'in neden yıllarca dokunulmaz kaldığı tartışmasını daha da büyüttü.