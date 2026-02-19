Sapık Epstein’i kim korudu? Mahkemeye konuşacaktı: Ortağı Jean-Luc Brunel neden susturuldu?

BRUNEL'İN ROLÜ: MODEL AJANSI ÜZERİNDEN "ULUSLARARASI AĞ" WSJ'nin aktardığına göre Brunel, Epstein'in çevresindeki en kritik isimlerden biriydi. Belgeler Brunel'in: ABD'de bir model ajansını yönettiğini,

yabancı genç kadınları "iş ve vize" vaadiyle sisteme soktuğunu,

vaadiyle sisteme soktuğunu, bu sayede Epstein'e "meşru iş görüntüsü" sağladığını ortaya koydu. Ayrıca: Epstein'in özel uçağına bindi,

adasını ziyaret etti,

yüzlerce e-posta alışverişi yaptı. Bu durum, Epstein'in suç ağının basit bir sapkınlık değil, uluslararası bağlantıları olan sistematik bir yapı olduğunu gösterdi.

SAVCILAR BİLGİLENDİRİLDİ AMA SORUŞTURMA AÇILMADI WSJ'nin haberinde dikkat çeken bir diğer bölüm ise 2016'da savcıların zaten bilgilendirilmiş olması. Dosyalara göre: New York'taki federal savcılar Epstein ağı hakkında bilgilendirildi.

Brunel'in yanı sıra Ghislaine Maxwell gibi isimlerin "kızları topladığı" iddiaları notlara geçti.

Buna rağmen soruşturma açılmadı. Daha sonra 2021'de hazırlanan resmi mahkeme dosyasında, Brunel'e dair notların sansürlendiği belirtildi. Bu gelişme "dosya bilinçli şekilde mi yavaşlatıldı?" sorusunu güçlendirdi.

SAPIK EPSTEIN'İN DOSYASI ANCAK BASINLA AÇILDI WSJ'ye göre ABD Adalet Bakanlığı Epstein dosyasını ancak 2018'de Miami Herald'ın yaptığı araştırma sonrası yeniden gündeme aldı. Ve 2019'da Epstein tutuklandığında: Brunel ve Maxwell FBI dosyalarında "ortak suçlu" olarak yer aldı.

olarak yer aldı. Ancak Epstein'in ölümüyle dosyanın büyük kısmı karanlıkta kaldı.

"MAAŞA BAĞLA" TALİMATI: EPSTEİN'İN KİRLİ SİSTEMİNİN BELGESİ ORTAYA ÇIKTI WSJ'nin yayımladığı belgelerde Epstein'in Brunel'e gönderdiği bir e-posta dikkat çekti. Epstein, bir kadın için Brunel'e şu talimatı veriyordu: "Onu maaş bordrona al."

Yıllık 50 bin dolar maaş yaz.

Maaşı hemen başlat. Bu yazışmalar, model ajansının yalnızca bir şirket değil, aynı zamanda kadınları kontrol etmek için kurulan bir araç olarak kullanıldığını ortaya koydu.