Epstein dosyasında sır perdesi aralanıyor: İntihar notu kamuoyuyla paylaşıldı

Reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmak suçlamalarıyla tutuklandıktan sonra cezaevindeki hücresinde ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'e ait olduğu öne sürülen not ortaya çıkmıştı. Epstein'in ölmeden birkaç hafta önce yazdığı iddia edilen ve "intihar notu" olarak değerlendirilebilecek yazı kamuoyuyla paylaşıldı.

Pedofili milyarder Jeffrey Epstein dosyasına yönelik ortaya çıkan detaylar dünya kamuoyunu derinden sarsarken, ölümüne yönelik şüpheler ise hala sürüyor. Geçtiğimiz günlerde intihar notu ortaya çıkmasının ardından yeni bir gelişme yaşandı.

SON YAZDIĞI NOT KAMUOYUYLA PAYLAŞILDI CNN'in haberine göre, ABD'de federal yargıç, Epstein'in ölmeden birkaç hafta önce yazdığı iddia edilen notu kamuoyuyla paylaştı. Notta, aylarca süren soruşturmaya rağmen hiçbir şey bulunamadığı belirtilerek, "Ne yapmamı istiyorsunuz, ağlayıp sızlayayım mı? Veda edeceğin zamanı seçebilmek büyük bir lütuf." şeklinde ifadelerin yer aldığı görüldü.

Öte yandan, ABD medyasında yer alan haberlere göre, notu Epstein'in yazıp yazmadığı konusu henüz netleşmiş değil. EPSTEİN'İN SON MESAJI ORTAYA ÇIKTI!

NOTU ARKADAŞI BULDU New York Times'ın (NYT) haberine göre, hapishanedeki hücre arkadaşı Nicholas Tartaglione, Epstein'in hücresinde ölü bulunmasından birkaç hafta önceki intihar girişiminin ardından bir not bulmuştu. Notta, bir kitabın içine saklanmış sarı bir kağıda yazıldığı belirtildi. Not, federal yargıç tarafından Tartaglione'nin kendi ceza davasının bir parçası olarak mühürlenmiş ve o zamandan bu yana New York'taki bir adliyede gizli kalmıştı.