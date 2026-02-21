ABD’yi sarsan Epstein skandalında yeni perde! Yıllarca kadın ve kız çocuklarına uçuş organize edilmiş

ABD'yi sarsan Epstein skandalında her geçen gün yeni bir skandal gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. ABD merkezli CBS'nin haberine göre, Epstein'ın yıllar boyunca çok sayıda kadın ve reşit olmayan kız çocuğu için uluslararası uçuşlar organize ettiği öne sürüldü. İşte kan donduran detaylar...

Epstein'a ilişkin soruşturma dosyalarının bir kısmının kamuoyuyla paylaşılmasıyla birlikte dosya yeniden dünya gündemine otururken, yeni skandallar da ortaya çıkmaya devam ediyor.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan yüzlerce belgede, Jeffrey Epstein'ın şirketinin seyahat acentesi aracılığıyla, çoğunluğu Doğu Avrupa'dan olan ve isimleri gizli tutulan çok sayıda kadın ile kız çocuğu için uluslararası uçuşlar organize ettiği görülüyor.

Sabah'ta yer alan habere göre, Şirket sözcüsü Perşembe günü CBS News'e yaptığı açıklamada, "İstismarı, sömürüyü ve insan kaçakçılığını şiddetle kınıyor. Şüpheli faaliyetleri bildirmek de dahil olmak üzere yasal ve düzenleyici sorumluluklarımızı ciddiye alıyoruz. Hakkındaki federal suçlamaların ardından hesabını kapattık ve süreçlerimizi ve kontrollerimizi sürekli olarak güncelliyoruz. Kendisini müşterimiz olarak görmekten üzüntü duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

UÇUŞ PLANLARI İFŞA OLDU ABD merkezli haber kuruluşu CBS'ye göre, yayımlanan Epstein dosyalarındaki yüzlerce uçuş planının analizi, isimleri gizlenen kadınların veya kız çocuklarının çoğunlukla Rusya, Polonya, Belarus, Letonya ve Ukrayna gibi ülkelerden Amerika Birleşik Devletleri ve dünyanın farklı bölgelerine uçmak üzere rezervasyon yaptırdıklarını ortaya koydu.