ABD’yi sarsan Epstein skandalında yeni perde! Yıllarca kadın ve kız çocuklarına uçuş organize edilmiş

ABD'yi sarsan Epstein skandalında her geçen gün yeni bir skandal gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. ABD merkezli CBS'nin haberine göre, Epstein'ın yıllar boyunca çok sayıda kadın ve reşit olmayan kız çocuğu için uluslararası uçuşlar organize ettiği öne sürüldü. İşte kan donduran detaylar...

Epstein'a ilişkin soruşturma dosyalarının bir kısmının kamuoyuyla paylaşılmasıyla birlikte dosya yeniden dünya gündemine otururken, yeni skandallar da ortaya çıkmaya devam ediyor.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan yüzlerce belgede, Jeffrey Epstein'ın şirketinin seyahat acentesi aracılığıyla, çoğunluğu Doğu Avrupa'dan olan ve isimleri gizli tutulan çok sayıda kadın ile kız çocuğu için uluslararası uçuşlar organize ettiği görülüyor.

Sabah'ta yer alan habere göre, Şirket sözcüsü Perşembe günü CBS News'e yaptığı açıklamada, "İstismarı, sömürüyü ve insan kaçakçılığını şiddetle kınıyor. Şüpheli faaliyetleri bildirmek de dahil olmak üzere yasal ve düzenleyici sorumluluklarımızı ciddiye alıyoruz. Hakkındaki federal suçlamaların ardından hesabını kapattık ve süreçlerimizi ve kontrollerimizi sürekli olarak güncelliyoruz. Kendisini müşterimiz olarak görmekten üzüntü duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

UÇUŞ PLANLARI İFŞA OLDU

ABD merkezli haber kuruluşu CBS'ye göre, yayımlanan Epstein dosyalarındaki yüzlerce uçuş planının analizi, isimleri gizlenen kadınların veya kız çocuklarının çoğunlukla Rusya, Polonya, Belarus, Letonya ve Ukrayna gibi ülkelerden Amerika Birleşik Devletleri ve dünyanın farklı bölgelerine uçmak üzere rezervasyon yaptırdıklarını ortaya koydu.

Belgelerde, Epstein'ın uzun süreli icra asistanı Lesley Groff'un kredi kartı şirketi üzerinden yapılan rezervasyonların ayarlanmasında kilit rol oynadığı ifade edildi. CBS News, rezervasyonların amacı ve şirketin seyahat düzenlemelerinde nasıl destek sağladığına ilişkin yorum almak için Groff'a ulaştı. Groff, Epstein'ın suçlarıyla bağlantılı olarak herhangi bir suçlamayla karşı karşıya kalmadı.

"SEYAHAT EKİBİ"
ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan belgelerde, 2012 tarihli bir e-posta yazışması dikkat çekiyor. İsmi karartılmış bir kişi, Groff ve Epstein'ın eski muhasebecisi Bella Klein arasında geçen mesajlar, Epstein için davetiye usulü verilen ve şirketin en varlıklı müşterilerine ayrılan bir Black Card kullanılarak özel bir seyahat hesabı oluşturulduğunu gösteriyor.

E-postada, "Selam millet… JE artık seyahat rezervasyonlarında kredi kartını kullanmamız konusunda ısrar ettiği için, black card'ım ile özel bir 'seyahat ekibi' oluşturduk. Temelde tüm tercihlerimizi vs. takip etmeye çalışıyorlar… İkinizi de bu kartla seyahat rezervasyonu yapmaya yetkili kişiler olarak ekledim." ifadeleri yer aldı.

"JANE DOE 3 İLE KOORDİNE OL"

Habere göre birden fazla yazışma, hem isimleri karartılmış kişilerle hem de yalnızca Groff ile Epstein arasında, kadın ya da kız çocukları için rezervasyonlar yapıldığını gösteriyor.

2014 tarihli bir yazışmada Epstein, ismi karartılmış bir kişiye gönderdiği ve "Jane Doe 3 ile koordine ol, biletini perşembeden cumaya değiştirmesi gerekiyor, Lesley bunu kredi kartı şirketi üzerinden ayarladı" dediği e-postayı Groff'a iletiyor.

Yine 2014'teki başka bir yazışmada Epstein, Groff'a "bakalım [karartılmış] biletini değiştirip yarın New York'a ve oradan direkt Polonya'ya uçmasını sağlayabilir miyiz" diye yazıyor.

"JFK'DEN BU AKŞAM 18:40'TA KALKIŞ, YARIN SABAH 09:00'DA POLONYA'YA VARIŞ."

Haberde Groff'un yanıtında ise, "Bugün Polonya'ya kadar ayarlayabiliyorum gibi görünüyor… kredi kartı şirketi, LOT Havayolları ile bir konuyu daha kontrol etmek için beni hatta bekletiyor… Biletini değiştirip bu gece Polonya'ya kadar gitmesini sağlayayım mı? Şu an rezervasyonu olan aynı uçuşu kullanacak: JFK'den bu akşam 18:40'ta kalkış, yarın sabah 09:00'da Polonya'ya varış." ifadeleri yer aldı.

"JEFFREY ONUN ÖĞLE CİVARINDA EVDE OLMASINI İSTİYOR"

ABD merkezli haber kuruluşu CBS'ye göre, 2018 tarihli bir yazışmada, Moskova'dan Paris'e yapılan bir kredi kartı şirketi seyahat rezervasyonu, "[Karartılmış], aşağıda [Karartılmış] için bilet var… Lütfen kalkışın 28'inde sabah 05:55 olduğunu ona göster! Erken olduğunun farkında olduğundan emin ol… ama Jeffrey onun öğle civarında evde olmasını istiyor… bu şekilde uygun!" mesajıyla iletiliyor.

MOSKOVA'DAN PARİS'E VE ORADAN MIAMI'YE UZANAN SEYAHAT PLANI

Habere göre birden fazla belge, Groff'un isimleri karartılmış kadın ya da kız çocukları için vize temini konusunda da şirkete danıştığını gösteriyor. 2017 tarihli bir e-postada Groff'un, Moskova'dan Paris'e ve oradan Miami'ye uzanan bir seyahat planı için şirket temsilcisine Fransa'nın Rusya'daki konsolosluğuna transit vize gerekip gerekmediğini sorması gerektiğini ilettiği görülüyor. Yazışmada, ilgili kişilerin Paris'te havaalanında buluşup aynı uçuşla Miami'ye devam edecekleri belirtiliyor.

JEFFREY EPSTEİN OLAYI

18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

FBI da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği neticesine varıldığını açıklamıştı.

