Epstein'in iğrenç mesajları ifşa oldu! Mide bulandıran 18 yaş detayı

Dünyada şok etkisi yaratan sapık milyarder Epstein skandalında yeni perde aralandı. Son ortaya çıkan yazışmalar, genç kadınlar üzerinden kurulan iğrenç ağı gözler önüne serdi. Belgelerde ortaya çıkan 18 yaş altındaki kız çocuklarıyla ilgili detay ise mide bulandırdı.

ABD'de faaliyet gösteren mankenlik ajansının temsilcisi Ramsey Elkholy'nin, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile yıllar boyunca yaptığı yazışmalarda genç kadınları tanıttığı ve cinsel içerikli ifadeler kullandığı ortaya çıktı.

BBC'nin yayınladığı belgeler şok etkisi yarattı. ABD Adalet Bakanlığınca yayımlanan belgelere göre Elkholy, 2009-2019 döneminde Epstein ile e-posta üzerinden yüzlerce kez görüştü. Kadınların fiziksel özellikleri ve cinselliğe yaklaşımlarına dair ifadelerin yer aldığı yazışmalarda moda dünyasındaki ünlülerle bağlantılar üzerinden görüşmeler ayarlanmasına değinildi. Belgelerde Elkholy'nin, Epstein'e 18 yaşındaki kadınlar dahil çeşitli modelleri tanıttığı ve bazılarıyla "cinsel ilişkiye girmesi" yönünde ısrarcı ifadeler kullandığı görüldü.



BİRLİKTE OLMASI İÇİN ISRAR ETMİŞ Epstein'in genç kadınlara yönelik ilgisinin farkında olduğuna işaret eden ifadelerin de yer aldığı yazışmalarda Elkholy'nin, 23 yaşındaki kadınla ilgili, "Senin için biraz büyük olabilir" yorumunu yapması dikkati çekti. Elkholy'nin, 2011 tarihli e-postada maddi sıkıntı yaşayan kadınla ilgili de Epstein'e "Lütfen onunla birlikte olmayı dene" ifadesini kullandığı görüldü.