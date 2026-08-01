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Ceuta’daki göç krizi Avrupa’yı karıştırdı! Sanchez’den bazı AB hükümetlerine sert eleştiri

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Ceuta’daki göç krizi Avrupa’yı karıştırdı! Sanchez’den bazı AB hükümetlerine sert eleştiri

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Ceuta'daki göç krizinin ardından bazı Avrupa Birliği hükümetlerini sert sözlerle hedef aldı. Sanchez, İspanya'ya yönelik eleştirilerin "önyargı, yalan haberler, bilgisizlik veya siyasi çıkarlardan" kaynaklandığını söyledi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ülkesinin Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'da günlerdir devam eden göç krizinin ardından Avrupa Birliği'ne ortak hareket etme ve dayanışma çağrısında bulundu.

İspanyol El Pais gazetesinin cumartesi günü yayımladığı habere göre Sanchez, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e gönderdiği mektupta, hafta başında komşu Fas'tan yaklaşık 50 bin düzensiz göçmenin Ceuta'ya ulaşmasının ardından bazı Avrupa hükümetlerinin verdiği tepkilerden "derin endişe" duyduğunu ifade etti.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez (AA)İspanya Başbakanı Pedro Sanchez (AA)

AB İÇİŞLERİ BAKANLARINA ACİL TOPLANTI ÇAĞRISI

Sanchez, kriz karşısında ortak bir tutum belirlenebilmesi amacıyla AB ülkelerinin içişleri bakanlarının olağanüstü video konferansla toplanmasını istedi.

Avrupa Birliği'nin dış sınırlarının korunmasının yalnızca İspanya'nın sorumluluğu olmadığını vurgulayan Sanchez, bunun "tüm üye devletlerin ortak sorumluluğu" olduğunu belirtti.

Foto: AAFoto: AA

İspanya Başbakanı, Madrid yönetiminin 48 saatten kısa bir süre içerisinde sınır kontrolünü yeniden sağladığını, göçmenlere insani yardım ulaştırdığını ve düzensiz yollarla Ceuta'ya girenlerin "neredeyse tamamını" geri gönderdiğini söyledi.

Sanchez ayrıca göçmenlerin izinsiz şekilde diğer Avrupa Birliği ülkelerine geçmesinin de engellendiğini belirtti.

"ÇOK AZ DESTEK ALDIK"

Mektuba göre söz konusu önlemler Fas ile koordinasyon içerisinde gerçekleştirildi ancak İspanya bu süreçte diğer AB üyesi ülkelerden "çok az destek" aldı.

Foto: AAFoto: AA

Sanchez, bazı Avrupa hükümetlerinin İspanya'nın geçici olarak Schengen Bölgesi'nden çıkarılması yönündeki önerilerini de sert sözlerle eleştirdi.

İspanya Başbakanı, bu tutumların "önyargı, yalan haberler, bilgisizlik veya siyasi çıkarlardan" kaynaklandığını savundu.

Bu tür yaklaşımların Avrupa hukukuna, insancıl hukuka ve Avrupa Birliği dayanışması ilkesine aykırı olduğunu ifade etti.

"CEUTA SCHENGEN BÖLGESİ'NDE DEĞİL"

Sanchez ayrıca Kuzey Afrika kıyısında bulunan İspanya toprağı Ceuta'nın Schengen Bölgesi'nin bir parçası olmadığına dikkati çekti.

Frontex verilerini örnek gösteren Sanchez, İspanya'nın Avrupa Birliği'nin geçişlere karşı en sıkı korunan dış sınırlarından birine sahip olduğunu savundu.

Sanchez, Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen'e yaptığı çağrıyı, kriz karşısında "hızlı, etkili ve koordineli" bir Avrupa yanıtının sağlanmasını isteyerek tamamladı.

Foto: AAFoto: AA

MELILLA'DAKİ SINIR KAPISI KADEMELİ OLARAK AÇILACAK

Madrid yönetimi diğer yandan, Ceuta'nın yaklaşık 225 kilometre doğusunda bulunan Melilla'daki Beni Enzar Sınır Kapısı'nın kademeli olarak yeniden açılacağını duyurdu.

Sınır kapısının, Boğazı Geçiş Operasyonu'na katılan araçların kullanımına aşamalı olarak açılacağı belirtildi.

Geçişlere erişimin güvenlik koşullarına bağlı olarak kademeli biçimde yeniden sağlanacağı bildirildi.

AB'DE GÖÇ KRİZİNE KİM NE DEDİ?

Ceuta'daki göçmen krizinin ardından Avrupa ülkeleri peş peşe önlem aldı. İtalya, İspanya ile Schengen kapsamındaki serbest dolaşımı bir aylığına askıya alırken, Fransa sınır kontrollerini sıkılaştırarak bölgedeki güvenlik gücü sayısını yaklaşık 5 kat artırdı. Almanya, Fas'a düzensiz göçmenleri "derhal geri alma" çağrısı yaptı.

Finlandiya ve Danimarka İtalya'nın önlemlerine destek verirken, Portekiz sınır kontrollerini güçlendirmeyi değerlendirdiğini ancak İspanya'nın Schengen'den çıkarılmasına karşı olduğunu açıkladı. İngiltere ise Madrid'e yardım etmeye hazır olduğunu bildirdi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Ceuta'daki kitlesel geçişlerin ardından kontrolsüz düzensiz göçün Avrupa sınırlarının güvenliği açısından tehdit oluşturduğunu belirterek, İtalya'nın "sınırları ve vatandaşların güvenliğini korumak için olağanüstü önlemlerle müdahale etmeye hazır olduğunu" açıkladı. Roma yönetimi daha sonra İspanya'dan hava ve deniz yoluyla gelenlere yönelik sınır kontrollerini yeniden devreye soktu. Meloni, kararı ulusal güvenliği korumak için alınmış geçici bir tedbir olarak savundu.

CAN KAYBI 67'YE YÜKSELDİ

İspanya İçişleri Bakanlığının son verilerine göre kriz sırasında İspanya'ya ulaşmaya çalışan en az 67 kişi hayatını kaybetti.

Fas'tan Ceuta'ya geçen yaklaşık 50 bin göçmenin 48 binden fazlasının ise Fas'a geri döndüğü bildirildi.

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