Sanchez, Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen'e yaptığı çağrıyı, kriz karşısında "hızlı, etkili ve koordineli" bir Avrupa yanıtının sağlanmasını isteyerek tamamladı.

Frontex verilerini örnek gösteren Sanchez, İspanya'nın Avrupa Birliği'nin geçişlere karşı en sıkı korunan dış sınırlarından birine sahip olduğunu savundu.

Sanchez ayrıca Kuzey Afrika kıyısında bulunan İspanya toprağı Ceuta'nın Schengen Bölgesi'nin bir parçası olmadığına dikkati çekti.

Bu tür yaklaşımların Avrupa hukukuna, insancıl hukuka ve Avrupa Birliği dayanışması ilkesine aykırı olduğunu ifade etti.

İspanya Başbakanı, bu tutumların "önyargı, yalan haberler, bilgisizlik veya siyasi çıkarlardan" kaynaklandığını savundu.

Sanchez, bazı Avrupa hükümetlerinin İspanya'nın geçici olarak Schengen Bölgesi'nden çıkarılması yönündeki önerilerini de sert sözlerle eleştirdi.

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MELILLA'DAKİ SINIR KAPISI KADEMELİ OLARAK AÇILACAK

Madrid yönetimi diğer yandan, Ceuta'nın yaklaşık 225 kilometre doğusunda bulunan Melilla'daki Beni Enzar Sınır Kapısı'nın kademeli olarak yeniden açılacağını duyurdu.

Sınır kapısının, Boğazı Geçiş Operasyonu'na katılan araçların kullanımına aşamalı olarak açılacağı belirtildi.

Geçişlere erişimin güvenlik koşullarına bağlı olarak kademeli biçimde yeniden sağlanacağı bildirildi.

AB'DE GÖÇ KRİZİNE KİM NE DEDİ?

Ceuta'daki göçmen krizinin ardından Avrupa ülkeleri peş peşe önlem aldı. İtalya, İspanya ile Schengen kapsamındaki serbest dolaşımı bir aylığına askıya alırken, Fransa sınır kontrollerini sıkılaştırarak bölgedeki güvenlik gücü sayısını yaklaşık 5 kat artırdı. Almanya, Fas'a düzensiz göçmenleri "derhal geri alma" çağrısı yaptı.

Finlandiya ve Danimarka İtalya'nın önlemlerine destek verirken, Portekiz sınır kontrollerini güçlendirmeyi değerlendirdiğini ancak İspanya'nın Schengen'den çıkarılmasına karşı olduğunu açıkladı. İngiltere ise Madrid'e yardım etmeye hazır olduğunu bildirdi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Ceuta'daki kitlesel geçişlerin ardından kontrolsüz düzensiz göçün Avrupa sınırlarının güvenliği açısından tehdit oluşturduğunu belirterek, İtalya'nın "sınırları ve vatandaşların güvenliğini korumak için olağanüstü önlemlerle müdahale etmeye hazır olduğunu" açıkladı. Roma yönetimi daha sonra İspanya'dan hava ve deniz yoluyla gelenlere yönelik sınır kontrollerini yeniden devreye soktu. Meloni, kararı ulusal güvenliği korumak için alınmış geçici bir tedbir olarak savundu.

CAN KAYBI 67'YE YÜKSELDİ

İspanya İçişleri Bakanlığının son verilerine göre kriz sırasında İspanya'ya ulaşmaya çalışan en az 67 kişi hayatını kaybetti.

Fas'tan Ceuta'ya geçen yaklaşık 50 bin göçmenin 48 binden fazlasının ise Fas'a geri döndüğü bildirildi.