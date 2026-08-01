Ceuta’daki göç krizi Avrupa’yı karıştırdı! Sanchez’den bazı AB hükümetlerine sert eleştiri
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Ceuta'daki göç krizinin ardından bazı Avrupa Birliği hükümetlerini sert sözlerle hedef aldı. Sanchez, İspanya'ya yönelik eleştirilerin "önyargı, yalan haberler, bilgisizlik veya siyasi çıkarlardan" kaynaklandığını söyledi.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ülkesinin Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'da günlerdir devam eden göç krizinin ardından Avrupa Birliği'ne ortak hareket etme ve dayanışma çağrısında bulundu.
İspanyol El Pais gazetesinin cumartesi günü yayımladığı habere göre Sanchez, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e gönderdiği mektupta, hafta başında komşu Fas'tan yaklaşık 50 bin düzensiz göçmenin Ceuta'ya ulaşmasının ardından bazı Avrupa hükümetlerinin verdiği tepkilerden "derin endişe" duyduğunu ifade etti.
AB İÇİŞLERİ BAKANLARINA ACİL TOPLANTI ÇAĞRISI
Sanchez, kriz karşısında ortak bir tutum belirlenebilmesi amacıyla AB ülkelerinin içişleri bakanlarının olağanüstü video konferansla toplanmasını istedi.
Avrupa Birliği'nin dış sınırlarının korunmasının yalnızca İspanya'nın sorumluluğu olmadığını vurgulayan Sanchez, bunun "tüm üye devletlerin ortak sorumluluğu" olduğunu belirtti.
İspanya Başbakanı, Madrid yönetiminin 48 saatten kısa bir süre içerisinde sınır kontrolünü yeniden sağladığını, göçmenlere insani yardım ulaştırdığını ve düzensiz yollarla Ceuta'ya girenlerin "neredeyse tamamını" geri gönderdiğini söyledi.
Sanchez ayrıca göçmenlerin izinsiz şekilde diğer Avrupa Birliği ülkelerine geçmesinin de engellendiğini belirtti.
"ÇOK AZ DESTEK ALDIK"
Mektuba göre söz konusu önlemler Fas ile koordinasyon içerisinde gerçekleştirildi ancak İspanya bu süreçte diğer AB üyesi ülkelerden "çok az destek" aldı.