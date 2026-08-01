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İşgalci bakandan insanlık dışı tavır! Filistinli kadın esirle alay etti: "Burası bir otel değil"

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Katil İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ırkçı ve provokatif eylemlerine bir yenisini daha ekledi. İşgal altındaki hapishanelerde ağır koşullarda alıkonulan Filistinli bir kadın esirin hücresini basan Ben-Gvir, insani şartlardan mahrum bırakılan kadının feryadına alaycı ve küstah ifadelerle karşılık verdi. İnsanlık dışı muameleyi savunan ve "otel günleri bitti" diyen işgalci bakan, İsrail zindanlarındaki sistematik zulmü bir kez daha gözler önüne serdi.

İşgalci bakandan insanlık dışı tavır! Filistinli kadın esirle alay etti: "Burası bir otel değil" 1

HÜCREDE KÜSTAH BASKIN

Katil İsrail'in faşizan politikalarının mimarlarından olan Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, cezaevinde ağır şartlar altında tutulan Filistinli bir kadının hücresine adeta baskın düzenledi.

İŞGALCİ BAKANDAN İNSANLIK DIŞI TAVIR
İşgalci bakandan insanlık dışı tavır! Filistinli kadın esirle alay etti: "Burası bir otel değil" 2

Hücredeki koşulların vahametini sorgulayan Ben-Gvir, "Neden iyi değil?" sorusunu yöneltirken; Filistinli esir, "Burası insanı depresyona sokuyor ve psikolojisini bozuyor. İyi yemek yok. Su temiz değil. Bizi dışarı çıkarmıyorlar, hiçbir şey yapmamıza izin vermiyorlar." sözleriyle yaşadığı insanlık dışı durumu aktardı.

İşgalci bakandan insanlık dışı tavır! Filistinli kadın esirle alay etti: "Burası bir otel değil" 3

"BURASI BİR OTEL DEĞİL"

Hapishane şartlarından yakınan Filistinli kadına karşı alaycı tavrını sürdüren Ben-Gvir, "Bak, ben su olduğunu görüyorum. Yemek daha iyi olmak zorunda değil, burası bir otel değil sonuçta. İsrail'e zarar vermeye çalışan, suç işleyen herkes bunun bedelini öder." ifadelerini kullandı.

İşgalci bakandan insanlık dışı tavır! Filistinli kadın esirle alay etti: "Burası bir otel değil" 4

İşkence ve kötü muameleyi meşrulaştırmaya çalışan işgalci bakan, sergilediği bu tavırla uluslararası kamuoyunun tepkisini çeken ırkçı provokasyonlarına bir halka daha ekledi.

İşgalci bakandan insanlık dışı tavır! Filistinli kadın esirle alay etti: "Burası bir otel değil" 5

"ARTIK OTEL GÜNLERİ BİTTİ"

Filistinli kadının psikolojik ve fiziksel çöküşüne dair beyanlarını görmezden gelen Ben-Gvir, "Hayır, suç işleyen biri dersini almalı. Özellikle de İsrail halkına karşı işlenen bir suçsa. Burası otel değil. Eskiden otel havası vardı ama artık otel değil. Artık otel günleri bitti. Burada otel yok. Burası İsrail Devleti." sözleriyle Filistinli esirlere yönelik baskının dozunun artacağını açıkça ilan etti.

İşgalci bakandan insanlık dışı tavır! Filistinli kadın esirle alay etti: "Burası bir otel değil" 6

İSRAİL ZİNDANLARINDAKİ ESİR GERÇEĞİ

Filistinli ve uluslararası insan hakları kuruluşlarının raporları, İsrail'in cezaevlerinde yürüttüğü dehşeti rakamlarla ortaya koyuyor.

İşgalci bakandan insanlık dışı tavır! Filistinli kadın esirle alay etti: "Burası bir otel değil" 7

Verilere göre; İsrail cezaevlerinde 350'si çocuk ve 84'ü kadın olmak üzere toplamda 9 bin 600'den fazla Filistinli esir, her türlü hukuki haktan mahrum şekilde tutuluyor.

İşgalci bakandan insanlık dışı tavır! Filistinli kadın esirle alay etti: "Burası bir otel değil" 8

Açlık, ağır işkence ve sağlıksız koşullara maruz bırakılan bu esirlerden onlarcasının, gördükleri kötü muameleler ve tıbbi ihmal nedeniyle hayatını kaybettiği bildiriliyor.

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