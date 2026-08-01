İşgalci bakandan insanlık dışı tavır! Filistinli kadın esirle alay etti: "Burası bir otel değil"

Katil İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ırkçı ve provokatif eylemlerine bir yenisini daha ekledi. İşgal altındaki hapishanelerde ağır koşullarda alıkonulan Filistinli bir kadın esirin hücresini basan Ben-Gvir, insani şartlardan mahrum bırakılan kadının feryadına alaycı ve küstah ifadelerle karşılık verdi. İnsanlık dışı muameleyi savunan ve "otel günleri bitti" diyen işgalci bakan, İsrail zindanlarındaki sistematik zulmü bir kez daha gözler önüne serdi.

HÜCREDE KÜSTAH BASKIN Katil İsrail'in faşizan politikalarının mimarlarından olan Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, cezaevinde ağır şartlar altında tutulan Filistinli bir kadının hücresine adeta baskın düzenledi. İŞGALCİ BAKANDAN İNSANLIK DIŞI TAVIR

Hücredeki koşulların vahametini sorgulayan Ben-Gvir, "Neden iyi değil?" sorusunu yöneltirken; Filistinli esir, "Burası insanı depresyona sokuyor ve psikolojisini bozuyor. İyi yemek yok. Su temiz değil. Bizi dışarı çıkarmıyorlar, hiçbir şey yapmamıza izin vermiyorlar." sözleriyle yaşadığı insanlık dışı durumu aktardı.

"BURASI BİR OTEL DEĞİL" Hapishane şartlarından yakınan Filistinli kadına karşı alaycı tavrını sürdüren Ben-Gvir, "Bak, ben su olduğunu görüyorum. Yemek daha iyi olmak zorunda değil, burası bir otel değil sonuçta. İsrail'e zarar vermeye çalışan, suç işleyen herkes bunun bedelini öder." ifadelerini kullandı.

İşkence ve kötü muameleyi meşrulaştırmaya çalışan işgalci bakan, sergilediği bu tavırla uluslararası kamuoyunun tepkisini çeken ırkçı provokasyonlarına bir halka daha ekledi.