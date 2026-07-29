Yapay zekâ yanıtlarına müdahale iddiası! İsrail'e yönelik dikkat çeken araştırma
ABD merkezli Drop Site News'in yayımladığı kapsamlı araştırma, İsrail hükümetinin yapay zekâ sohbet botlarının Gazze soykırımıyla ilgili verdiği yanıtları etkilemek amacıyla milyonlarca dolarlık dijital etki kampanyası yürüttüğünü öne sürdü. Habere göre kampanya kapsamında kurulan internet siteleri, ChatGPT, Claude, Gemini, Copilot ve Perplexity gibi yapay zekâ sistemlerinin eğitim verilerine ve kaynak havuzlarına girmeyi hedefledi.
Drop Site News'in haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın eski seçim kampanyası yöneticisi Brad Parscale ve sahibi olduğu Clock Tower X şirketi, İsrail hükümetiyle 46,5 milyon dolarlık bir sözleşme kapsamında çok sayıda internet sitesi oluşturdu.
Haberde, bu sitelerin temel amacının insanlardan çok yapay zekâ sistemlerine ulaşmak olduğu öne sürüldü. Çoğu internet sitesinin aylık yalnızca birkaç yüz ziyaretçi aldığı belirtilirken, içeriklerin özellikle arama motorları tarafından taranması ve büyük dil modellerinin (LLM) kullandığı veri havuzlarına girmesi hedeflendiği iddia edildi.
Drop Site News, bu yöntemin teknoloji dünyasında zaman zaman "LLM poisoning" (büyük dil modeli zehirleme) olarak adlandırıldığını aktardı.
GAZZE SOYKIRIMIYLA İLGİLİ ANLATIYI ŞEKİLLENDİRME HEDEFİ
Araştırmaya göre oluşturulan internet sitelerinde İsrail işgal güçlerinin binlerce Filistinliyi katlettiği Gazze soykırımı, ABD-İsrail ilişkileri ve İsrail'in saldırgan politikalarına ilişkin yüzlerce makale yayımlandı.
Haberde, içeriklerin İsrail'in tezlerini öne çıkaracak şekilde hazırlandığı öne sürülürken, özellikle uluslararası kamuoyunda tartışma yaratan başlıklarda alternatif anlatılar oluşturulmaya çalışıldığı iddia edildi.
HER İNTERNET SİTESİ FARKLI BİR İSRAİL ANLATISINI ÖNE ÇIKARIYOR
Allyvia, Brad Parscale'e ait dijital etki şirketi Clock Tower X tarafından oluşturulan 10 farklı internet sitesinden yalnızca biri.
Bu sitelerin her biri, İsrail'e ilişkin farklı bir anlatıyı öne çıkarmaya odaklanıyor. Örneğin FactSignal.org, kendisini İsrail karşıtı bilgileri doğrulayan bir "teyit platformu" olarak tanıtıyor.
Sitede, hayatını kaybeden gazetecilerin Hamas mensubu olduğu iddialarına yer veriliyor ve İsrail'in Gazze'deki saldırılarının soykırım oluşturduğu yönündeki değerlendirmeler reddediliyor.
Öte yandan Paxpoint.org, İsrail'in "barış yanlısı bir ülke" olduğu anlatısını öne çıkarıyor.