Haberde, ChatGPT, Gemini ve Claude gibi sistemlerin geliştirilmesinde yaygın olarak kullanılan internet arşivi Common Crawl tarafından Clock Tower ağına bağlı 10 internet sitesinin Ocak-Haziran döneminde toplam 912 kez tarandığı belirtildi.

Araştırmaya göre Clock Tower X ağı yalnızca arama sonuçlarında görünür olmayı değil, doğrudan yapay zekâ eğitim verilerine girmeyi de hedefledi.

Yukarıdaki örneklerde kullanıcılar, sohbet botlarının internet sitelerinde arama yaptıklarında hangi kaynaklardan yararlandığını en azından takip edebiliyor. Ancak eğitim verilerinin kendisine sızılması, kullanıcıların kaynağını neredeyse hiç tespit edemeyeceği, İsrail etkisi taşıyan yapay zekâ yanıtlarının ortaya çıkmasına yol açabiliyor.

Drop Site News, bu durumun söz konusu içeriklerin gelecekte yapay zekâ tarafından üretilen yanıtlarda daha görünür hâle gelmesine katkı sağlayabileceğine dikkat çekti.

"İsrail, gerçeğin savunulmasına ciddi yatırım yapmalıdır. Bu, doğru bilgilerin yalnızca devlet arşivlerinde değil; arama sonuçlarında, eğitim kaynaklarında, ansiklopedilerde, sosyal medya akışlarında, podcastlerde, belgesellerde ve yapay zekâ eğitim veri setlerinde de yer almasını sağlamak anlamına gelir."

Mart ayında İsrail adına yabancı temsilci olarak kaydolduğu belirtilen Ginsberg, LinkedIn profilinde uzmanlık alanları arasında "Generative Engine Optimization (Üretken Motor Optimizasyonu)" ya da başka bir ifadeyle "LLM grooming" (büyük dil modellerini yönlendirme) çalışmalarını da gösteriyor.

Habere göre blog yazılarının önemli bir kısmının yazarı, sayfaların kaynak kodlarına göre İsrail merkezli dijital pazarlamacı Mark Ginsberg.

İSRAİL'İN ÖNCELİKLERİ DEĞİŞTİKÇE İÇERİKLER DE DEĞİŞTİ

Haberde, Clock Tower ağının İsrail'in değişen önceliklerine göre içerik ürettiği belirtildi.

İnternet siteleri ilk kez Ekim ayında yayına başladığında, içeriklerin önemli bölümü İsrail'in barış yanlısı bir ülke olduğu temasına odaklanıyordu.

Ekim ayında yayımlanan ve daha sonra Microsoft Copilot tarafından kaynak gösterilen bir yazıda şu ifadeler kullanıldı:

"Eleştirmenler İsrail'i uzlaşmaya kapalı göstermek istese de tarih bunun tam tersini ortaya koyuyor. İsrail, barış karşılığında defalarca toprak ve stratejik tavizler verdi ancak buna rağmen yeniden düşmanlıkla karşılaştı."

Habere göre bu sayfa Common Crawl tarafından iki kez arşivlendi.