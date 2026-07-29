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Yapay zekâ yanıtlarına müdahale iddiası! İsrail'e yönelik dikkat çeken araştırma

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ABD merkezli Drop Site News'in yayımladığı kapsamlı araştırma, İsrail hükümetinin yapay zekâ sohbet botlarının Gazze soykırımıyla ilgili verdiği yanıtları etkilemek amacıyla milyonlarca dolarlık dijital etki kampanyası yürüttüğünü öne sürdü. Habere göre kampanya kapsamında kurulan internet siteleri, ChatGPT, Claude, Gemini, Copilot ve Perplexity gibi yapay zekâ sistemlerinin eğitim verilerine ve kaynak havuzlarına girmeyi hedefledi.

Yapay zekâ yanıtlarına müdahale iddiası! İsrail'e yönelik dikkat çeken araştırma 1

Drop Site News'in haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın eski seçim kampanyası yöneticisi Brad Parscale ve sahibi olduğu Clock Tower X şirketi, İsrail hükümetiyle 46,5 milyon dolarlık bir sözleşme kapsamında çok sayıda internet sitesi oluşturdu.

Yapay zekâ yanıtlarına müdahale iddiası! İsrail'e yönelik dikkat çeken araştırma 2

Haberde, bu sitelerin temel amacının insanlardan çok yapay zekâ sistemlerine ulaşmak olduğu öne sürüldü. Çoğu internet sitesinin aylık yalnızca birkaç yüz ziyaretçi aldığı belirtilirken, içeriklerin özellikle arama motorları tarafından taranması ve büyük dil modellerinin (LLM) kullandığı veri havuzlarına girmesi hedeflendiği iddia edildi.

Yapay zekâ yanıtlarına müdahale iddiası! İsrail'e yönelik dikkat çeken araştırma 3

Drop Site News, bu yöntemin teknoloji dünyasında zaman zaman "LLM poisoning" (büyük dil modeli zehirleme) olarak adlandırıldığını aktardı.

Yapay zekâ yanıtlarına müdahale iddiası! İsrail'e yönelik dikkat çeken araştırma 4

GAZZE SOYKIRIMIYLA İLGİLİ ANLATIYI ŞEKİLLENDİRME HEDEFİ

Araştırmaya göre oluşturulan internet sitelerinde İsrail işgal güçlerinin binlerce Filistinliyi katlettiği Gazze soykırımı, ABD-İsrail ilişkileri ve İsrail'in saldırgan politikalarına ilişkin yüzlerce makale yayımlandı.

Haberde, içeriklerin İsrail'in tezlerini öne çıkaracak şekilde hazırlandığı öne sürülürken, özellikle uluslararası kamuoyunda tartışma yaratan başlıklarda alternatif anlatılar oluşturulmaya çalışıldığı iddia edildi.

Yapay zekâ yanıtlarına müdahale iddiası! İsrail'e yönelik dikkat çeken araştırma 5

HER İNTERNET SİTESİ FARKLI BİR İSRAİL ANLATISINI ÖNE ÇIKARIYOR

Allyvia, Brad Parscale'e ait dijital etki şirketi Clock Tower X tarafından oluşturulan 10 farklı internet sitesinden yalnızca biri.

Bu sitelerin her biri, İsrail'e ilişkin farklı bir anlatıyı öne çıkarmaya odaklanıyor. Örneğin FactSignal.org, kendisini İsrail karşıtı bilgileri doğrulayan bir "teyit platformu" olarak tanıtıyor.

Sitede, hayatını kaybeden gazetecilerin Hamas mensubu olduğu iddialarına yer veriliyor ve İsrail'in Gazze'deki saldırılarının soykırım oluşturduğu yönündeki değerlendirmeler reddediliyor.

Öte yandan Paxpoint.org, İsrail'in "barış yanlısı bir ülke" olduğu anlatısını öne çıkarıyor.

Yapay zekâ yanıtlarına müdahale iddiası! İsrail'e yönelik dikkat çeken araştırma 6

Bunlardan biri, "Gazze'nin Gazetecilerinin Ardındaki Gerçek" başlıklı yazı oldu.

Söz konusu içerikte Gazze'deki gazetecilerin önemli bölümünün terör örgütleriyle bağlantılı olduğu ileri sürülüyor.

Bir başka yazıda ise, 2024 yılında İsrail işgal güçlerinin ateşi sonucu hayatını kaybeden 5 yaşındaki Filistinli Hind Rajab'ın katledilmesine ilişkin uluslararası kamuoyunda kabul gören anlatı sorgulanıyor ve olay hakkında şüphe oluşturabilecek ifadeler kullanılıyor.

Yapay zekâ yanıtlarına müdahale iddiası! İsrail'e yönelik dikkat çeken araştırma 7

"AMAÇ İNSANLAR DEĞİL, YAPAY ZEKÂ"

Drop Site News'in dikkat çektiği en çarpıcı ayrıntılardan biri ise internet sitelerinin gerçek kullanıcılar için değil, yapay zekâ sistemleri için hazırlanmış olması.

Yapay zekâ yanıtlarına müdahale iddiası! İsrail'e yönelik dikkat çeken araştırma 8

Habere göre Parscale, İsrail ile yaptığı ilk sözleşmede, "GPT sohbetlerinde istenen çerçeveyi oluşturacak internet siteleri ve içerikler hazırlayacağını" taahhüt etti.

Axios'a konuşan Clock Tower X ekibi de daha sonra popüler yapay zekâ sistemlerinin kendi internet sitelerindeki bilgileri kullanmaya başladığını gördüklerini savundu. Ancak bu iddiayı destekleyen herhangi bir veri paylaşılmadı.

Yapay zekâ yanıtlarına müdahale iddiası! İsrail'e yönelik dikkat çeken araştırma 9

PERPLEXITY VE COPILOT ÖRNEĞİ

Drop Site News'in yaptığı testlerde, Perplexity'ye yöneltilen "ABD'nin İsrail ile askeri iş birliğini artırması faydalı mı?" sorusuna tek kelimelik "Evet" yanıtı verildiği ve ilk kaynak olarak Clock Tower X tarafından oluşturulan Allyvia.org sitesinin gösterildiği aktarıldı.

Yapay zekâ yanıtlarına müdahale iddiası! İsrail'e yönelik dikkat çeken araştırma 10

Haberde Microsoft Copilot'un da bazı yanıtlarında aynı ağdaki internet sitelerini kaynak gösterdiği belirtildi.

Buna karşılık ChatGPT, Claude ve Gemini'nin bazı sorgularda söz konusu sitelerin İsrail hükümeti adına hazırlanan içerikler olduğunu kullanıcıya bildirdiği ifade edildi.

Yapay zekâ yanıtlarına müdahale iddiası! İsrail'e yönelik dikkat çeken araştırma 11

SİYONİSTLERDEN YAPAY ZEKÂ EĞİTİM VERİLERİNE SIZMA ÇABASI

Araştırmaya göre Clock Tower X ağı yalnızca arama sonuçlarında görünür olmayı değil, doğrudan yapay zekâ eğitim verilerine girmeyi de hedefledi.

Haberde, ChatGPT, Gemini ve Claude gibi sistemlerin geliştirilmesinde yaygın olarak kullanılan internet arşivi Common Crawl tarafından Clock Tower ağına bağlı 10 internet sitesinin Ocak-Haziran döneminde toplam 912 kez tarandığı belirtildi.

Yapay zekâ yanıtlarına müdahale iddiası! İsrail'e yönelik dikkat çeken araştırma 12

Drop Site News, bu durumun söz konusu içeriklerin gelecekte yapay zekâ tarafından üretilen yanıtlarda daha görünür hâle gelmesine katkı sağlayabileceğine dikkat çekti.

Yukarıdaki örneklerde kullanıcılar, sohbet botlarının internet sitelerinde arama yaptıklarında hangi kaynaklardan yararlandığını en azından takip edebiliyor. Ancak eğitim verilerinin kendisine sızılması, kullanıcıların kaynağını neredeyse hiç tespit edemeyeceği, İsrail etkisi taşıyan yapay zekâ yanıtlarının ortaya çıkmasına yol açabiliyor.

Yapay zekâ yanıtlarına müdahale iddiası! İsrail'e yönelik dikkat çeken araştırma 13

YAZILARIN BÜYÜK BÖLÜMÜNÜN YAZARI İSRAİL MERKEZLİ BİR PAZARLAMACI

Habere göre blog yazılarının önemli bir kısmının yazarı, sayfaların kaynak kodlarına göre İsrail merkezli dijital pazarlamacı Mark Ginsberg.

Mart ayında İsrail adına yabancı temsilci olarak kaydolduğu belirtilen Ginsberg, LinkedIn profilinde uzmanlık alanları arasında "Generative Engine Optimization (Üretken Motor Optimizasyonu)" ya da başka bir ifadeyle "LLM grooming" (büyük dil modellerini yönlendirme) çalışmalarını da gösteriyor.

Ginsberg, Haziran ayında The Times of Israel için kaleme aldığı yazıda, İsrail'in yapay zekâ sohbet botlarını etkilemeye yönelik yatırımlar yapması gerektiğini savundu.

Şu ifadeleri kullandı:

"İsrail, gerçeğin savunulmasına ciddi yatırım yapmalıdır. Bu, doğru bilgilerin yalnızca devlet arşivlerinde değil; arama sonuçlarında, eğitim kaynaklarında, ansiklopedilerde, sosyal medya akışlarında, podcastlerde, belgesellerde ve yapay zekâ eğitim veri setlerinde de yer almasını sağlamak anlamına gelir."

Yapay zekâ yanıtlarına müdahale iddiası! İsrail'e yönelik dikkat çeken araştırma 14

İSRAİL'İN ÖNCELİKLERİ DEĞİŞTİKÇE İÇERİKLER DE DEĞİŞTİ

Haberde, Clock Tower ağının İsrail'in değişen önceliklerine göre içerik ürettiği belirtildi.

İnternet siteleri ilk kez Ekim ayında yayına başladığında, içeriklerin önemli bölümü İsrail'in barış yanlısı bir ülke olduğu temasına odaklanıyordu.

Ekim ayında yayımlanan ve daha sonra Microsoft Copilot tarafından kaynak gösterilen bir yazıda şu ifadeler kullanıldı:

"Eleştirmenler İsrail'i uzlaşmaya kapalı göstermek istese de tarih bunun tam tersini ortaya koyuyor. İsrail, barış karşılığında defalarca toprak ve stratejik tavizler verdi ancak buna rağmen yeniden düşmanlıkla karşılaştı."

Habere göre bu sayfa Common Crawl tarafından iki kez arşivlendi.

Yapay zekâ yanıtlarına müdahale iddiası! İsrail'e yönelik dikkat çeken araştırma 15

UZMANLAR NE DİYOR?

Dijital dezenformasyonla mücadele eden Check First kuruluşunun Üst Yöneticisi Hervé Letoqueux, Common Crawl'ın büyük dil modellerinin eğitiminde yaygın biçimde kullanıldığını belirterek, bunun farklı aktörler tarafından etkilenmeye çalışılmasının şaşırtıcı olmadığını söyledi.

Yapay zekâ yanıtlarına müdahale iddiası! İsrail'e yönelik dikkat çeken araştırma 16

Letoqueux, kaynak gösterilen ve görece dengeli bir dille hazırlanan içeriklerin sohbet botları tarafından daha kolay kullanılabildiğini ifade ederek, bu tür internet sitelerinin özellikle "İsrail soykırım mı işliyor?" gibi tartışmalı sorularda İsrail'in anlatısını sohbet botlarının yanıtlarına taşıyabileceğini değerlendirdi.

Yapay zekâ yanıtlarına müdahale iddiası! İsrail'e yönelik dikkat çeken araştırma 17

NewsGuard analisti Alice Lee de söz konusu internet sitelerinin madde işaretleri, yoğun kaynak kullanımı, özet kutuları ve kolay okunabilir yapıları sayesinde yapay zekâ sistemlerinin dikkatini çekebilecek şekilde tasarlandığını söyledi.

Yapay zekâ yanıtlarına müdahale iddiası! İsrail'e yönelik dikkat çeken araştırma 18

AYLIK ÖDEME 4,5 MİLYON DOLARA ÇIKTI İDDİASI

Drop Site News'in haberine göre Brad Parscale'in İsrail hükümetiyle yaptığı sözleşme başlangıçta aylık 1,5 milyon dolar düzeyindeydi.

Haberde, daha sonra sözleşmenin üç katına çıkarılarak aylık 4,5 milyon dolara yükseltildiği öne sürüldü.

Yapay zekâ yanıtlarına müdahale iddiası! İsrail'e yönelik dikkat çeken araştırma 19

Time dergisine konuşan ve ismi açıklanmayan bir İsrailli yetkilinin ise, "Brad Parscale'e çok para ödedik. Ama işler daha da kötüye gitti." ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Yapay zekâ yanıtlarına müdahale iddiası! İsrail'e yönelik dikkat çeken araştırma 20

RUS DEZENFORMASYON AĞINA GÖRE DAHA BAŞARILI OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

Habere göre Rusya'nın Pravda ağı genel olarak çok daha büyük olmasına rağmen, Parscale'in oluşturduğu internet siteleri Common Crawl arşivine girme konusunda çok daha yüksek başarı oranına sahip.

Clock Tower ağı yaklaşık 900 farklı içerikten (blog yazıları, bilgi notları ve benzeri içerikler) oluşuyor.

Bunların yüzde 85'i Common Crawl tarafından arşivlenirken, Rusya'nın Pravda ağı için bu oran ortalama yüzde 2,5 seviyesinde kaldı.

Rus dezenformasyonu üzerine çalışan Alice Lee, iki yaklaşım arasında önemli bir fark bulunduğunu söyledi.

Lee'ye göre Rusya, kolayca çürütülebilecek propaganda içeriklerini çok büyük miktarlarda üretirken, İsrail'in yaklaşımı daha seçici.

Şunları söyledi:

"İsrail'in yaklaşımı; yarı gerçekler, görüşler ve üzerinde uzlaşma bulunmayan olgular üzerinden İsrail'in anlatısını aktarmaya daha fazla odaklanıyor. Bu tür içerikleri büyük dil modellerinin reddetmesi çok daha zor."

Lee sözlerini şu ifadeyle tamamladı:

"Görüşlere karşı koruma mekanizması oluşturmak çok daha zordur."

Yapay zekâ yanıtlarına müdahale iddiası! İsrail'e yönelik dikkat çeken araştırma 21

TOPLU MESAJ KAMPANYALARI DA YÜRÜTÜLDÜ

Habere göre aynı ağ, yalnızca yapay zekâyı etkilemek için değil, ABD'deki kullanıcılara kısa mesaj gönderen kampanyalarda da kullanıldı.

"Friends for Peace" adıyla gönderilen mesajlarda kullanıcılara İsrail ve İran hakkında sorular yöneltildiği, ardından Clock Tower ağına ait internet sitelerine bağlantılar gönderildiği belirtildi.

Yapay zekâ yanıtlarına müdahale iddiası! İsrail'e yönelik dikkat çeken araştırma 22

Drop Site News, "Friends for Peace" isimli oluşumun ABD'de kayıtlı bir sivil toplum kuruluşu ya da şirket olarak görünmediğini de öne sürdü.

Yapay zekâ yanıtlarına müdahale iddiası! İsrail'e yönelik dikkat çeken araştırma 23

İSRAİL'DEN VE ŞİRKETTEN AÇIKLAMA GELMEDİ

Haberde, Brad Parscale ve Clock Tower X şirketinin yorum taleplerine yanıt vermediği belirtildi.

Drop Site News'in araştırması, yapay zekâ sistemlerinin bilgi kaynaklarının nasıl şekillendiği ve dijital etki operasyonlarının üretken yapay zekâ üzerindeki olası etkileri konusunda yeni tartışmaları da beraberinde getirdi.

Yapay zekâ yanıtlarına müdahale iddiası! İsrail'e yönelik dikkat çeken araştırma 24

Araştırmada yer alan iddialar bağımsız kaynaklar tarafından bütünüyle doğrulanmış değil.

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