Türkiye'ye F-35 satışı, İran'ın enerji alt yapısına saldırı ve Gazze'de kurulacak olan yerleşimler ile Suriye ve Lübnan'a saldırılarla ilgili ABD Başkanı ile ters düşen Nentayahu'nun zoraki görüşmesini İsrail basını ele aldı.

Donald Trump ile son dönemde art arda yaşanan görüş ayrılıklarının gölgesinde Washington'a giden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Beyaz Saray temaslarının perde arkası İsrail basınına yansıdı. Kanal 12, Beyaz Saray'ın görüşmeye sıcak bakmadığını ve Washington'ın İsrail'den somut adımlar beklediğini öne sürerken, Yedioth Ahronoth ise kritik zirvede Netanyahu'nun uzun süredir karşı çıktığı Türkiye'ye F-35 satışı konusunu dahi gündeme getiremediğini yazdı.

İsrail'in önde gelen gazetelerinden Yedioth Ahronoth, Netanyahu'nun görüşmede Türkiye'ye F-35 satışı konusunu gündeme dahi getiremediğini öne sürdü. Gazeteye göre İsrail tarafı, İran'daki bazı başlıklar ve Ankara'ya F-35 satışı gibi konuların toplantıda hiç ele alınmadığını duyurdu.

YEDİOTH AHRONOTH: F-35 DOSYASI MASAYA BİLE GELMEDİ

Yedioth Ahronoth'un haberine göre, Beyaz Saray'da yaklaşık 1 saat 20 dakika süren görüşmenin ardından İsrail Ulusal Kamu Diplomasisi Başkanlığı Başkanı Tzipi Hotovely, Oval Ofis'te gazetecilere yaptığı bilgilendirmede, Türkiye ve F-35 savaş uçakları konusunun görüşmede gündeme gelmediğini söyledi.

Hotovely ayrıca, Netanyahu'nun daha önce gündeme getireceği öne sürülen İran'daki gizli nükleer tesis iddialarının da toplantıda konuşulmadığını savundu.

Bu açıklama, İsrail'de görüşmenin içeriğine ilişkin yeni tartışmaları beraberinde getirdi.