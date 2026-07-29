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Netanyahu Washington'dan eli boş mu döndü? İsrail basını: F-35 konusu Beyaz Saray'da hiç açılmadı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile kritik Beyaz Saray görüşmesinden saatler önce "Kimse bana kime ne satıp satmayacağımı söyleyemez. Türkiye harika bir müttefik." mesajını vermesinin ardından Washington'daki zirvenin perde arkasına ilişkin dikkat çekici iddialar İsrail basınına yansıdı. Buna göre katil Netanyahu F-35'in konusunu dahi açamadı.

Netanyahu Washington'dan eli boş mu döndü? İsrail basını: F-35 konusu Beyaz Saray'da hiç açılmadı 1

ABD Başkanı Donald Trump'la gündeme gelen anlaşmazlıklarının ardından Washington'dan randevu alamayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın cenaze töreni bahanesiyle Beyaz Saray'ın kapısını araladı.

Türkiye'ye F-35 satışı, İran'ın enerji alt yapısına saldırı ve Gazze'de kurulacak olan yerleşimler ile Suriye ve Lübnan'a saldırılarla ilgili ABD Başkanı ile ters düşen Nentayahu'nun zoraki görüşmesini İsrail basını ele aldı.

Netanyahu Washington'dan eli boş mu döndü? İsrail basını: F-35 konusu Beyaz Saray'da hiç açılmadı 2

Donald Trump ile son dönemde art arda yaşanan görüş ayrılıklarının gölgesinde Washington'a giden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Beyaz Saray temaslarının perde arkası İsrail basınına yansıdı. Kanal 12, Beyaz Saray'ın görüşmeye sıcak bakmadığını ve Washington'ın İsrail'den somut adımlar beklediğini öne sürerken, Yedioth Ahronoth ise kritik zirvede Netanyahu'nun uzun süredir karşı çıktığı Türkiye'ye F-35 satışı konusunu dahi gündeme getiremediğini yazdı.

Netanyahu Washington'dan eli boş mu döndü? İsrail basını: F-35 konusu Beyaz Saray'da hiç açılmadı 3

İsrail'in önde gelen gazetelerinden Yedioth Ahronoth, Netanyahu'nun görüşmede Türkiye'ye F-35 satışı konusunu gündeme dahi getiremediğini öne sürdü. Gazeteye göre İsrail tarafı, İran'daki bazı başlıklar ve Ankara'ya F-35 satışı gibi konuların toplantıda hiç ele alınmadığını duyurdu.

YEDİOTH AHRONOTH: F-35 DOSYASI MASAYA BİLE GELMEDİ

Yedioth Ahronoth'un haberine göre, Beyaz Saray'da yaklaşık 1 saat 20 dakika süren görüşmenin ardından İsrail Ulusal Kamu Diplomasisi Başkanlığı Başkanı Tzipi Hotovely, Oval Ofis'te gazetecilere yaptığı bilgilendirmede, Türkiye ve F-35 savaş uçakları konusunun görüşmede gündeme gelmediğini söyledi.

Hotovely ayrıca, Netanyahu'nun daha önce gündeme getireceği öne sürülen İran'daki gizli nükleer tesis iddialarının da toplantıda konuşulmadığını savundu.

Bu açıklama, İsrail'de görüşmenin içeriğine ilişkin yeni tartışmaları beraberinde getirdi.

Netanyahu Washington'dan eli boş mu döndü? İsrail basını: F-35 konusu Beyaz Saray'da hiç açılmadı 4

TRUMP'IN MESAJI ZİRVEDEN ÖNCE GELMİŞTİ

Netanyahu'nun Washington temaslarından saatler önce Trump'ın yaptığı açıklamalar ise dikkat çekmişti.

ABD Başkanı, Türkiye'ye yönelik F-35 tartışmalarıyla ilgili soruya, "Kimse bana kime neyi satıp satmayacağımı söyleyemez." yanıtını vermiş, ardından da, "Cumhurbaşkanı Erdoğan benim dostum, Türkiye harika bir müttefik." ifadelerini kullanmıştı.

Trump'ın bu sözleri, Netanyahu'nun Washington ziyaretinin en kritik gündem maddelerinden biri olarak değerlendirilen Türkiye dosyasına ilişkin ABD yönetiminin yaklaşımı şeklinde yorumlanmıştı.

Netanyahu Washington'dan eli boş mu döndü? İsrail basını: F-35 konusu Beyaz Saray'da hiç açılmadı 5

İSRAİL BASININDA "BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI" YORUMU

Yedioth Ahronoth'un haberinde, Netanyahu'nun görüşme sonrasında toplantıyı "Trump ile yaptığım en iyi görüşmelerden biri" olarak nitelendirdiği aktarılırken, İsrail tarafının yaptığı resmi bilgilendirmede Türkiye, F-35, Filistin devleti ve İran'daki bazı hassas başlıkların gündeme gelmediğinin özellikle vurgulandığına dikkat çekildi.

Gazeteye göre bu durum, İsrail kamuoyunda görüşmeden beklenen somut sonuçların elde edilip edilmediği yönünde soru işaretlerine yol açtı.

Netanyahu Washington'dan eli boş mu döndü? İsrail basını: F-35 konusu Beyaz Saray'da hiç açılmadı 6

BASINA KAPALI TOPLANTI, AÇIKLAMASIZ AYRILIK

Beyaz Saray'daki görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.

Trump ile Netanyahu, toplantı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlamadı, görüşme sonrasında da ortak basın toplantısı düzenlenmedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt görüşmeyi yalnızca "olumlu ve verimli" olarak tanımlamakla yetinirken, toplantının ayrıntılarına ilişkin kapsamlı bilgi paylaşılmadı.

Netanyahu Washington'dan eli boş mu döndü? İsrail basını: F-35 konusu Beyaz Saray'da hiç açılmadı 7

İRAN KONUSUNDA TAM MUTABAKAT MESAJI

İsrail tarafı ise görüşmenin ağırlıklı olarak İran dosyasına odaklandığını açıkladı.

Hotovely, İsrail ile ABD arasında "İran'ın nükleer silah sahibi olmaması konusunda tam bir görüş birliği bulunduğunu" söyledi.

Ayrıca ABD'nin İsrail'den Lübnan, Suriye veya Gazze'den çekilmesini talep etmediğini savundu.

Netanyahu Washington'dan eli boş mu döndü? İsrail basını: F-35 konusu Beyaz Saray'da hiç açılmadı 8

İSRAİL BASININDA BİR BAŞKA İDDİA: GÖRÜŞME İÇİN TAVİZ Mİ VERİLDİ?

Washington ziyareti öncesinde İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonu da dikkat çekici bir iddia ortaya attı.

Kanala göre Beyaz Saray, Netanyahu ile Trump arasında yeni bir görüşmeye sıcak bakmıyordu.

Haberde, Washington yönetiminin İsrail'den somut diplomatik adımlar beklediği öne sürüldü.

Netanyahu Washington'dan eli boş mu döndü? İsrail basını: F-35 konusu Beyaz Saray'da hiç açılmadı 9

İddiaya göre Netanyahu, Trump'la görüşebilmek amacıyla güvenlik kabinesini erkene çekerek, ABD'nin Gazze planı kapsamında gündeme gelen Uluslararası İstikrar Gücü'nün (ISF) Gazze'ye konuşlandırılmasına onay verdi.

Kanal 12'ye konuşan ve adı açıklanmayan bir İsrailli yetkili, bu kararın Trump'a "jest yapmak" amacıyla alındığını ileri sürdü.

Aynı haberde İsrail'in daha önce ISF'nin Gazze'ye girişi için öne sürdüğü "Hamas'ın silahsızlandırılması" şartından da geri adım attığı iddia edildi.

Netanyahu Washington'dan eli boş mu döndü? İsrail basını: F-35 konusu Beyaz Saray'da hiç açılmadı 10

NETANYAHU "EN İYİ GÖRÜŞMEYDİ" DEDİ AMA...

Görüşme sonrasında Netanyahu kameraların karşısına geçerek, "Trump ile yaptığım en iyi görüşmelerden biriydi. ifadelerini kullandı.

Ancak İsrail basınında yapılan değerlendirmelerde, Netanyahu'nun Washington'a giderken öne çıkan başlıkların önemli bölümünün görüşmede hiç ele alınmamasına dikkat çekildi.

Netanyahu Washington'dan eli boş mu döndü? İsrail basını: F-35 konusu Beyaz Saray'da hiç açılmadı 11

Özellikle Türkiye'ye F-35 satışı konusunun masaya gelmediğinin İsrail tarafınca da açıklanması, ülke kamuoyunda ziyaretin somut kazanımları konusunda tartışmaları beraberinde getirdi.

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