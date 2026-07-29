Netanyahu Washington'dan eli boş mu döndü? İsrail basını: F-35 konusu Beyaz Saray'da hiç açılmadı
ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile kritik Beyaz Saray görüşmesinden saatler önce "Kimse bana kime ne satıp satmayacağımı söyleyemez. Türkiye harika bir müttefik." mesajını vermesinin ardından Washington'daki zirvenin perde arkasına ilişkin dikkat çekici iddialar İsrail basınına yansıdı. Buna göre katil Netanyahu F-35'in konusunu dahi açamadı.
ABD Başkanı Donald Trump'la gündeme gelen anlaşmazlıklarının ardından Washington'dan randevu alamayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın cenaze töreni bahanesiyle Beyaz Saray'ın kapısını araladı.
Türkiye'ye F-35 satışı, İran'ın enerji alt yapısına saldırı ve Gazze'de kurulacak olan yerleşimler ile Suriye ve Lübnan'a saldırılarla ilgili ABD Başkanı ile ters düşen Nentayahu'nun zoraki görüşmesini İsrail basını ele aldı.
Donald Trump ile son dönemde art arda yaşanan görüş ayrılıklarının gölgesinde Washington'a giden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Beyaz Saray temaslarının perde arkası İsrail basınına yansıdı. Kanal 12, Beyaz Saray'ın görüşmeye sıcak bakmadığını ve Washington'ın İsrail'den somut adımlar beklediğini öne sürerken, Yedioth Ahronoth ise kritik zirvede Netanyahu'nun uzun süredir karşı çıktığı Türkiye'ye F-35 satışı konusunu dahi gündeme getiremediğini yazdı.
İsrail'in önde gelen gazetelerinden Yedioth Ahronoth, Netanyahu'nun görüşmede Türkiye'ye F-35 satışı konusunu gündeme dahi getiremediğini öne sürdü. Gazeteye göre İsrail tarafı, İran'daki bazı başlıklar ve Ankara'ya F-35 satışı gibi konuların toplantıda hiç ele alınmadığını duyurdu.
YEDİOTH AHRONOTH: F-35 DOSYASI MASAYA BİLE GELMEDİ
Yedioth Ahronoth'un haberine göre, Beyaz Saray'da yaklaşık 1 saat 20 dakika süren görüşmenin ardından İsrail Ulusal Kamu Diplomasisi Başkanlığı Başkanı Tzipi Hotovely, Oval Ofis'te gazetecilere yaptığı bilgilendirmede, Türkiye ve F-35 savaş uçakları konusunun görüşmede gündeme gelmediğini söyledi.
Hotovely ayrıca, Netanyahu'nun daha önce gündeme getireceği öne sürülen İran'daki gizli nükleer tesis iddialarının da toplantıda konuşulmadığını savundu.
Bu açıklama, İsrail'de görüşmenin içeriğine ilişkin yeni tartışmaları beraberinde getirdi.
TRUMP'IN MESAJI ZİRVEDEN ÖNCE GELMİŞTİ
Netanyahu'nun Washington temaslarından saatler önce Trump'ın yaptığı açıklamalar ise dikkat çekmişti.
ABD Başkanı, Türkiye'ye yönelik F-35 tartışmalarıyla ilgili soruya, "Kimse bana kime neyi satıp satmayacağımı söyleyemez." yanıtını vermiş, ardından da, "Cumhurbaşkanı Erdoğan benim dostum, Türkiye harika bir müttefik." ifadelerini kullanmıştı.
Trump'ın bu sözleri, Netanyahu'nun Washington ziyaretinin en kritik gündem maddelerinden biri olarak değerlendirilen Türkiye dosyasına ilişkin ABD yönetiminin yaklaşımı şeklinde yorumlanmıştı.
İSRAİL BASININDA "BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI" YORUMU
Yedioth Ahronoth'un haberinde, Netanyahu'nun görüşme sonrasında toplantıyı "Trump ile yaptığım en iyi görüşmelerden biri" olarak nitelendirdiği aktarılırken, İsrail tarafının yaptığı resmi bilgilendirmede Türkiye, F-35, Filistin devleti ve İran'daki bazı hassas başlıkların gündeme gelmediğinin özellikle vurgulandığına dikkat çekildi.
Gazeteye göre bu durum, İsrail kamuoyunda görüşmeden beklenen somut sonuçların elde edilip edilmediği yönünde soru işaretlerine yol açtı.