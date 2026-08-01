Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail savaş uçaklarının Aksa Şehitleri Hastanesi'ndeki ilaç depolarını hedef aldığını açıkladı. Açıklamada, 4 depodan 2'sinin yıkıldığı, diğer iki deponun ağır hasar gördüğü ve poliklinik binasının da saldırıdan etkilendiği belirtildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'ndeki Aksa Şehitleri Hastanesi bünyesinde bulunan ilaç depolarını hedef aldığını açıkladı. Bakanlık, saldırıda 4 ilaç deposundan 2'sinin yıkıldığını, diğer iki depoda ise ağır hasar meydana geldiğini bildirdi. Yazılı açıklamada, saldırının sabah saatlerinde düzenlendiği belirtilerek, ilaç depolarının doğrudan hedef alındığı ifade edildi.

Foto: REUTERS "İKİ DEPO TAMAMEN YIKILDI" Gazze'deki Sağlık Bakanlığı açıklamasında, yüksek tahrip gücüne sahip füzelerle gerçekleştirildiği belirtilen saldırıda iki ilaç deposunun tamamen yıkıldığı kaydedildi. Açıklamaya göre diğer iki depoda da büyük çaplı hasar oluştu.