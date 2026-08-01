Gazze Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırısında iki ilaç deposu yıkıldı
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail savaş uçaklarının Aksa Şehitleri Hastanesi'ndeki ilaç depolarını hedef aldığını açıkladı. Açıklamada, 4 depodan 2'sinin yıkıldığı, diğer iki deponun ağır hasar gördüğü ve poliklinik binasının da saldırıdan etkilendiği belirtildi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'ndeki Aksa Şehitleri Hastanesi bünyesinde bulunan ilaç depolarını hedef aldığını açıkladı. Bakanlık, saldırıda 4 ilaç deposundan 2'sinin yıkıldığını, diğer iki depoda ise ağır hasar meydana geldiğini bildirdi.
Yazılı açıklamada, saldırının sabah saatlerinde düzenlendiği belirtilerek, ilaç depolarının doğrudan hedef alındığı ifade edildi.
"İKİ DEPO TAMAMEN YIKILDI"
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı açıklamasında, yüksek tahrip gücüne sahip füzelerle gerçekleştirildiği belirtilen saldırıda iki ilaç deposunun tamamen yıkıldığı kaydedildi. Açıklamaya göre diğer iki depoda da büyük çaplı hasar oluştu.
POLİKLİNİK BİNASI DA HASAR GÖRDÜ
Bakanlık, ilaç depolarına bitişik durumdaki Aksa Şehitleri Hastanesi poliklinik binasının da saldırıda zarar gördüğünü belirtti. Açıklamada, hastaların tedavisinde kullanılan tıbbi malzeme ve sarf ürünlerinin kullanılamaz hale geldiği ifade edildi.
Sabah saatlerinde yaşanan bombardımanın hastalar, refakatçiler ve sağlık personeli arasında paniğe neden olduğu aktarıldı.
ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in sağlık sisteminin altyapısını hedef aldığını ve ilaç ile tıbbi malzeme girişine yönelik engellerin sürdüğünü öne sürdü.
Açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşları ile uluslararası topluma saldırıların durdurulması ve sağlık personeline acil koruma sağlanması için harekete geçme çağrısı yapıldı.