"Silahsızlanma tamamlandıkça İsrail güçleri geri çekilecek ve Uluslararası İstikrar Gücü, Gazze'nin sakinleri ve komşuları için güvenli olmasını sağlamak üzere yeni bir Filistin polis gücüyle birlikte çalışacaktır."

Trump, "Barış Kurulu, Hamas ve Gazze'deki diğer tüm silahlı grupların tamamen silahlarını bırakması konusunda bugün tarihi bir anlaşmaya vardı." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye, Katar ve Mısır'a arabuluculukları nedeniyle teşekkür etti. (AA)

TÜRKİYE, KATAR VE MISIR'A TEŞEKKÜR

Trump, söz konusu süreçteki arabulucu rolleri nedeniyle Türkiye, Katar ve Mısır'a teşekkür ederek, "Tarihi bir ilerleme kaydettik ve hala yapılacak çok iş var." ifadesine yer verdi.

Söz konusu anlaşmanın Gazze'nin yeni bir Filistin hükümeti tarafından yönetilmesine yönelik kritik bir adım olduğunu vurgulayan Trump, sürecin Orta Doğu'da kalıcı barış için tarihi bir öneme sahip olduğunun altını çizdi.

A Haber muhabiri İrfan Sapmaz, Trump'ın açıklamalarını ve anlaşmaya dair sıcak bilgileri paylaştı.

SADECE BİR ATEŞKES DEĞİL, GELECEK PLANI

Donald Trump'ın yaptığı açıklamaları aktaran A Haber Muhabiri İrfan Sapmaz, "Donald Trump, Gazze konusunda bugüne kadarki en kapsamlı açıklamasını yaptı. Trump, Barış Kurulu'nun Gazze'deki Hamas ve diğer tüm silahlı grupların tamamen silahsızlandırılması konusunda tarihi bir anlaşmaya vardığını duyurdu" ifadelerini kullandı. Planın kapsamına değinen Sapmaz, "Trump, bunun yalnızca bir ateşkes değil, Gazze'nin geleceğini değiştirecek siyasi ve güvenlik planının başlangıcı olduğunu belirtti" sözleriyle durumu aktardı.

"YENİ FİLİSTİN YÖNETİMİ BARIŞ KURULU İLE KOORDİNASYON İÇİNDE ÇALIŞACAK"

Anlaşmanın teknik detaylarını paylaşan İrfan Sapmaz, "Trump'ın açıkladığı plana göre Hamas ve Gazze'deki diğer tüm silahlı gruplar tamamen silahsızlandırılacak. Gazze, bundan sonra yeni kurulacak Filistin hükümeti tarafından yönetilecek. Yeni Filistin yönetimi, Barış Kurulu ile yakın koordinasyon içinde çalışacak" dedi. Güvenlik mekanizmalarına ilişkin bilgiler veren Sapmaz, "İsrail'in güvenliği garanti altına alınacak ve Gazze'nin bir daha terör saldırıları için üs haline gelmesine izin verilmeyecek. Silahsızlanma aşamalar halinde uygulanacak ve her aşama tamamlandıkça İsrail ordusu Gazze'den kademeli olarak çekilecek" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'YE GAZZE TEŞEKKÜRÜ

Trump'ın bölge ülkelerine yönelik özel mesajlarını aktaran İrfan Sapmaz, "Trump, açıklamalarında özellikle Mısır, Katar ve Türkiye'ye teşekkür etti. Bu üç ülkenin yürüttüğü arabuluculuk çalışmalarının anlaşmanın sağlanmasında önemli rol oynadığını belirtti" sözleriyle Ankara'nın diplomatik başarısına dikkat çekti. Sapmaz, bu durumun Washington nezdinde de takdirle karşılandığını, "Bu ifade, Ankara'nın son aylarda Hamas ve Filistin yönetimi ile yürüttüğü temasların Washington tarafından da önemli görüldüğüne işaret ediyor" şeklinde konuştu.