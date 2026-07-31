Gazze'nin yeniden inşaasında kritik aşama! Trump: İsrail ile anlaştık | Hamas silah bırakmayı kabul etti
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gazze'nin yeniden inşaası sürecine ilişkin İsrail ile anlaştıklarını, Hamas'ın silah bırakacağını ve Tel Aviv yönetiminin sürecin sonunda bölgeden çekileceği belirtti. Trump yeni kurulacak Filistin yönetiminin Barış Kurulu ile koordinasyon halinde çalışacağını belirterek arabulucu olan Türkiye, Katar ve Mısır'a teşekkürlerini iletti. Hamas, Trump'ın açıklamalarının ardından Gazze'de silah bırakcağını belirtti. A Haber muhabiri İrfan Sapmaz Trump'ın açıklamalarının ayrıntılarını aktardı.
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de Hamas'ın silah bırakması konusunda Barış Kurulu'nun "tarihi" bir anlaşmaya vardığını ve silahsızlanma tamamlanınca İsrail'in Gazze'den geri çekileceğini bildirdi.
ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Barış Kurulu'nun bugün önemli bir anlaşmaya vardığını ilan etti.
Trump, "Barış Kurulu, Hamas ve Gazze'deki diğer tüm silahlı grupların tamamen silahlarını bırakması konusunda bugün tarihi bir anlaşmaya vardı." ifadesini kullandı.
Gazze'de soykırım yapan İsrail'in bölgeden çekilmesi konusunda ise Trump, şunları kaydetti:
"Silahsızlanma tamamlandıkça İsrail güçleri geri çekilecek ve Uluslararası İstikrar Gücü, Gazze'nin sakinleri ve komşuları için güvenli olmasını sağlamak üzere yeni bir Filistin polis gücüyle birlikte çalışacaktır."
TÜRKİYE, KATAR VE MISIR'A TEŞEKKÜR
Trump, söz konusu süreçteki arabulucu rolleri nedeniyle Türkiye, Katar ve Mısır'a teşekkür ederek, "Tarihi bir ilerleme kaydettik ve hala yapılacak çok iş var." ifadesine yer verdi.
Söz konusu anlaşmanın Gazze'nin yeni bir Filistin hükümeti tarafından yönetilmesine yönelik kritik bir adım olduğunu vurgulayan Trump, sürecin Orta Doğu'da kalıcı barış için tarihi bir öneme sahip olduğunun altını çizdi.
A Haber muhabiri İrfan Sapmaz, Trump'ın açıklamalarını ve anlaşmaya dair sıcak bilgileri paylaştı.
SADECE BİR ATEŞKES DEĞİL, GELECEK PLANI
Donald Trump'ın yaptığı açıklamaları aktaran A Haber Muhabiri İrfan Sapmaz, "Donald Trump, Gazze konusunda bugüne kadarki en kapsamlı açıklamasını yaptı. Trump, Barış Kurulu'nun Gazze'deki Hamas ve diğer tüm silahlı grupların tamamen silahsızlandırılması konusunda tarihi bir anlaşmaya vardığını duyurdu" ifadelerini kullandı. Planın kapsamına değinen Sapmaz, "Trump, bunun yalnızca bir ateşkes değil, Gazze'nin geleceğini değiştirecek siyasi ve güvenlik planının başlangıcı olduğunu belirtti" sözleriyle durumu aktardı.
"YENİ FİLİSTİN YÖNETİMİ BARIŞ KURULU İLE KOORDİNASYON İÇİNDE ÇALIŞACAK"
Anlaşmanın teknik detaylarını paylaşan İrfan Sapmaz, "Trump'ın açıkladığı plana göre Hamas ve Gazze'deki diğer tüm silahlı gruplar tamamen silahsızlandırılacak. Gazze, bundan sonra yeni kurulacak Filistin hükümeti tarafından yönetilecek. Yeni Filistin yönetimi, Barış Kurulu ile yakın koordinasyon içinde çalışacak" dedi. Güvenlik mekanizmalarına ilişkin bilgiler veren Sapmaz, "İsrail'in güvenliği garanti altına alınacak ve Gazze'nin bir daha terör saldırıları için üs haline gelmesine izin verilmeyecek. Silahsızlanma aşamalar halinde uygulanacak ve her aşama tamamlandıkça İsrail ordusu Gazze'den kademeli olarak çekilecek" ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE'YE GAZZE TEŞEKKÜRÜ
Trump'ın bölge ülkelerine yönelik özel mesajlarını aktaran İrfan Sapmaz, "Trump, açıklamalarında özellikle Mısır, Katar ve Türkiye'ye teşekkür etti. Bu üç ülkenin yürüttüğü arabuluculuk çalışmalarının anlaşmanın sağlanmasında önemli rol oynadığını belirtti" sözleriyle Ankara'nın diplomatik başarısına dikkat çekti. Sapmaz, bu durumun Washington nezdinde de takdirle karşılandığını, "Bu ifade, Ankara'nın son aylarda Hamas ve Filistin yönetimi ile yürüttüğü temasların Washington tarafından da önemli görüldüğüne işaret ediyor" şeklinde konuştu.
YENİ SİYASİ DÜZEN VE CEVAP BEKLEYEN SORULAR
Planın ABD medyasındaki yansımalarını değerlendiren İrfan Sapmaz, "ABD ana akım medyası ve diplomasi muhabirleri, Trump'ın açıklamasını Gazze savaşı sonrası 'Yeni Siyasi Düzen'in ilanı olarak değerlendiriyor" dedi. Ancak sahadaki belirsizliklere de dikkat çeken Sapmaz, "Hamas bütün silahlarını gerçekten teslim edecek mi? Silahsızlanma nasıl denetlenecek? Yeni Filistin hükümeti kimlerden oluşacak ve uluslararası istikrar gücü hangi ülkelerin askerlerinden meydana gelecek? İsrail, güvenlik garantileri sağlanmadan çekilmeyi kabul edecek mi? Önümüzdeki günlerde bu soruların yanıtını bekleyeceğiz" ifadeleriyle sahadaki kritik belirsizlikleri sıraladı.
ULUSLARARASI GÜÇ VE POLİS TEŞKİLATI
Bölgede asayişin nasıl sağlanacağına dair öngörüleri paylaşan İrfan Sapmaz, "Uluslararası istikrar gücü ile yeni kurulacak Filistin Polis Teşkilatı, Gazze'nin güvenliğini devralacak. Bu maddeler, Trump yönetiminin uzun süredir üzerinde çalıştığı 20 maddelik planın uygulanmaya başladığını gösteriyor" sözleriyle aktardı. 7 Ekim benzeri bir tehdidin yeniden inşasına asla izin verilmeyeceğini vurgulayan Sapmaz, "Bu plan, sadece Hamas'ın silahsızlandırılmasını değil, benzeri yeni yapıların oluşmasını da engellemeyi hedefliyor" ifadelerini kullandı.
HAMAS GAZZE'DE SİLAH BIRAKMAYI KABUL ETTİ
Hamas, Trump'ın açıklamalarının ardından Gazze'de silah bırakmayı kabul ettiğni duyurdu.