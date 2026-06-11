Çocuklar ölüyor! Kanada sosyal medyayı 16 yaş altına yasaklamayı planlıyor
Kanada hükümeti, çocukları sosyal medyanın zararlarından korumak için tarihi bir adım atmaya hazırlanıyor. 16 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımını yasaklamayı öngören yeni yasa tasarısı parlamentoya sunuldu. Hükümetin gerekçesi ise çarpıcı: "Çocuklar ölüyor."
Kanada, çocukların dijital dünyada karşı karşıya kaldığı risklere karşı en sert adımlardan birini atmaya hazırlanıyor. Hükümet tarafından hazırlanan "Güvenli Sosyal Medya Yasası" ile 16 yaşın altındaki çocukların sosyal medya platformlarına erişiminin sınırlandırılması hedefleniyor.
Tasarı, yalnızca sosyal medya şirketlerini değil, yapay zekâ sohbet botlarını ve çevrim içi platformları da kapsamlı şekilde denetim altına almayı amaçlıyor.
"ÇOCUKLAR ÖLÜYOR" DİYEREK DUYURDU
Kanada Kültür Bakanı Marc Miller, yasa tasarısını parlamentoya sunarken kullandığı ifadelerle dikkat çekti.
Miller, çocukların çevrim içi ortamda ciddi tehlikelerle karşı karşıya olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Bu ülkedeki çocukların güvende olmasını sağlamak için makul olan her türlü önlemi alacağız."
Bakanın "Çocuklar ölüyor" sözleri ise Kanada'da sosyal medya ve dijital platformların çocuklar üzerindeki etkisine ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi.
DİJİTAL DÜNYANIN KARANLIK YÜZÜ
Son yıllarda uzmanlar, çocukların sosyal medya bağımlılığı, siber zorbalık, şiddet içerikleri ve psikolojik baskılar nedeniyle ciddi risklerle karşı karşıya kaldığı konusunda uyarılarda bulunuyor.
Kanada'da özellikle Şubat ayında yaşanan kanlı okul saldırısı sonrasında dijital platformların denetimi yeniden gündeme geldi.
18 yaşındaki saldırganın, saldırıdan aylar önce yapay zekâ uygulamaları üzerinden silahlı şiddet hakkında görüşmeler yaptığı ortaya çıkmıştı. Olayda altısı çocuk olmak üzere sekiz kişi hayatını kaybetmişti.
Bu gelişme, yapay zekâ ve sosyal medya platformlarının gençler üzerindeki etkisinin daha sıkı şekilde denetlenmesi gerektiği yönündeki çağrıları güçlendirdi.