Çocuklar ölüyor! Kanada sosyal medyayı 16 yaş altına yasaklamayı planlıyor

SOSYAL MEDYA DEVLERİNE MİLYARLARCA DOLARLIK GÖZDAĞI Yeni düzenleme yalnızca kullanıcıları değil, teknoloji şirketlerini de hedef alıyor. Kurallara uymayan platformlara 10 milyon Kanada dolarına kadar veya küresel gelirlerinin yüzde 3'üne ulaşabilecek para cezaları verilmesi planlanıyor. Ayrıca şirketlerin çocukları zararlı içeriklerden korumak için hangi önlemleri aldığı da düzenli olarak denetlenecek. Kanada hükümeti bunun için bağımsız bir "Dijital Güvenlik Komisyonu" kurulmasını öngörüyor.

DÜNYA PEŞ PEŞE HAREKETE GEÇİYOR Kanada'nın attığı adım, dünyada yükselen yeni eğilimin bir parçası olarak görülüyor. Avustralya geçtiğimiz yıl 16 yaş altındaki çocukların sosyal medya hesapları açmasını yasaklayan ilk ülke olmuştu. Birleşik Krallık benzer bir düzenlemeyi değerlendirirken, Yunanistan da 15 yaş altındaki çocukları kapsayan yasağı yürürlüğe koymaya hazırlanıyor. Uzmanlara göre çocukların ekran başında geçirdiği sürenin artması, depresyon, kaygı bozukluğu, dikkat eksikliği ve sosyal izolasyon gibi sorunları beraberinde getiriyor.

G7 ÖNCESİ DÜNYAYA MESAJ Kanada'nın yasa hamlesi, gelecek hafta düzenlenecek G7 Zirvesi öncesinde geldi. Zirvede yapay zekâ güvenliği ve çocukların çevrim içi ortamda korunması konularının dünya liderlerinin gündeminde olması bekleniyor. Kanada hükümeti, yeni düzenlemenin yalnızca çocukları değil, dijital platformları kullanan tüm vatandaşları daha güvenli bir çevrim içi ortama kavuşturacağını savunuyor. Sosyal medya şirketleri üzerindeki baskı artarken, Kanada'nın bu adımı dünyanın geri kalanında da benzer yasakların önünü açabilecek önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

TÜRKİYE'DE DE 15 YAŞ SINIRI UYGULANIYOR Kanada'nın tartıştığı sosyal medya yasağına benzer bir uygulama Türkiye'de de yürürlükte bulunuyor. 1 Mayıs 2026 itibarıyla yürürlüğe giren düzenleme kapsamında sosyal ağ sağlayıcılarının 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunması yasaklandı.