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Çocuklar ölüyor! Kanada sosyal medyayı 16 yaş altına yasaklamayı planlıyor

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Kanada hükümeti, çocukları sosyal medyanın zararlarından korumak için tarihi bir adım atmaya hazırlanıyor. 16 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımını yasaklamayı öngören yeni yasa tasarısı parlamentoya sunuldu. Hükümetin gerekçesi ise çarpıcı: "Çocuklar ölüyor."

Çocuklar ölüyor! Kanada sosyal medyayı 16 yaş altına yasaklamayı planlıyor 1

Kanada, çocukların dijital dünyada karşı karşıya kaldığı risklere karşı en sert adımlardan birini atmaya hazırlanıyor. Hükümet tarafından hazırlanan "Güvenli Sosyal Medya Yasası" ile 16 yaşın altındaki çocukların sosyal medya platformlarına erişiminin sınırlandırılması hedefleniyor.

Çocuklar ölüyor! Kanada sosyal medyayı 16 yaş altına yasaklamayı planlıyor 2

Tasarı, yalnızca sosyal medya şirketlerini değil, yapay zekâ sohbet botlarını ve çevrim içi platformları da kapsamlı şekilde denetim altına almayı amaçlıyor.

Çocuklar ölüyor! Kanada sosyal medyayı 16 yaş altına yasaklamayı planlıyor 3

"ÇOCUKLAR ÖLÜYOR" DİYEREK DUYURDU

Kanada Kültür Bakanı Marc Miller, yasa tasarısını parlamentoya sunarken kullandığı ifadelerle dikkat çekti.

Miller, çocukların çevrim içi ortamda ciddi tehlikelerle karşı karşıya olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bu ülkedeki çocukların güvende olmasını sağlamak için makul olan her türlü önlemi alacağız."

Bakanın "Çocuklar ölüyor" sözleri ise Kanada'da sosyal medya ve dijital platformların çocuklar üzerindeki etkisine ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Çocuklar ölüyor! Kanada sosyal medyayı 16 yaş altına yasaklamayı planlıyor 4

DİJİTAL DÜNYANIN KARANLIK YÜZÜ

Son yıllarda uzmanlar, çocukların sosyal medya bağımlılığı, siber zorbalık, şiddet içerikleri ve psikolojik baskılar nedeniyle ciddi risklerle karşı karşıya kaldığı konusunda uyarılarda bulunuyor.

Kanada'da özellikle Şubat ayında yaşanan kanlı okul saldırısı sonrasında dijital platformların denetimi yeniden gündeme geldi.

Çocuklar ölüyor! Kanada sosyal medyayı 16 yaş altına yasaklamayı planlıyor 5

18 yaşındaki saldırganın, saldırıdan aylar önce yapay zekâ uygulamaları üzerinden silahlı şiddet hakkında görüşmeler yaptığı ortaya çıkmıştı. Olayda altısı çocuk olmak üzere sekiz kişi hayatını kaybetmişti.

Bu gelişme, yapay zekâ ve sosyal medya platformlarının gençler üzerindeki etkisinin daha sıkı şekilde denetlenmesi gerektiği yönündeki çağrıları güçlendirdi.

Çocuklar ölüyor! Kanada sosyal medyayı 16 yaş altına yasaklamayı planlıyor 6

SOSYAL MEDYA DEVLERİNE MİLYARLARCA DOLARLIK GÖZDAĞI

Yeni düzenleme yalnızca kullanıcıları değil, teknoloji şirketlerini de hedef alıyor.

Kurallara uymayan platformlara 10 milyon Kanada dolarına kadar veya küresel gelirlerinin yüzde 3'üne ulaşabilecek para cezaları verilmesi planlanıyor.

Ayrıca şirketlerin çocukları zararlı içeriklerden korumak için hangi önlemleri aldığı da düzenli olarak denetlenecek.

Kanada hükümeti bunun için bağımsız bir "Dijital Güvenlik Komisyonu" kurulmasını öngörüyor.

Çocuklar ölüyor! Kanada sosyal medyayı 16 yaş altına yasaklamayı planlıyor 7

DÜNYA PEŞ PEŞE HAREKETE GEÇİYOR

Kanada'nın attığı adım, dünyada yükselen yeni eğilimin bir parçası olarak görülüyor.

Avustralya geçtiğimiz yıl 16 yaş altındaki çocukların sosyal medya hesapları açmasını yasaklayan ilk ülke olmuştu. Birleşik Krallık benzer bir düzenlemeyi değerlendirirken, Yunanistan da 15 yaş altındaki çocukları kapsayan yasağı yürürlüğe koymaya hazırlanıyor.

Uzmanlara göre çocukların ekran başında geçirdiği sürenin artması, depresyon, kaygı bozukluğu, dikkat eksikliği ve sosyal izolasyon gibi sorunları beraberinde getiriyor.

Çocuklar ölüyor! Kanada sosyal medyayı 16 yaş altına yasaklamayı planlıyor 8

G7 ÖNCESİ DÜNYAYA MESAJ

Kanada'nın yasa hamlesi, gelecek hafta düzenlenecek G7 Zirvesi öncesinde geldi.

Zirvede yapay zekâ güvenliği ve çocukların çevrim içi ortamda korunması konularının dünya liderlerinin gündeminde olması bekleniyor.

Kanada hükümeti, yeni düzenlemenin yalnızca çocukları değil, dijital platformları kullanan tüm vatandaşları daha güvenli bir çevrim içi ortama kavuşturacağını savunuyor.

Sosyal medya şirketleri üzerindeki baskı artarken, Kanada'nın bu adımı dünyanın geri kalanında da benzer yasakların önünü açabilecek önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Çocuklar ölüyor! Kanada sosyal medyayı 16 yaş altına yasaklamayı planlıyor 9

TÜRKİYE'DE DE 15 YAŞ SINIRI UYGULANIYOR

Kanada'nın tartıştığı sosyal medya yasağına benzer bir uygulama Türkiye'de de yürürlükte bulunuyor. 1 Mayıs 2026 itibarıyla yürürlüğe giren düzenleme kapsamında sosyal ağ sağlayıcılarının 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunması yasaklandı.

Çocuklar ölüyor! Kanada sosyal medyayı 16 yaş altına yasaklamayı planlıyor 10

Mevzuata göre platformlar yaş doğrulama sistemleri kurmak, çocuk kullanıcılar için koruyucu tedbirler almak ve ebeveyn kontrol mekanizmaları sunmakla yükümlü. Düzenleme ayrıca çocukların kullanım sürelerinin takip edilmesi ve ücretli işlemlerin ebeveyn onayına bağlanması gibi önlemleri de içeriyor.

Çocuklar ölüyor! Kanada sosyal medyayı 16 yaş altına yasaklamayı planlıyor 11

Kurallara uymayan platformlar ise para cezaları, reklam yasakları ve bant genişliği daraltma yaptırımlarıyla karşı karşıya kalabiliyor. Türkiye'nin attığı bu adım, çocukların dijital ortamda maruz kaldığı risklere karşı dünya genelinde yükselen koruma politikalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

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