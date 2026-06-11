Siyonist basında "Başkan Erdoğan" paniği! Dikkat çeken Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu detayı

Yazıda Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayii, dış politika ve bölgesel nüfuz alanlarında elde ettiği kazanımlar "tehdit" olarak sunulurken, İsrail'in Ankara karşısındaki endişeleri de dikkat çekici ifadelerle ortaya konuldu.

Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ilişkin tartışmalar üzerinden Türkiye'deki siyasi gelişmeleri yorumlayan yazar, hemen her başlığı Başkan Erdoğan'a bağlayarak provokatif bir siyasi değerlendirme ortaya koydu.

Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı uluslararası bir zirve için alınan güvenlik önlemlerinin bu şekilde değerlendirilmesi, yazının objektif olmaktan ne kadar uzak olduğunu gözler önüne serdi.

Hatta NATO zirvesi kapsamında alınan güvenlik tedbirleri dahi "muhalefete gözdağı" şeklinde yorumlandı.

Yazıda Türkiye'deki yargı süreçleri, güvenlik politikaları ve siyasi gelişmeler tek taraflı bir bakış açısıyla ele alınırken, Başkan Erdoğan'ın liderliği doğrudan hedef alındı.

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edilmesinin ardından mutlak butlan kararıyla genel başkanlıktan alınan Özgür Özel üzerinden şekillendirilen değerlendirmelerde, Türkiye'nin demokratik kurumlarına yönelik ağır ithamlara yer verildi.

Yazının en dikkat çekici bölümlerinden biri ise CHP ve muhalefet ekseninde kurulan anlatı oldu.

Yazar, Özel'in mahkeme kararıyla görevden alındığını ve çevik kuvvet polisi tarafından parti genel merkezinden çıkarıldığını öne sürerek, bunu Türkiye'deki kurumların bağımsızlığını kaybettiğinin göstergesi olarak sundu.

Daha da ileri giden analizde, Türkiye'nin en eski partisinin liderliğinin üyeler yerine bir yargıç tarafından belirlendiği iddia edildi.

Analizde İmamoğlu, Başkan Erdoğan'ın en güçlü rakibi olarak tanımlanırken, hakkındaki yargı süreçleri üzerinden Türkiye'de muhalefetin baskı altında olduğu öne sürüldü.

Yazar, İmamoğlu'nun tutuklanmasının büyük protestoları tetiklediğini savunurken, CHP'ye yönelik yargı süreçlerini de aynı çerçeve içerisinde değerlendirdi.