Microsoft kurucusu Bill Gates Kongre'de Epstein sorularını yanıtladı

Belgelerde ve kamuoyuna yansıyan e-mail kayıtlarında Gates'in adının birçok kez geçmesi, Kongre üyelerinin dikkatini çekti. Bunun üzerine Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi, Gates'i ifade vermeye çağırdı.

Bu isimlerden biri de Microsoft'un kurucusu Bill Gates.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan binlerce sayfalık belge, iş dünyasından siyasete, finans çevrelerinden teknoloji sektörüne kadar çok sayıda güçlü ismin Epstein ile çeşitli düzeylerde temas kurduğunu ortaya koymuştu.

Kongre binasına girişinde kısa bir açıklama yapan Gates, ifade vermesinin gönüllü olduğunu belirtti ve mağdurlar için adaletin sağlanmasına katkı sunmak istediğini öne sürdü.

Kameraların alınmadığı ve görüntü kaydı yapılmayan toplantıda Kongre üyeleri, Gates'e Epstein ile ilişkisine dair çok sayıda soru yöneltti.

"BAŞTAN HİÇ GÖRÜŞMEMELİYDİM"

Gates'in ifadesindeki en dikkat çekici bölümlerden biri, Epstein ile kurduğu ilişkiye yönelik değerlendirmesi oldu.

Microsoft'un kurucusu, Epstein ile görüşmesinin büyük bir hata olduğunu kabul etti.

Hazırladığı yazılı açıklamada, "Başlangıçta Epstein ile hiç görüşmemeliydim" diyen Gates, bu ilişkiyi daha önce de "çok büyük bir hata" olarak tanımlamıştı.

Kongre üyelerine verdiği ifadede de benzer bir çizgi izleyen Gates, bugün geriye dönüp baktığında o dönemde çok farklı davranması gerektiğini söyledi.