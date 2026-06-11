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Microsoft kurucusu Bill Gates Kongre'de Epstein sorularını yanıtladı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

ABD'nin yıllardır gündemden düşmeyen pedofili fuhuş ağı suçlusu Jeffrey Epstein dosyasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Adı yıllardır Epstein ile anılan Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi önünde saatler süren sorguda ifade verdi. Şantaj iddiaları, gizli görüşmeler, milyarlarca dolarlık bağış vaatleri ve Kongre'de yöneltilen zor sorular...

Microsoft kurucusu Bill Gates Kongre'de Epstein sorularını yanıtladı 1

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan binlerce sayfalık belge, iş dünyasından siyasete, finans çevrelerinden teknoloji sektörüne kadar çok sayıda güçlü ismin Epstein ile çeşitli düzeylerde temas kurduğunu ortaya koymuştu.

Bu isimlerden biri de Microsoft'un kurucusu Bill Gates.

Belgelerde ve kamuoyuna yansıyan e-mail kayıtlarında Gates'in adının birçok kez geçmesi, Kongre üyelerinin dikkatini çekti. Bunun üzerine Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi, Gates'i ifade vermeye çağırdı.

Microsoft kurucusu Bill Gates Kongre'de Epstein sorularını yanıtladı 2

SAATLERCE SÜREN KAPALI OTURUM

Washington'da gerçekleştirilen oturum kamuoyuna kapalı olarak yapıldı.

Kameraların alınmadığı ve görüntü kaydı yapılmayan toplantıda Kongre üyeleri, Gates'e Epstein ile ilişkisine dair çok sayıda soru yöneltti.

Kongre binasına girişinde kısa bir açıklama yapan Gates, ifade vermesinin gönüllü olduğunu belirtti ve mağdurlar için adaletin sağlanmasına katkı sunmak istediğini öne sürdü.

Ancak oturumun ardından gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

Microsoft kurucusu Bill Gates Kongre'de Epstein sorularını yanıtladı 3

"BAŞTAN HİÇ GÖRÜŞMEMELİYDİM"

Gates'in ifadesindeki en dikkat çekici bölümlerden biri, Epstein ile kurduğu ilişkiye yönelik değerlendirmesi oldu.

Microsoft'un kurucusu, Epstein ile görüşmesinin büyük bir hata olduğunu kabul etti.

Hazırladığı yazılı açıklamada, "Başlangıçta Epstein ile hiç görüşmemeliydim" diyen Gates, bu ilişkiyi daha önce de "çok büyük bir hata" olarak tanımlamıştı.

Kongre üyelerine verdiği ifadede de benzer bir çizgi izleyen Gates, bugün geriye dönüp baktığında o dönemde çok farklı davranması gerektiğini söyledi.

Microsoft kurucusu Bill Gates Kongre'de Epstein sorularını yanıtladı 4

ŞANTAJ İDDİASI

Kapalı oturumun en çok konuşulan bölümü ise Gates'in özel hayatına ilişkin açıklamaları oldu.

Gates, Epstein'ın evliliği dönemindeki sadakatsizliklerine ilişkin bazı bilgilere ulaştığını ve bu bilgileri kendisine karşı kullanmaya çalıştığını öne sürdü.

Teknoloji milyarderi, söz konusu olayların ailesi açısından son derece acı verici olduğunu belirtti.

Gates, Epstein'ın kendisiyle yeniden temas kurabilmek için çeşitli girişimlerde bulunduğunu ancak buna hiçbir zaman karşılık vermediğini savundu.

İfadesinde, "Kişisel bir ilişki geliştirmeye çalışmış olabilir ancak benim buna hiçbir ilgim olmadı ve hiçbir zaman karşılık vermedim" sözlerine yer verdi.

Microsoft kurucusu Bill Gates Kongre'de Epstein sorularını yanıtladı 5

O E-POSTALAR YENİDEN GÜNDEMDE

Son aylarda kamuoyuna yansıyan bazı belge ve yazışmalar da Kongre üyelerinin gündemindeydi.

Özellikle Epstein ile Gates arasında geçen çeşitli e-postalar, ABD medyasında geniş yankı uyandırmıştı.

Bu yazışmalarda Gates'in özel hayatına ilişkin çeşitli ifadelerin yer aldığı öne sürülmüş, söz konusu belgeler Epstein ile Gates arasındaki ilişkinin niteliğine ilişkin yeni tartışmaları beraberinde getirmişti.

Kongre üyeleri de bu nedenle Gates'e, Epstein'ın elinde hangi bilgilerin bulunduğu ve bu bilgilerin nasıl kullanıldığı konusunda ayrıntılı sorular yöneltti.

Microsoft kurucusu Bill Gates Kongre'de Epstein sorularını yanıtladı 6

RUS KIZLARDAN HASTALIK KAPTIĞI İDDİASI

Geçtiğimiz aylarda yayımlanan belgelerde, Epstein'ın 2013'te Bill Gates'e uzun bir mail attığı ve ilişkilerini bitirdiği için sert sözlerle yüklendiği ortaya çıkmıştı. Yayımlanan e-postalardan birinde Bill Gates'in Rus kızlardan cinsel yolla bulaşan hastalık kaptığı iddia edilmişti.

Mesajın bir bölümünde Epstein'ın şu ifadeleri kullandığı iddia ediliyordu:

"Yaraya tuz basar gibi, bana (sic) senin cinsel yolla bulaşan hastalığınla ilgili e-postaları, Melinda'ya gizlice verebilmem için benden antibiyotik temin etme talebini ve penisinin tarifini içeren yazışmaları silmemi rica ediyorsun."

Bill Gates şimdiye kadar Epstein mağdurlarından biri tarafından suçlanmadı fakat ismi ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan belgelerde 3 binden fazla kez geçiyor.

Microsoft kurucusu Bill Gates Kongre'de Epstein sorularını yanıtladı 7

İDDİA: MİLYARLARCA DOLARLIK VAATLERİN PEŞİNDEN GİTTİ

Gates'in savunmasının merkezinde ise hayırseverlik faaliyetleri yer aldı.

Microsoft'un kurucusu, Epstein ile ilk kez 2011 yılında görüştüğünü anlattı.

Bu görüşmenin temel sebebinin, Epstein'ın küresel sağlık projeleri için milyarlarca dolarlık kaynak sağlayabileceği yönündeki vaatleri olduğunu savundu.

O dönemde Gates Vakfı dünyanın farklı bölgelerinde yürüttüğü sağlık ve kalkınma projeleri için büyük finansman kaynakları arıyordu. Gates, Epstein'ın son derece zengin bağışçılara ulaşabileceğini ve vakfa önemli kaynaklar sağlayabileceğini düşündüğünü iddia etti. Ancak yıllar içinde bu vaatlerin karşılıksız kaldığını belirten Gates, beklenen finansmanın hiçbir zaman sağlanamadığını anlattı.

Microsoft kurucusu Bill Gates Kongre'de Epstein sorularını yanıtladı 8

"VAATLERİNİ YERİNE GETİRMEYECEĞİNİ ANLADIM"

Gates'in ifadesine göre dönüm noktası 2014 yılı oldu.

Teknoloji milyarderi, Epstein'ın söz verdiği bağış ve finansman desteğini sağlayamayacağını anladığını belirterek bu tarihten sonra ilişkisini tamamen sonlandırdığını öne sürdü.

Gates, Epstein ile temaslarının sınırlı olduğunu ve tüm görüşmelerin hayırseverlik projeleri ekseninde gerçekleştiğini savundu.

Microsoft kurucusu Bill Gates Kongre'de Epstein sorularını yanıtladı 9

KONGRE'NİN EN KRİTİK SORUSU

Oturum boyunca Kongre üyelerinin üzerinde durduğu en önemli başlıklardan biri ise zamanlama oldu.

Çünkü Epstein, Gates ile görüşmeler başlamadan yıllar önce ciddi suçlamalarla gündeme gelmişti.

Epstein, 2008 yılında Florida'da reşit olmayan bir kişiden fuhuş talep etmek suçunu kabul etmiş ve kamuoyunda tartışmalı bir anlaşmayla ceza almıştı.

Milletvekilleri bu nedenle Gates'e, "Epstein'ın geçmişi biliniyorken neden onunla görüşmeye devam ettiniz?" sorusunu yöneltti.

Gates ise o dönemde Epstein'ın geçmişte hukuki sorunlar yaşadığını bildiğini ancak işlediği suçların kapsamını ve vahametini tam olarak kavrayamadığını söyledi.

Microsoft kurucusu Bill Gates Kongre'de Epstein sorularını yanıtladı 10

"GEREKEN HASSASİYETİ GÖSTERMEDİM"

Gates, ifadesinde o dönemde daha dikkatli davranması gerektiğini kabul etti.

Epstein ile tanışma teklifini kabul ederken gerekli araştırmayı yapmadığını belirten Gates, göstermesi gereken hassasiyeti göstermediğini söyledi.

Bu nedenle bugün geriye dönüp baktığında söz konusu kararı ciddi bir muhakeme hatası olarak değerlendirdiğini ifade etti.

Microsoft kurucusu Bill Gates Kongre'de Epstein sorularını yanıtladı 11

"ONUN ADASINA HİÇ GİTMEDİM"

Yıllardır kamuoyunda en çok tartışılan konulardan biri de Epstein'ın özel mülkleriyle ilgili iddialar oldu.

Gates, Kongre üyelerine verdiği ifadede bu konuya da açıklık getirmeye çalıştı.

Microsoft'un kurucusu, Epstein'ın Karayipler'deki özel adasına, çiftliğine veya Florida'daki evine hiçbir zaman gitmediğini öne sürdü.

Ayrıca Epstein'ın suç teşkil eden faaliyetlerine hiçbir zaman tanık olmadığını savundu.

İfadesinde, "Onun adasına, çiftliğine ya da Florida'daki evine hiç gitmedim. Hiç kimseyi mağdur etmedim" dedi.

Microsoft kurucusu Bill Gates Kongre'de Epstein sorularını yanıtladı 12

KONGRE ÇIKIŞINDA PROTESTO:

Saatler süren sorgunun ardından Kongre binasından ayrılan Gates'in karşısında protestocular vardı.

Oturum sonrasında bina çevresinde toplanan bazı kişiler çeşitli sloganlar attı. Gates, Epstein'ın çocuk kaçakçılığı ağıyla ilgili kapalı kapılar ardında verdiği ifadeden çıkarken bir kişi "Bebek eti yemeyi bırak" diye haykırdı.

Güvenlik önlemleri altında bölgeden ayrılan Gates ise protestolara yanıt vermedi ve gazetecilerin sorularını da cevapsız bıraktı.

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