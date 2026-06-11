Microsoft kurucusu Bill Gates Kongre'de Epstein sorularını yanıtladı
ABD'nin yıllardır gündemden düşmeyen pedofili fuhuş ağı suçlusu Jeffrey Epstein dosyasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Adı yıllardır Epstein ile anılan Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi önünde saatler süren sorguda ifade verdi. Şantaj iddiaları, gizli görüşmeler, milyarlarca dolarlık bağış vaatleri ve Kongre'de yöneltilen zor sorular...
ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan binlerce sayfalık belge, iş dünyasından siyasete, finans çevrelerinden teknoloji sektörüne kadar çok sayıda güçlü ismin Epstein ile çeşitli düzeylerde temas kurduğunu ortaya koymuştu.
Bu isimlerden biri de Microsoft'un kurucusu Bill Gates.
Belgelerde ve kamuoyuna yansıyan e-mail kayıtlarında Gates'in adının birçok kez geçmesi, Kongre üyelerinin dikkatini çekti. Bunun üzerine Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi, Gates'i ifade vermeye çağırdı.
SAATLERCE SÜREN KAPALI OTURUM
Washington'da gerçekleştirilen oturum kamuoyuna kapalı olarak yapıldı.
Kameraların alınmadığı ve görüntü kaydı yapılmayan toplantıda Kongre üyeleri, Gates'e Epstein ile ilişkisine dair çok sayıda soru yöneltti.
Kongre binasına girişinde kısa bir açıklama yapan Gates, ifade vermesinin gönüllü olduğunu belirtti ve mağdurlar için adaletin sağlanmasına katkı sunmak istediğini öne sürdü.
Ancak oturumun ardından gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.
"BAŞTAN HİÇ GÖRÜŞMEMELİYDİM"
Gates'in ifadesindeki en dikkat çekici bölümlerden biri, Epstein ile kurduğu ilişkiye yönelik değerlendirmesi oldu.
Microsoft'un kurucusu, Epstein ile görüşmesinin büyük bir hata olduğunu kabul etti.
Hazırladığı yazılı açıklamada, "Başlangıçta Epstein ile hiç görüşmemeliydim" diyen Gates, bu ilişkiyi daha önce de "çok büyük bir hata" olarak tanımlamıştı.
Kongre üyelerine verdiği ifadede de benzer bir çizgi izleyen Gates, bugün geriye dönüp baktığında o dönemde çok farklı davranması gerektiğini söyledi.
ŞANTAJ İDDİASI
Kapalı oturumun en çok konuşulan bölümü ise Gates'in özel hayatına ilişkin açıklamaları oldu.
Gates, Epstein'ın evliliği dönemindeki sadakatsizliklerine ilişkin bazı bilgilere ulaştığını ve bu bilgileri kendisine karşı kullanmaya çalıştığını öne sürdü.
Teknoloji milyarderi, söz konusu olayların ailesi açısından son derece acı verici olduğunu belirtti.
Gates, Epstein'ın kendisiyle yeniden temas kurabilmek için çeşitli girişimlerde bulunduğunu ancak buna hiçbir zaman karşılık vermediğini savundu.
İfadesinde, "Kişisel bir ilişki geliştirmeye çalışmış olabilir ancak benim buna hiçbir ilgim olmadı ve hiçbir zaman karşılık vermedim" sözlerine yer verdi.
O E-POSTALAR YENİDEN GÜNDEMDE
Son aylarda kamuoyuna yansıyan bazı belge ve yazışmalar da Kongre üyelerinin gündemindeydi.
Özellikle Epstein ile Gates arasında geçen çeşitli e-postalar, ABD medyasında geniş yankı uyandırmıştı.
Bu yazışmalarda Gates'in özel hayatına ilişkin çeşitli ifadelerin yer aldığı öne sürülmüş, söz konusu belgeler Epstein ile Gates arasındaki ilişkinin niteliğine ilişkin yeni tartışmaları beraberinde getirmişti.
Kongre üyeleri de bu nedenle Gates'e, Epstein'ın elinde hangi bilgilerin bulunduğu ve bu bilgilerin nasıl kullanıldığı konusunda ayrıntılı sorular yöneltti.