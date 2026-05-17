15 yaş altına sosyal medya düzenlemesinde yeni adım! Bakanlık çalışma grubu kurdu

ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yönelik düzenlemenin uygulama esaslarını belirlemek amacıyla çalışma grubu kurduklarını açıkladı. Düzenleme kapsamında yaş doğrulama sistemi devreye alınacak, çocuklara yönelik güvenli dijital alanlar oluşturulacak. Bakanlık, ilgili kurumlarla yürütülen çalışmaların ardından yönetmeliği kısa sürede hayata geçirmeyi hedefliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TBMM'de düzenlenen "Eğitimde ve Sosyal Hayatta Fırsat Eşitliği: Engelsiz Bir Gelecek" panelinin ardından 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yönelik düzenlemenin yeni detaylarını paylaştı.

15 yaş altı çocuklara yönelik güvenli dijital alanlar oluşturulacağını belirten Göktaş, kontrollü kullanımın teşvik edileceğini ve çocukların yaş ile gelişim düzeylerine uygun olmayan içeriklere maruz kalmasının önlenmesinin hedeflendiğini söyledi.

BAKANLIKTA ÇALIŞMA GRUBU KURULDU

Bakan Göktaş, söz konusu düzenlemenin hayata geçirilmesi amacıyla bakanlık bünyesinde çalışma grubu kurulduğunu belirterek, sürecin ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içerisinde yürütüldüğünü ifade etti.

Kamu kurumları ve diğer paydaşlarla temas halinde olduklarını kaydeden Göktaş, 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yönelik düzenlemenin uygulama esaslarının kısa sürede belirleneceğini ifade etti.

Göktaş, hazırlanacak yönetmeliğin ardından uygulamanın hayata geçirileceğini dile getirdi.

YAŞ DOĞRULAMA SİSTEMİ GELİYOR

Yeni dönemin yalnızca yasal düzenlemelerle sınırlı kalmayacağını belirten Göktaş, teknik altyapı ve uygulama mekanizmalarının da kapsamlı şekilde hazırlandığını kaydetti.

Bu kapsamda sosyal ağ sağlayıcılara getirilen yükümlülükler doğrultusunda yaş doğrulama sistemine dair teknik çalışmaların sürdüğünü ifade eden Göktaş, 15 yaş altı kullanıcılar için yeni güvenlik mekanizmalarının devreye alınacağını söyledi.

Öte yandan Bakan Göktaş, 28 Nisan 2026 tarihinde yaptığı açıklamada yönetmeliğin 6 ay içerisinde çıkarılacağını duyurmuş, amaçlarının "yasaklamak değil denetlemek" olduğunu belirterek "Sosyal medyada yaş doğrulama sistemini hayata geçiriyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ NELERİ KAPSIYOR?

Sosyal medya düzenlemelerini içeren Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 22 Nisan 2026'da TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Düzenleme kapsamında 15 yaş altı çocuklara yönelik güvenli dijital alanlar oluşturulacak ve kontrollü kullanım teşvik edilecek.

Kanunla birlikte sosyal ağ sağlayıcılar, 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak ve yaş doğrulama dahil gerekli tedbirleri almakla yükümlü olacak.

15 yaşını doldurmuş çocuklara ise yaş grubuna özel ayrıştırılmış hizmet sunulması gerekecek. Sosyal ağ sağlayıcıların aldığı tedbirler kendi internet sitelerinde yayımlanacak.

EBEVEYN KONTROL ARAÇLARI ZORUNLU OLACAK

Düzenlemeyle birlikte sosyal ağ sağlayıcılarına ebeveyn kontrol araçları oluşturma zorunluluğu getirilecek.

Bu araçlar sayesinde hesap ayarlarının kontrol edilmesi, satın alma ve ücretli üyelik işlemlerinin ebeveyn onayına bağlanması, kullanım süresinin izlenmesi ve sınırlandırılması mümkün olacak.

Ayrıca sosyal ağ sağlayıcıları, çocuklara yönelik aldatıcı reklamları engelleyici tedbirler almakla da yükümlü olacak.

YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEYENE YAPTIRIM

Türkiye'den günlük erişimi 10 milyondan fazla olan sosyal ağ sağlayıcıları, gecikmesinde sakınca bulunan durumlarda verilen kararları en geç bir saat içerisinde uygulamak zorunda olacak.

Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde BTK Başkanı tarafından sosyal ağ sağlayıcılara reklam yasağı uygulanabilecek.

Reklam yasağının ardından yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda ise sosyal ağ sağlayıcılarının internet trafiği bant genişliğinin yüzde 50 oranında daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvurulabilecek.

OYUN PLATFORMLARINA DA YENİ DÜZENLEME

Kanun kapsamında oyun platformlarına yönelik yeni düzenlemeler de hayata geçirilecek.

Buna göre oyun platformları yaş kriterlerine uygun derecelendirme yapmakla yükümlü olacak. Derecelendirilmeyen içerikler platformlardan kaldırılacak.

Türkiye'den günlük erişimi 100 binden fazla olan yurt dışı kaynaklı oyun platformlarının Türkiye'de temsilci bulundurması zorunlu hale gelecek.

Oyun platformları ayrıca ebeveyn kontrol araçları sunmakla da yükümlü olacak.

BTK PARA CEZASI UYGULAYABİLECEK

Yükümlülüklerini yerine getirmeyen oyun platformlarına BTK tarafından önce bildirim yapılacak.

Bildirimden itibaren 30 gün içinde yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde 1 milyon liradan 10 milyon liraya kadar idari para cezası uygulanabilecek.

İhlalin devam etmesi durumunda ise 10 milyon liradan 30 milyon liraya kadar ek idari para cezası verilebilecek.

Yükümlülüklerin ikinci kez yerine getirilmemesi halinde BTK Başkanı, oyun platformlarının internet trafiği bant genişliğinin yüzde 30 oranında daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvurabilecek.

