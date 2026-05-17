15 yaş altına sosyal medya düzenlemesinde yeni adım! Bakanlık çalışma grubu kurdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yönelik düzenlemenin uygulama esaslarını belirlemek amacıyla çalışma grubu kurduklarını açıkladı. Düzenleme kapsamında yaş doğrulama sistemi devreye alınacak, çocuklara yönelik güvenli dijital alanlar oluşturulacak. Bakanlık, ilgili kurumlarla yürütülen çalışmaların ardından yönetmeliği kısa sürede hayata geçirmeyi hedefliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TBMM'de düzenlenen "Eğitimde ve Sosyal Hayatta Fırsat Eşitliği: Engelsiz Bir Gelecek" panelinin ardından 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yönelik düzenlemenin yeni detaylarını paylaştı. 15 yaş altı çocuklara yönelik güvenli dijital alanlar oluşturulacağını belirten Göktaş, kontrollü kullanımın teşvik edileceğini ve çocukların yaş ile gelişim düzeylerine uygun olmayan içeriklere maruz kalmasının önlenmesinin hedeflendiğini söyledi.

BAKANLIKTA ÇALIŞMA GRUBU KURULDU Bakan Göktaş, söz konusu düzenlemenin hayata geçirilmesi amacıyla bakanlık bünyesinde çalışma grubu kurulduğunu belirterek, sürecin ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içerisinde yürütüldüğünü ifade etti. Kamu kurumları ve diğer paydaşlarla temas halinde olduklarını kaydeden Göktaş, 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yönelik düzenlemenin uygulama esaslarının kısa sürede belirleneceğini ifade etti. Göktaş, hazırlanacak yönetmeliğin ardından uygulamanın hayata geçirileceğini dile getirdi.

YAŞ DOĞRULAMA SİSTEMİ GELİYOR Yeni dönemin yalnızca yasal düzenlemelerle sınırlı kalmayacağını belirten Göktaş, teknik altyapı ve uygulama mekanizmalarının da kapsamlı şekilde hazırlandığını kaydetti. Bu kapsamda sosyal ağ sağlayıcılara getirilen yükümlülükler doğrultusunda yaş doğrulama sistemine dair teknik çalışmaların sürdüğünü ifade eden Göktaş, 15 yaş altı kullanıcılar için yeni güvenlik mekanizmalarının devreye alınacağını söyledi. Öte yandan Bakan Göktaş, 28 Nisan 2026 tarihinde yaptığı açıklamada yönetmeliğin 6 ay içerisinde çıkarılacağını duyurmuş, amaçlarının "yasaklamak değil denetlemek" olduğunu belirterek "Sosyal medyada yaş doğrulama sistemini hayata geçiriyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ NELERİ KAPSIYOR? Sosyal medya düzenlemelerini içeren Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 22 Nisan 2026'da TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Düzenleme kapsamında 15 yaş altı çocuklara yönelik güvenli dijital alanlar oluşturulacak ve kontrollü kullanım teşvik edilecek. Kanunla birlikte sosyal ağ sağlayıcılar, 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak ve yaş doğrulama dahil gerekli tedbirleri almakla yükümlü olacak. 15 yaşını doldurmuş çocuklara ise yaş grubuna özel ayrıştırılmış hizmet sunulması gerekecek. Sosyal ağ sağlayıcıların aldığı tedbirler kendi internet sitelerinde yayımlanacak.