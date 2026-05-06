İçişleri Bakanlığı’ndan dikkat çeken rapor: Sosyal medya çocukları nasıl etkiliyor?
İçişleri Bakanlığınca hazırlanan "Sosyal Medyanın Çocuklar Üzerindeki Etkisi" başlıklı raporda, dijital platformlarda şiddeti normalleştiren içeriklerin çocuklar üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğu belirtildi. Raporda ayrıca sosyal medyanın iç güvenlik açısından da risk teşkil edebileceği ifade edildi.
İçişleri Bakanlığı İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığı tarafından "Sosyal Medyanın Çocuklar Üzerindeki Etkisi" başlıklı rapor hazırlandı.
Raporda, sosyal medyanın çocukların sosyalleşme araçlarından biri haline geldiği belirtilirken, dijital ortamların kontrolsüz kullanımının çocukların psikolojik, sosyal ve bilişsel gelişimleri üzerinde olumsuz etkiler oluşturabildiği ifade edildi.
DİJİTAL RİSKLERE DİKKAT ÇEKİLDİ
Raporda, sosyal medya kullanımının yaygınlaşmasının çocuklarda yüz yüze iletişim becerilerinin zayıflaması, dikkat dağınıklığı ve sosyal izolasyon gibi sonuçlara yol açabildiği kaydedildi.
Çocuklar açısından öne çıkan riskler ise şöyle sıralandı:
- Dijital bağımlılık
- Siber zorbalık
- Çevrim içi taciz
- Dezenformasyon
- Radikalleşme
- Mahremiyet ihlalleri
- Kimlik hırsızlığı
"ŞİDDETİ NORMALLEŞTİREN İÇERİKLER RİSK OLUŞTURUYOR"
Raporda özellikle bazı dijital alt kültürlerin şiddeti meşrulaştıran içerikler üretmesine dikkat çekildi.
Bu tür içeriklerin çocuklar üzerinde olumsuz etkilere yol açtığı belirtilirken, söz konusu durumun iç güvenlik açısından da risk teşkil edebileceği vurgulandı.