İçişleri Bakanlığı’ndan dikkat çeken rapor: Sosyal medya çocukları nasıl etkiliyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan "Sosyal Medyanın Çocuklar Üzerindeki Etkisi" başlıklı raporda, dijital platformlarda şiddeti normalleştiren içeriklerin çocuklar üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğu belirtildi. Raporda ayrıca sosyal medyanın iç güvenlik açısından da risk teşkil edebileceği ifade edildi.

İçişleri Bakanlığı İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığı tarafından "Sosyal Medyanın Çocuklar Üzerindeki Etkisi" başlıklı rapor hazırlandı.

Raporda, sosyal medyanın çocukların sosyalleşme araçlarından biri haline geldiği belirtilirken, dijital ortamların kontrolsüz kullanımının çocukların psikolojik, sosyal ve bilişsel gelişimleri üzerinde olumsuz etkiler oluşturabildiği ifade edildi.

DİJİTAL RİSKLERE DİKKAT ÇEKİLDİ

Raporda, sosyal medya kullanımının yaygınlaşmasının çocuklarda yüz yüze iletişim becerilerinin zayıflaması, dikkat dağınıklığı ve sosyal izolasyon gibi sonuçlara yol açabildiği kaydedildi.

Çocuklar açısından öne çıkan riskler ise şöyle sıralandı:

  • Dijital bağımlılık
  • Siber zorbalık
  • Çevrim içi taciz
  • Dezenformasyon
  • Radikalleşme
  • Mahremiyet ihlalleri
  • Kimlik hırsızlığı
"ŞİDDETİ NORMALLEŞTİREN İÇERİKLER RİSK OLUŞTURUYOR"

Raporda özellikle bazı dijital alt kültürlerin şiddeti meşrulaştıran içerikler üretmesine dikkat çekildi.

Bu tür içeriklerin çocuklar üzerinde olumsuz etkilere yol açtığı belirtilirken, söz konusu durumun iç güvenlik açısından da risk teşkil edebileceği vurgulandı.

"BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM GEREKİYOR"

Raporda, Türkiye'de çocukların dijital ortamda korunmasına yönelik hukuki çerçevenin 5651 sayılı Kanun ile belirlendiği hatırlatıldı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından sunulan Güvenli İnternet Hizmeti'nin de koruyucu bir mekanizma olarak uygulandığı ifade edildi.

Öte yandan çocukların korunmasına yönelik politikaların yalnızca yasaklayıcı tedbirlerle sınırlı kalmaması gerektiği değerlendirmesinde bulunuldu.

Raporda, eğitim, ebeveyn denetimi, platform sorumluluğu ve hukuki düzenlemeleri kapsayan bütüncül politikaların daha etkili olacağı belirtildi.

