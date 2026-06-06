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Sosyal medyada ölümcül tuzak | Konum bilgisini sakın paylaşmayın!

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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Sosyal medyada yapılan masum görünen paylaşımlar, farkında olmadan suçlulara açık bir davetiye çıkarabiliyor. Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, A Haber'de yaptığı değerlendirmede, İzmir Çeşme'de Polat ailesine yönelik kanlı infazı örnek göstererek dijital ayak izlerinin ciddi güvenlik riskleri oluşturduğuna dikkat çekti. Kırık, konum ve yaşam rutinlerini ele veren paylaşımların yalnızca hırsızlık değil, can güvenliğini de tehdit edebileceği uyarısında bulunurken, sosyal medyanın görünmeyen tehlikelerinin düşündüğümüzden çok daha büyük olduğunu vurguladı.

Sosyal medyada ölümcül tuzak | Konum bilgisini sakın paylaşmayın! 1

Sosyal medya paylaşımlarının ne denli ağır bedeller ödeteceği, İzmir Çeşme'de yaşanan dehşet verici olayla bir kez daha gün yüzüne çıktı. Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin korumalığını yapan Can Polat'ın silahlı saldırıda hayatını kaybetmesi, dijital dünyanın karanlık yüzünü bir kez daha ortaya çıkardı.

Sosyal medyada ölümcül tuzak | Konum bilgisini sakın paylaşmayın! 2

KANLI İNFAZIN ŞİFRESİ ÇÖZÜLDÜ

Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, "İzmir Çeşme'ye gittiklerini söylüyorlar. Şimdi, sayfiye alanları ya da daha küçük ölçekli alanlar, otomatik olarak konum bilgisiyle tak diye önüne çıkıyor ve kişiler ona bastıkları an nokta atışla artık yerlerini bulabiliyor" sözleriyle, suçluların teknolojiyi nasıl birer infaz aracına dönüştürdüğünü gözler önüne serdi.

KONUM BİLGİSİ GÜVENLİĞİNİZİ TEHLİKEYE ATABİLİR! UZMAN İSİM UYARDI…
Sosyal medyada ölümcül tuzak | Konum bilgisini sakın paylaşmayın! 3

YENİ NESİL HIRSIZLARIN DİJİTAL SAHA ARAŞTIRMASI

Artık hırsızlar kapı önünde nöbet tutmuyor, evinizin etrafında keşif yapmıyor. Onlar artık ekran başında, sizin kendi elinizle verdiğiniz bilgileri topluyor. Prof. Dr. Ali Murat Kırık, suç dünyasının yeni yöntemini anlatırken, "Yeni nesil hırsızlar, şöyle bir saha araştırması yapacaklar, dijital ortamdaki verileri toplayacaklar ve bu sayede hele hele bir de Instagram'da canlı konum özelliği açıksa o daha kötü" uyarısında bulundu. Kırık, "Çok ciddi risklerle sizi karşı karşıya bırakır. Bırakın evi işte gittiğinizde boş görmek, sizin güvenliğinizi bile tehdit edebilen bir durumla, riskle karşı karşıyayız" diyerek meselenin sadece mal kaybı değil, can güvenliği olduğunun altını çizdi.

Sosyal medyada ölümcül tuzak | Konum bilgisini sakın paylaşmayın! 4

GÖSTERİŞ KÜLTÜRÜNÜN GETİRDİĞİ DEHŞET: TATİL PAYLAŞIMLARI HIRSIZA DAVETİYE

Özellikle yaz aylarının gelmesiyle birlikte sosyal medyadaki "gösterişçi kültür" tavan yaparken, bu durum suç şebekelerinin iştahını kabartıyor. Prof. Dr. Ali Murat Kırık, yaklaşan tehlikeye karşı şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi malum önümüz yaz. Köye gidecekler var, tatil mekanlarına gidecekler var. Hani o sosyal medyanın gösterişçi kültürü, 'A bak ben de tatile gittim, ben de memleketime gittim, köyüme gittim' diye birden çok paylaşımlar yapılmaya başlanacak. Hele hele evinizde tek başınıza oturuyorsanız o çok daha ciddi bir risk. Anbean nereye gittiğinizi takip edebiliyorlar."

Sosyal medyada ölümcül tuzak | Konum bilgisini sakın paylaşmayın! 5

NOKTA ATIŞI TAKİP

Suçluların, sosyal medyadaki canlı konum özelliğini birer navigasyon gibi kullandığına dikkat çeken Kırık, "Günün sonunda yeni nesil hırsızlar, şöyle bir saha araştırması yapacaklar, dijital ortamdaki verileri toplayacaklar ve bu sayede hele hele bir de Instagram'da canlı konum özelliği açıksa o daha kötü. Anbean nereye gittiğinizi takip edebiliyorlar" şeklinde konuştu. Küçük ölçekli tatil beldelerinde paylaşılan konumların, suçluyu kurbanın tam önüne kadar getirdiğini belirten uzman, bu durumun kaçınılmaz bir güvenlik açığı yarattığını vurguladı.

Sosyal medyada ölümcül tuzak | Konum bilgisini sakın paylaşmayın! 6

KURTULUŞ REÇETESİ: 'TBT' FORMÜLÜ VE KRİTİK AYARLAR

Korkulu rüya görmemek ve dijital ayak izinizin kurbanı olmamak için uzmanlardan hayati bir öneri geldi. "Gidince değil, dönünce paylaşın!" diyen Prof. Dr. Ali Murat Kırık, güvenliğin anahtarını şu sözlerle verdi:

"Mümkünse paylaşımlarınızı, tatile gittiniz mi, bir noktaya gittiniz mi ya da bir noktada yer aldınız mı; bunu daha sonra hani bu TBT dediğimiz, gidip geldikten sonra paylaşabilirsiniz." Bu yöntemle, suçluların sizin o an nerede olduğunuzu bilmesinin önüne geçilerek, evlerin ve kişilerin korunması amaçlanıyor.

Sosyal medyada ölümcül tuzak | Konum bilgisini sakın paylaşmayın! 7

INSTAGRAM AYARLARINDAKİ GİZLİ TEHLİKEYİ KAPATIN!

Uygulama içerisindeki teknik detaylara da değinen Kırık, canlı konum özelliğinin derhal kapatılması gerektiğini söyleyerek şu teknik uyarıyı yaptı:

"Bakın burada ayarlar sekmesi... Evet, aynen öyle. Bakın burada ayarlar sekmesini görüyorsunuz. 'Hikayeye canlı yayın ve konum' özelliği var. Buna bastığınız an şöyle, otomatik olarak bakın hikaye canlı yayın konum paylaşımı Instagram haritası bunu kapalı duruma getirdiğinizde artık kimse sizin anlık bir şekilde paylaşımlarınızı göremeyecektir. Bu son derece önemlidir."

Sosyal medyada ölümcül tuzak | Konum bilgisini sakın paylaşmayın! 8

DİJİTAL AYAK İZİ SİZİ ELE VERMESİN!

Paylaşılan her verinin internet ortamında silinmez birer iz bıraktığını ve bu izlerin birer suç dosyasına dönüşebileceğini hatırlatan Prof. Dr. Kırık, "Unutmayın, yaptığınız bir paylaşım dijital ortamda ayak izi bırakır. Hani korkulu rüya görmemek adına, kendinizi riske etmemek adına bu önlemleri almak son derece önemli. 'Ha, ben bunu yapamıyorum' diyenler varsa da otomatik olarak konum paylaşımı kapatsınlar. Hikayeler hiçbir şekilde konum paylaşımı içermesin. Aksi takdirde çok ciddi mağduriyetler söz konusu olabilir. Güvenliğimiz bile tehdit altına alınmış olabilir" diyerek vatandaşları bu dijital ateş hattına karşı uyardı.

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