Sosyal medyada ölümcül tuzak | Konum bilgisini sakın paylaşmayın!

Sosyal medyada yapılan masum görünen paylaşımlar, farkında olmadan suçlulara açık bir davetiye çıkarabiliyor. Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, A Haber'de yaptığı değerlendirmede, İzmir Çeşme'de Polat ailesine yönelik kanlı infazı örnek göstererek dijital ayak izlerinin ciddi güvenlik riskleri oluşturduğuna dikkat çekti. Kırık, konum ve yaşam rutinlerini ele veren paylaşımların yalnızca hırsızlık değil, can güvenliğini de tehdit edebileceği uyarısında bulunurken, sosyal medyanın görünmeyen tehlikelerinin düşündüğümüzden çok daha büyük olduğunu vurguladı.

Sosyal medya paylaşımlarının ne denli ağır bedeller ödeteceği, İzmir Çeşme'de yaşanan dehşet verici olayla bir kez daha gün yüzüne çıktı. Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin korumalığını yapan Can Polat'ın silahlı saldırıda hayatını kaybetmesi, dijital dünyanın karanlık yüzünü bir kez daha ortaya çıkardı.

KANLI İNFAZIN ŞİFRESİ ÇÖZÜLDÜ Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, "İzmir Çeşme'ye gittiklerini söylüyorlar. Şimdi, sayfiye alanları ya da daha küçük ölçekli alanlar, otomatik olarak konum bilgisiyle tak diye önüne çıkıyor ve kişiler ona bastıkları an nokta atışla artık yerlerini bulabiliyor" sözleriyle, suçluların teknolojiyi nasıl birer infaz aracına dönüştürdüğünü gözler önüne serdi. KONUM BİLGİSİ GÜVENLİĞİNİZİ TEHLİKEYE ATABİLİR! UZMAN İSİM UYARDI…

YENİ NESİL HIRSIZLARIN DİJİTAL SAHA ARAŞTIRMASI Artık hırsızlar kapı önünde nöbet tutmuyor, evinizin etrafında keşif yapmıyor. Onlar artık ekran başında, sizin kendi elinizle verdiğiniz bilgileri topluyor. Prof. Dr. Ali Murat Kırık, suç dünyasının yeni yöntemini anlatırken, "Yeni nesil hırsızlar, şöyle bir saha araştırması yapacaklar, dijital ortamdaki verileri toplayacaklar ve bu sayede hele hele bir de Instagram'da canlı konum özelliği açıksa o daha kötü" uyarısında bulundu. Kırık, "Çok ciddi risklerle sizi karşı karşıya bırakır. Bırakın evi işte gittiğinizde boş görmek, sizin güvenliğinizi bile tehdit edebilen bir durumla, riskle karşı karşıyayız" diyerek meselenin sadece mal kaybı değil, can güvenliği olduğunun altını çizdi.

GÖSTERİŞ KÜLTÜRÜNÜN GETİRDİĞİ DEHŞET: TATİL PAYLAŞIMLARI HIRSIZA DAVETİYE Özellikle yaz aylarının gelmesiyle birlikte sosyal medyadaki "gösterişçi kültür" tavan yaparken, bu durum suç şebekelerinin iştahını kabartıyor. Prof. Dr. Ali Murat Kırık, yaklaşan tehlikeye karşı şu ifadeleri kullandı: "Şimdi malum önümüz yaz. Köye gidecekler var, tatil mekanlarına gidecekler var. Hani o sosyal medyanın gösterişçi kültürü, 'A bak ben de tatile gittim, ben de memleketime gittim, köyüme gittim' diye birden çok paylaşımlar yapılmaya başlanacak. Hele hele evinizde tek başınıza oturuyorsanız o çok daha ciddi bir risk. Anbean nereye gittiğinizi takip edebiliyorlar."