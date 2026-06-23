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CNN: Trump yönetimi ABD'nin en üst istihbarat kurumunda toplu işten çıkarmalara başladı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

CNN'in haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi pazartesi günü ülkenin en üst düzey istihbarat kurumunda geniş çaplı işten çıkarmalara başladı.

CNN: Trump yönetimi ABD'nin en üst istihbarat kurumunda toplu işten çıkarmalara başladı 1

Habere göre, Ulusal İstihbarat Direktörlüğü Ofisi'nde (ODNI) çalışan yüzlerce personele işten çıkarma tebligatları verilmeye başlandı. Süreci, Trump'ın göreve getirdiği ve istihbarat alanında herhangi bir geçmişi bulunmayan vekaleten Ulusal İstihbarat Direktörü Bill Pulte yürütüyor.

CNN: Trump yönetimi ABD'nin en üst istihbarat kurumunda toplu işten çıkarmalara başladı 2

CNN'e konuşan bir kaynak, "Derin devlet tasfiyeleri başladı." ifadelerini kullandı. Ancak işten çıkarılacak personel sayısına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

CNN'in aktardığına göre Pulte, geçen hafta görevine başlamadan bir gün önce kuruma gelerek tüm çalışanların listesini talep etti. Bu hamlenin, görevden ayrılan eski Direktör Tulsi Gabbard'ı bile hazırlıksız yakaladığı belirtildi.

CNN: Trump yönetimi ABD'nin en üst istihbarat kurumunda toplu işten çıkarmalara başladı 3

ÜST DÜZEY DEMOKRAT İSİMLERE RAĞMEN

Kaynaklar, toplu küçülmeden en fazla etkilenmesi beklenen iki birimin Ulusal Terörle Mücadele Merkezi ile Ulusal Karşı İstihbarat ve Güvenlik Merkezi olduğunu söyledi.

İşten çıkarmalar, Senato ve Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitelerindeki üst düzey Demokrat isimlerin uyarılarına rağmen gerçekleştirildi.

CNN: Trump yönetimi ABD'nin en üst istihbarat kurumunda toplu işten çıkarmalara başladı 4

CNN'e göre Senatör Mark Warner ve Temsilciler Meclisi Üyesi Jim Himes, pazartesi günü Pulte'ye gönderdikleri mektupta, "iş gücünde büyük kesintiler yapılmasının taşıdığı riskler" konusunda uyarıda bulundu.

Warner ve Himes mektuplarında, "Bu hafta içinde Ulusal İstihbarat Direktörlüğü Ofisi'nde görev yapan yüzlerce personeli işten çıkarmayı veya idari izne çıkarmayı planladığınıza dair haberlerden endişe duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

CNN: Trump yönetimi ABD'nin en üst istihbarat kurumunda toplu işten çıkarmalara başladı 5

Mektupta ayrıca şu değerlendirmeye yer verildi:

"ODNI'nin personel sayısında sorumlu ve ölçülü azaltmaların değerlendirilmesi mümkün olsa da, büyük çaplı kesintiler 2025 yılında zaten gerçekleşmiş olan önemli küçülmenin üzerine eklenecek ve 11 Eylül benzeri terör saldırılarının tekrar yaşanmasını önlemek amacıyla kurulan bir kurumun görevini tehlikeye atabilecektir."

Konuya ilişkin sorular üzerine Beyaz Saray, Trump'ın kısa süre önce yaptığı sosyal medya paylaşımına işaret etti.

CNN: Trump yönetimi ABD'nin en üst istihbarat kurumunda toplu işten çıkarmalara başladı 6

Trump söz konusu paylaşımında, Pulte'den "ofiste gerekli ve acil küçülmeyi hayata geçirmesini ve personeli bağlı oldukları kurumlara geri göndermesini" istediğini açıklamıştı.

NBC News'e konuşan ayrı bir kaynak ise Pulte'nin, önümüzdeki haftalarda Ulusal Terörle Mücadele Merkezi'nden işten çıkarılacak 400 personelin belirlenmesi talimatını verdiğini öne sürdü.

CNN: Trump yönetimi ABD'nin en üst istihbarat kurumunda toplu işten çıkarmalara başladı 7

Eski istihbarat yetkilileri NBC News'e yaptıkları açıklamada, personel sayısında yapılacak büyük çaplı azaltmaların "hükümetin terör planlarını tespit etme ve önleme kabiliyetini tehlikeye atabileceği" uyarısında bulundu.

Warner ve Himes'in Pulte'ye gönderdiği ortak mektupta da bu konuya özel olarak dikkat çekildi.

İki isim mektuplarında şu ifadeleri kullandı:

"İstihbarat Topluluğu içerisinde herhangi bir deneyime sahip olmamanız göz önüne alındığında, bu kadar kısa sürede ODNI'yi ulusal güvenlik riskleri oluşturmadan nasıl küçülteceğinize dair yeterince kapsamlı ve sağlıklı değerlendirmeler geliştirdiğinizi düşünmek güçtür."

CNN: Trump yönetimi ABD'nin en üst istihbarat kurumunda toplu işten çıkarmalara başladı 8

Mektupta ayrıca, "ODNI'nin yapısında önemli değişiklikler yapmak ve personel azaltımına gitmek, vekaleten görev yapan herhangi bir kişi için uygun bir hareket tarzı değildir. Üstelik bunun Kongre ile istişare edilmeden yapılması da doğru değildir. Bu nedenle bu adımdan kaçınmalısınız." denildi.

CNN: Trump yönetimi ABD'nin en üst istihbarat kurumunda toplu işten çıkarmalara başladı 9

ABD İSTİHBARATI İSRAİL RAPORU YAYINLAMIŞTI

Son haftalarda Washington-Tel Aviv hattında dikkat çekici gerilimler yaşandı. İsrailli yetkililer Trump'ın İran anlaşmasından rahatsız olurken, ABD istihbaratında da İsrail'in Amerikan karar alma süreçleri hakkında bilgi toplamaya çalıştığı yönünde endişeler gündeme geldi.

Hatta bazı haberlerde Pentagon'un İsrail kaynaklı istihbarat faaliyetlerine ilişkin tehdit değerlendirmesini yükselttiği öne sürüldü.

Netanyahu hakkında eleştirel değerlendirmeler yayımlayan ve son dönemde İsrail-ABD gerilimlerinin merkezinde yer alan Amerikan istihbarat kurumlarında başlayan tasfiyelerin, yalnızca bütçe ve personel küçültmesi mi yoksa Trump yönetiminin istihbarat bürokrasisini yeniden şekillendirme hamlesi mi olduğu tartışılıyor.

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