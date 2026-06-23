CNN: Trump yönetimi ABD'nin en üst istihbarat kurumunda toplu işten çıkarmalara başladı

CNN'in haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi pazartesi günü ülkenin en üst düzey istihbarat kurumunda geniş çaplı işten çıkarmalara başladı.

Habere göre, Ulusal İstihbarat Direktörlüğü Ofisi'nde (ODNI) çalışan yüzlerce personele işten çıkarma tebligatları verilmeye başlandı. Süreci, Trump'ın göreve getirdiği ve istihbarat alanında herhangi bir geçmişi bulunmayan vekaleten Ulusal İstihbarat Direktörü Bill Pulte yürütüyor.

CNN'e konuşan bir kaynak, "Derin devlet tasfiyeleri başladı." ifadelerini kullandı. Ancak işten çıkarılacak personel sayısına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. CNN'in aktardığına göre Pulte, geçen hafta görevine başlamadan bir gün önce kuruma gelerek tüm çalışanların listesini talep etti. Bu hamlenin, görevden ayrılan eski Direktör Tulsi Gabbard'ı bile hazırlıksız yakaladığı belirtildi.

ÜST DÜZEY DEMOKRAT İSİMLERE RAĞMEN Kaynaklar, toplu küçülmeden en fazla etkilenmesi beklenen iki birimin Ulusal Terörle Mücadele Merkezi ile Ulusal Karşı İstihbarat ve Güvenlik Merkezi olduğunu söyledi. İşten çıkarmalar, Senato ve Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitelerindeki üst düzey Demokrat isimlerin uyarılarına rağmen gerçekleştirildi.

CNN'e göre Senatör Mark Warner ve Temsilciler Meclisi Üyesi Jim Himes, pazartesi günü Pulte'ye gönderdikleri mektupta, "iş gücünde büyük kesintiler yapılmasının taşıdığı riskler" konusunda uyarıda bulundu. Warner ve Himes mektuplarında, "Bu hafta içinde Ulusal İstihbarat Direktörlüğü Ofisi'nde görev yapan yüzlerce personeli işten çıkarmayı veya idari izne çıkarmayı planladığınıza dair haberlerden endişe duyuyoruz." ifadelerini kullandı.