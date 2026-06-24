Trump'tan petrol devlerine sert çıkış: Soruşturma talimatı verdi

ABD Başkanı Donald Trump, ham petrol maliyetlerindeki düşüşe rağmen pompa fiyatlarında indirime gitmeyen büyük petrol şirketlerinin incelenmesi için Adalet Bakanlığı'na talimat verdiğini açıkladı.

TRUMP'TAN PETROL ŞİRKETLERİNE SERT TEPKİ

Trump paylaşımında, "Büyük petrol şirketleri, petrolü çok daha düşük fiyatlarla satın almalarına rağmen bunu pompa fiyatlarına aynı oranda yansıtmıyor. Bu arada fiyatlar sert şekilde düşüyor. Başka bir deyişle müşterilere fahiş fiyat uygulanıyor" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanlığı'nı göreve çağırdığını belirten Trump, "Adalet Bakanlığı'na bu konuyu derhal incelemeye başlaması talimatını verdim. Benzin fiyatlarının gördüğümden çok daha hızlı bir şekilde düşmeye başlaması iyi olur" dedi.

Trump açıklamasında herhangi bir petrol şirketinin adını vermedi.