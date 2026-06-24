Trump'tan petrol devlerine sert çıkış: Soruşturma talimatı verdi
ABD Başkanı Donald Trump, ham petrol fiyatlarındaki düşüşe rağmen benzin fiyatlarının aynı oranda gerilememesine tepki gösterdi. Büyük petrol şirketlerini tüketicilere fahiş fiyat uygulamakla suçlayan Trump, Adalet Bakanlığı'na inceleme talimatı verdiğini açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, ham petrol maliyetlerindeki düşüşe rağmen pompa fiyatlarında indirime gitmeyen büyük petrol şirketlerinin incelenmesi için Adalet Bakanlığı'na talimat verdiğini açıkladı.
Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, büyük petrol şirketlerinin ham petrol fiyatlarındaki sert düşüşü pompa fiyatlarına yeterince yansıtmadığını savundu.
TRUMP'TAN PETROL ŞİRKETLERİNE SERT TEPKİ
Trump paylaşımında, "Büyük petrol şirketleri, petrolü çok daha düşük fiyatlarla satın almalarına rağmen bunu pompa fiyatlarına aynı oranda yansıtmıyor. Bu arada fiyatlar sert şekilde düşüyor. Başka bir deyişle müşterilere fahiş fiyat uygulanıyor" ifadelerini kullandı.
Adalet Bakanlığı'nı göreve çağırdığını belirten Trump, "Adalet Bakanlığı'na bu konuyu derhal incelemeye başlaması talimatını verdim. Benzin fiyatlarının gördüğümden çok daha hızlı bir şekilde düşmeye başlaması iyi olur" dedi.
Trump açıklamasında herhangi bir petrol şirketinin adını vermedi.
SEÇİMLER ÖNCESİ AKARYAKIT FİYATLARI GÜNDEMDE
Kasım ayında yapılacak ara seçimler öncesinde Cumhuriyetçiler yüksek akaryakıt fiyatlarına yönelik kamuoyu baskısıyla karşı karşıya bulunuyor.
Trump daha önce yaptığı açıklamada ülke genelinde ortalama benzin fiyatlarının kısa süre içinde galon başına yaklaşık 0,60 dolar düştüğünü belirtmişti.
İRAN İLE ANLAŞMA SONRASI FİYATLAR GERİLEDİ
Akaryakıt fiyatları, ABD ile İran arasında çatışmayı sona erdirmeye ve Hürmüz Boğazı üzerinden petrol sevkiyatını yeniden başlatmaya yönelik mutabakatın duyurulmasının ardından düşüş eğilimine girdi.
Verilere göre ABD'de benzin fiyatları üst üste altıncı haftada da geriledi. Ancak Trump, bu düşüşün ham petrol maliyetlerindeki gerilemeyle kıyaslandığında yeterli olmadığını savundu.
HAM PETROLDEKİ DÜŞÜŞ POMPAYA AYNI ORANDA YANSIMADI
Enerji veri analiz şirketi GasBuddy'nin verilerine göre ABD'de ortalama benzin fiyatı çarşamba günü itibarıyla galon başına 3,906 dolar seviyesinde bulunuyor.
Bu rakam mayıs ayındaki zirve seviyeye göre yüzde 14'ün üzerinde düşüş anlamına geliyor.
Buna karşın aynı dönemde ham petrol fiyatları yüzde 23 gerilerken, ABD ham petrolü mart ayındaki zirvesinden bu yana yaklaşık yüzde 40 değer kaybetti.