The Economist'ten Türkiye analizi: "Yeni barış elçileri arasında"
İngiltere merkezli The Economist dergisi, küresel siyasette yaşanan güç değişimini ve diplomatik dengelerdeki dönüşümü mercek altına aldı. Dergi, Batı merkezli arabuluculuk mekanizmalarının eski etkisini kaybettiğini belirtirken, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu yeni bölgesel aktörlerin uluslararası krizlerin çözümünde giderek daha fazla rol üstlendiğini yazdı.
The Economist'in analizine göre, Soğuk Savaş sonrası dönemde uluslararası krizlerin çözümünde belirleyici rol oynayan Batılı ülkeler ve kurumlar artık eskisi kadar etkili değil.
Birleşmiş Milletler, Norveç, İsveç ve İsviçre gibi geleneksel arabulucu aktörlerin küresel krizlerdeki ağırlığının azaldığına dikkat çekilen analizde, büyük güç rekabetinin arttığı, bölgesel savaşların çoğaldığı ve jeopolitik gerilimlerin derinleştiği yeni dönemde diplomatik süreçlerin de farklı bir yapıya evrildiği vurgulandı.
Dergi, Batı merkezli diplomasi düzenindeki bu değişimin temel nedenleri arasında küresel Güney ülkelerinin yükselişi, Batılı kurumların siyasi nüfuz kaybı ve bölgesel güçlerin kendi güvenlik ile ekonomik çıkarlarını merkeze alan politikalarının öne çıkmasını gösterdi.
TÜRKİYE KRİZ MASALARININ VAZGEÇİLMEZ AKTÖRLERİNDEN BİRİ HALİNE GELDİ
Analizde Türkiye'nin son yıllarda izlediği aktif dış politika çizgisine özel yer ayrıldı.
Ankara'nın yalnızca bölgesel bir güç olmanın ötesine geçtiği belirtilirken, uluslararası krizlerde arabulucu ve kolaylaştırıcı rol üstlenen önemli diplomatik merkezlerden biri haline geldiği ifade edildi.
The Economist, Türkiye'nin farklı coğrafyalarda üstlendiği diplomatik girişimlerin uluslararası sistemdeki etkisini artırdığı değerlendirmesinde bulundu.
RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINDA DENGELEYİCİ ROL
Dergi, Türkiye'nin özellikle Rusya-Ukrayna savaşı sürecinde yürüttüğü diplomatik temaslara dikkat çekti.
Tahıl koridoru anlaşması ve enerji arz güvenliği gibi küresel sonuçlar doğuran başlıklarda Ankara'nın aktif rol üstlenmesinin, Türkiye'nin uluslararası arenadaki etkisini artıran en önemli unsurlar arasında gösterildiği belirtildi.
AFRİKA BOYNUZU'NDA TÜRKİYE ETKİSİ
Analizde Türkiye'nin yalnızca Avrupa ve Karadeniz havzasında değil, Afrika Boynuzu'nda da önemli bir diplomatik aktör olarak öne çıktığı vurgulandı.
Etiyopya ile Somali arasında yaşanan deniz yetki alanları ve egemenlik tartışmalarında Ankara'nın dengeleyici ve kolaylaştırıcı rol üstlendiği ifade edildi.