The Economist'ten Türkiye analizi: "Yeni barış elçileri arasında"

GÜNEY ASYA'DA DA DEVREDE

The Economist, Türkiye'nin Güney Asya'da da etkin diplomatik girişimlerde bulunduğunu yazdı.

Pakistan ile Afganistan arasında yaşanan sınır ve güvenlik kaynaklı anlaşmazlıklarda Ankara'nın taraflarla temas kuran ve diyalog kanallarını açık tutmaya çalışan ülkeler arasında yer aldığı kaydedildi.

"YENİ BEŞLİ"NİN İÇİNDE TÜRKİYE DE VAR

Dergi, küresel ölçekte yeni bir arabuluculuk ekseninin oluştuğunu belirterek Türkiye'yi bu yapının merkezindeki ülkelerden biri olarak tanımladı. Analizde Türkiye, Çin, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin oluşturduğu grup "yeni beşli" olarak nitelendirildi.

Rapora göre söz konusu ülkeler yalnızca 2025 yılı içerisinde yürütülen 53 farklı barış girişiminin en az 20'sinde aktif rol üstlendi. Bu katkının yalnızca diplomatik temaslardan ibaret olmadığı, aynı zamanda güvenlik, ekonomi ve bölgesel istikrar boyutlarını da kapsadığı ifade edildi.