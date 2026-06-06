CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Kim'den dünyaya gözdağı! Kuzey Kore nükleer donanma hedefini açıkladı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yeni nesil destroyer Kang Kon'un seyir testine katılarak dikkat çeken mesajlar verdi. Kızı Kim Ju-ae ile birlikte savaş gemisini inceleyen Kim, nükleer caydırıcılığın yalnızca karada değil denizlerde de güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Pyongyang'ın daha büyük savaş gemileri ve yeni silah sistemleri geliştirmeyi hedeflediği açıklandı.

Kim'den dünyaya gözdağı! Kuzey Kore nükleer donanma hedefini açıkladı 1

Kuzey Kore, son yılların en dikkat çekici askeri hamlelerinden birine daha imza attı. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkenin yeni nesil savaş gemisi Kang Kon destroyerinin seyir testlerine katılarak donanmanın geleceğine ilişkin önemli mesajlar verdi.

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'nın yayımladığı görüntülerde Kim'e kızı Kim Ju-ae'nin de eşlik etmesi dikkat çekti. Kim, geminin manevra kabiliyetini ve operasyonel performansını yerinde incelerken, Kuzey Kore'nin askeri hedefleri konusunda da net mesajlar verdi.

Kim'den dünyaya gözdağı! Kuzey Kore nükleer donanma hedefini açıkladı 2

"NÜKLEER CAYDIRICILIK DENİZLERDE DE GÜÇLENECEK"

Destroyer üzerindeki incelemelerinin ardından konuşan Kim Jong-un, güçlü bir donanma oluşturmanın ülkenin savunma stratejisinin temel hedeflerinden biri olduğunu söyledi.

Kim, Kuzey Kore'nin nükleer caydırıcılık kapasitesinin yalnızca kara konuşlu sistemlere dayanamayacağını belirterek, donanmanın da bu stratejinin ayrılmaz bir parçası haline getirileceğini ifade etti.

Uzmanlara göre bu açıklama, Pyongyang'ın gelecekte nükleer silah taşıyabilen savaş gemileri ve deniz platformları geliştirme planlarının en açık işaretlerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Kim'den dünyaya gözdağı! Kuzey Kore nükleer donanma hedefini açıkladı 3

KANG KON: KUZEY KORE'NİN EN GELİŞMİŞ SAVAŞ GEMİLERİNDEN BİRİ

Yaklaşık 5 bin tonluk Kang Kon destroyeri, Kuzey Kore'nin şimdiye kadar geliştirdiği en gelişmiş yüzey savaş gemilerinden biri olarak gösteriliyor.

Askeri uzmanlar, gemide çok sayıda füze sistemi, gelişmiş radarlar ve dikey füze fırlatma sistemlerinin bulunduğunu değerlendiriyor.

Pyongyang yönetimi, geminin teknik özelliklerine ilişkin tüm detayları açıklamasa da Kang Kon'un Kuzey Kore donanmasının modernizasyonunda önemli bir dönüm noktası olduğu belirtiliyor.

Kim'den dünyaya gözdağı! Kuzey Kore nükleer donanma hedefini açıkladı 4

BİR YIL ÖNCE BÜYÜK KAZA YAŞAMIŞTI

Kang Kon destroyeri ilk kez 2025 yılında denize indirilirken büyük bir kazayla gündeme gelmişti.

Denize indirme töreni sırasında gemi dengesini kaybetmiş, gövdesinde ciddi hasar meydana gelmişti. Olayın Kim Jong-un'un gözü önünde yaşanması Kuzey Kore yönetiminde büyük rahatsızlık yaratmıştı.

Kim, kazayı "kabul edilemez bir ihmal" olarak nitelendirmiş ve sorumlular hakkında işlem yapılmasını istemişti.

Aylar süren onarım çalışmalarının ardından savaş gemisi yeniden hizmete hazır hale getirildi ve ilk kapsamlı seyir testlerini başarıyla tamamladı.

Kim'den dünyaya gözdağı! Kuzey Kore nükleer donanma hedefini açıkladı 5

HEDEF DAHA DA BÜYÜK: 10 BİN TONLUK DESTROYERLER

Kim Jong-un'un açıklamalarında dikkat çeken bir diğer unsur ise geleceğe yönelik planlar oldu.

Kuzey Kore lideri, mevcut projelerle yetinmeyeceklerini belirterek daha büyük savaş gemilerinin üretileceğini açıkladı.

Pyongyang yönetiminin hedefinde yaklaşık 10 bin tonluk yeni nesil destroyerlerin bulunduğu belirtiliyor.

Bu hedef gerçekleşirse Kuzey Kore, tarihindeki en büyük savaş gemilerine sahip olacak.

Kim'den dünyaya gözdağı! Kuzey Kore nükleer donanma hedefini açıkladı 6

KIZI JU-AE YİNE SAHNEDE

Seyir testleri sırasında Kim Jong-un'un yanında kızı Kim Ju-ae'nin bulunması da dikkatlerden kaçmadı.

Son yıllarda birçok askeri törende ve stratejik silah tanıtımında babasına eşlik eden Ju-ae, uluslararası kamuoyunda gelecekteki olası liderlik senaryoları açısından yakından takip ediliyor.

Güney Koreli uzmanlar, Ju-ae'nin kamuoyundaki görünürlüğünün tesadüf olmadığı ve Pyongyang yönetiminin geleceğe dönük bir hazırlık yürüttüğü görüşünü dile getiriyor.

Kim'den dünyaya gözdağı! Kuzey Kore nükleer donanma hedefini açıkladı 7

BÖLGEYE MESAJ MI?

Analistler, Kang Kon destroyerinin seyir testlerinin yalnızca askeri bir faaliyet olarak görülmemesi gerektiğini belirtiyor.

Gelişmenin, Asya-Pasifik'te artan güvenlik gerilimleri, ABD'nin bölgedeki askeri varlığı ve Kuzey Kore'nin nükleer programına yönelik uluslararası baskılarla aynı döneme denk gelmesi dikkat çekiyor.

Kim Jong-un'un "nükleer caydırıcılığı denizlere taşıma" vurgusu, Pyongyang'ın yalnızca füze gücünü değil deniz kuvvetlerini de stratejik bir unsur haline getirmeyi amaçladığını ortaya koyuyor.

Ahaber
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin