Kim'den dünyaya gözdağı! Kuzey Kore nükleer donanma hedefini açıkladı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yeni nesil destroyer Kang Kon'un seyir testine katılarak dikkat çeken mesajlar verdi. Kızı Kim Ju-ae ile birlikte savaş gemisini inceleyen Kim, nükleer caydırıcılığın yalnızca karada değil denizlerde de güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Pyongyang'ın daha büyük savaş gemileri ve yeni silah sistemleri geliştirmeyi hedeflediği açıklandı.

Kuzey Kore, son yılların en dikkat çekici askeri hamlelerinden birine daha imza attı. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkenin yeni nesil savaş gemisi Kang Kon destroyerinin seyir testlerine katılarak donanmanın geleceğine ilişkin önemli mesajlar verdi. Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'nın yayımladığı görüntülerde Kim'e kızı Kim Ju-ae'nin de eşlik etmesi dikkat çekti. Kim, geminin manevra kabiliyetini ve operasyonel performansını yerinde incelerken, Kuzey Kore'nin askeri hedefleri konusunda da net mesajlar verdi.

"NÜKLEER CAYDIRICILIK DENİZLERDE DE GÜÇLENECEK" Destroyer üzerindeki incelemelerinin ardından konuşan Kim Jong-un, güçlü bir donanma oluşturmanın ülkenin savunma stratejisinin temel hedeflerinden biri olduğunu söyledi. Kim, Kuzey Kore'nin nükleer caydırıcılık kapasitesinin yalnızca kara konuşlu sistemlere dayanamayacağını belirterek, donanmanın da bu stratejinin ayrılmaz bir parçası haline getirileceğini ifade etti. Uzmanlara göre bu açıklama, Pyongyang'ın gelecekte nükleer silah taşıyabilen savaş gemileri ve deniz platformları geliştirme planlarının en açık işaretlerinden biri olarak değerlendiriliyor.

KANG KON: KUZEY KORE'NİN EN GELİŞMİŞ SAVAŞ GEMİLERİNDEN BİRİ Yaklaşık 5 bin tonluk Kang Kon destroyeri, Kuzey Kore'nin şimdiye kadar geliştirdiği en gelişmiş yüzey savaş gemilerinden biri olarak gösteriliyor. Askeri uzmanlar, gemide çok sayıda füze sistemi, gelişmiş radarlar ve dikey füze fırlatma sistemlerinin bulunduğunu değerlendiriyor. Pyongyang yönetimi, geminin teknik özelliklerine ilişkin tüm detayları açıklamasa da Kang Kon'un Kuzey Kore donanmasının modernizasyonunda önemli bir dönüm noktası olduğu belirtiliyor.

BİR YIL ÖNCE BÜYÜK KAZA YAŞAMIŞTI Kang Kon destroyeri ilk kez 2025 yılında denize indirilirken büyük bir kazayla gündeme gelmişti. Denize indirme töreni sırasında gemi dengesini kaybetmiş, gövdesinde ciddi hasar meydana gelmişti. Olayın Kim Jong-un'un gözü önünde yaşanması Kuzey Kore yönetiminde büyük rahatsızlık yaratmıştı. Kim, kazayı "kabul edilemez bir ihmal" olarak nitelendirmiş ve sorumlular hakkında işlem yapılmasını istemişti. Aylar süren onarım çalışmalarının ardından savaş gemisi yeniden hizmete hazır hale getirildi ve ilk kapsamlı seyir testlerini başarıyla tamamladı.