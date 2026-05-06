İsrailli casus Pollard'tan Gazze ile ilgili kan donduran seçim vaadi

Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2026 13:11 ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA

ABD'de İsrail adına casusluk yaptığı için 30 sene hapis yatan ve daha sonra ülkesine iade edilen Jonathan Pollard, yaklaşan İsrail Meclisi seçimlerine "Gazze'de etnik temizlik" vaadi içeren bir siyasi programla katılacağını açıkladı.

İsrail merkezli Kanal 13'e konuşan 71 yaşındaki Pollard, İsrail'in mevcut liderlerinin ülkeyi başarısızlığa uğrattığını söyleyerek, yeni bir partiyle seçimlere hazırlandığını dile getirdi.

İsrail adına casusluk yaptığı için ABD'de 1985'te tutuklanan ve Kasım 2015'te şartlı tahliye edilen Pollard, bu yıl yapılacak İsrail Meclisi seçimlerine "Gazze'de etnik temizlik" vaadi içeren bir siyasi programla katılacağını duyurdu.

Eski casus, "Kişisel olarak Gazze'nin mevcut tüm sakinlerinin zorla uzaklaştırılmasını, bölgenin ilhak edilmesini ve oranın yeniden bizim tarafımızdan yerleşime açılmasını tercih ediyorum." diyerek etnik temizlik niyetini ortaya koydu.

KATİL NETANYAHU'NUN KAHRAMANI ABD'de hapiste olduğu süre boyunca İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından desteklenen Pollard, 2020'de İsrail'e göç etti ve havaalanında Netanyahu tarafından bir kahraman gibi karşılandı.