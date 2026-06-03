Trump doğruladı: Netanyahu'ya "Çıldırmışsın" dedim!

ABD Başkanı Donald Trump, New York Post yazarı Miranda Devine'e verdiği özel röportajda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde küfürler ve sert ifadeler kullandığını doğruladı.

Trump, Netanyahu'ya yönelik "Çıldırmışsın" şeklindeki çıkışını kabul ederken, buna rağmen iki liderin birlikte çalışmaya devam ettiğini ve ilişkilerinin güçlü olduğunu savundu. Trump, "Lübnan'la sürekli çatışma halinde olmasından biraz rahatsız olmuştum" ifadelerini kullandı. "BİBİ'Yİ SEVİYORUM, BİRLİKTE ÇOK İYİ ÇALIŞIYORUZ" ABD Başkanı,aralarında geçen küfürlü telefon konuşmasına ve sert çıkışına rağmen Netanyahu ile ilişkilerinin bozulmadığını savundu. Trump, "Birlikte çok iyi çalıştık. Bibi'yi çok seviyorum. Onunla çok iyi çalışıyorum" dedi. İsrail'in Hizbullah'a yönelik saldırılarının, İran ile yürütülen müzakereleri zorlaştırdığını belirten Trump, Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve İran'ın nükleer programının sonlandırılmasına yönelik bir anlaşma için öncelikle İsrail saldırılarının durmasını şart koştuğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump New York Post gazetesine özel röportaj verdi. (NYP) "BEN SAVAŞ ZAMANI BAŞKANIYIM, O DA SAVAŞ ZAMANI BAŞBAKANI" Trump, Netanyahu ile yaşadığı görüş ayrılıklarına rağmen iki liderin benzer koşullarda görev yaptığını ifade etti. "Ben savaş zamanı başkanıyım" diyen Trump, Netanyahu için ise "O da savaş zamanı başbakanı" değerlendirmesinde bulundu. ABD Başkanı, bölgesel çatışmaların daha geniş kapsamlı bir barış anlaşmasını tehlikeye atmasından endişe duyduğunu ancak yine de kısa sürede anlaşmaya varılabileceği konusunda iyimser olduğunu söyledi. İRAN'LA ANLAŞMA UMUDU SÜRÜYOR Trump, İran ile yürütülen görüşmelerin "hızla geliştiğini" belirterek diplomatik sürecin olumlu ilerlediğini savundu. "İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağını düşünüyorum ve bunun yanında birçok olumlu gelişme yaşanacak" ifadelerini kullanan Trump, anlaşmanın beklenenden daha hızlı sonuçlanabileceğini dile getirdi. ABD Başkanı, Washington ile Tahran arasında imzalanabilecek bir mutabakatın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını sağlayabileceğini ve enerji piyasalarındaki baskıyı azaltabileceğini söyledi.