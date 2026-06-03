Trump doğruladı: Netanyahu'ya "Çıldırmışsın" dedim!
ABD Başkanı Donald Trump, New York Post yazarı Miranda Devine'e verdiği özel röportajda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde küfürler ve sert ifadeler kullandığını doğruladı.
Trump, Netanyahu'ya yönelik "Çıldırmışsın" şeklindeki çıkışını kabul ederken, buna rağmen iki liderin birlikte çalışmaya devam ettiğini ve ilişkilerinin güçlü olduğunu savundu.
Trump, "Lübnan'la sürekli çatışma halinde olmasından biraz rahatsız olmuştum" ifadelerini kullandı.
"BİBİ'Yİ SEVİYORUM, BİRLİKTE ÇOK İYİ ÇALIŞIYORUZ"
ABD Başkanı,aralarında geçen küfürlü telefon konuşmasına ve sert çıkışına rağmen Netanyahu ile ilişkilerinin bozulmadığını savundu.
Trump, "Birlikte çok iyi çalıştık. Bibi'yi çok seviyorum. Onunla çok iyi çalışıyorum" dedi.
İsrail'in Hizbullah'a yönelik saldırılarının, İran ile yürütülen müzakereleri zorlaştırdığını belirten Trump, Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve İran'ın nükleer programının sonlandırılmasına yönelik bir anlaşma için öncelikle İsrail saldırılarının durmasını şart koştuğunu söyledi.
"BEN SAVAŞ ZAMANI BAŞKANIYIM, O DA SAVAŞ ZAMANI BAŞBAKANI"
Trump, Netanyahu ile yaşadığı görüş ayrılıklarına rağmen iki liderin benzer koşullarda görev yaptığını ifade etti.
"Ben savaş zamanı başkanıyım" diyen Trump, Netanyahu için ise "O da savaş zamanı başbakanı" değerlendirmesinde bulundu.
ABD Başkanı, bölgesel çatışmaların daha geniş kapsamlı bir barış anlaşmasını tehlikeye atmasından endişe duyduğunu ancak yine de kısa sürede anlaşmaya varılabileceği konusunda iyimser olduğunu söyledi.
İRAN'LA ANLAŞMA UMUDU SÜRÜYOR
Trump, İran ile yürütülen görüşmelerin "hızla geliştiğini" belirterek diplomatik sürecin olumlu ilerlediğini savundu.
"İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağını düşünüyorum ve bunun yanında birçok olumlu gelişme yaşanacak" ifadelerini kullanan Trump, anlaşmanın beklenenden daha hızlı sonuçlanabileceğini dile getirdi.
ABD Başkanı, Washington ile Tahran arasında imzalanabilecek bir mutabakatın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını sağlayabileceğini ve enerji piyasalarındaki baskıyı azaltabileceğini söyledi.
PETROL FİYATLARI KONUSUNDA DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ
Trump, savaşın başlamasının ardından petrol fiyatlarının aşırı yükseleceği yönündeki tahminlerin gerçekleşmediğini savundu.
Trump, "Birçok kişi petrolün varil fiyatının 300 ya da 400 dolara çıkacağını söylüyordu. Şu an 98 dolar seviyesinde. Eğer İran'ın nükleer silah sahibi olmasının önüne geçilecekse bu ödenecek büyük bir bedel değil" dedi.
Trump ayrıca ABD ekonomisinin güçlü kalmaya devam ettiğini ve piyasalarda önemli bir çöküş yaşanmadığını öne sürdü.
HÜRMÜZ BOĞAZI NE ZAMAN AÇILACAK?
İran ile görüşmelerde zaman baskısı hissetmediğini belirten Trump, Hürmüz Boğazı çevresindeki ABD deniz ablukasının bir süre daha devam edebileceğini söyledi.
Boğazın ABD'deki İşçi Bayramı'na kadar kapalı kalıp kalmayacağı yönündeki soruya ise şu yanıtı verdi:
"Bilmiyorum. Böyle bir ihtimal olabilir ama bunun düşük bir ihtimal olduğunu düşünüyorum. Bu meselenin oldukça hızlı çözüleceğine inanıyorum."
AXIOS'UN HABERİ BÜYÜK TARTIŞMA YARATMIŞTI
Trump'ın Netanyahu'ya yönelik sert ifadeler kullandığı ilk kez Axios tarafından gündeme getirilmişti.
Haberde Trump'ın telefon görüşmesinde küfürlü ve sert ifadeler kullandığı öne sürülmüş, bu iddia özellikle İsrail yanlısı bazı çevrelerde tepkiyle karşılanmıştı.
Muhafazakâr yorumcu Mark Levin, haberin kaynağının araştırılması gerektiğini savunarak FBI'ı devreye girmeye çağırmıştı.
"HAMANEY SAVAŞIN SONUNA İLİŞKİN KARARLARDA ETKİLİ"
Trump, İran'ın dini lideri Mojtaba Hamaney'in savaşın sona erdirilmesine ilişkin kararlarda önemli rol oynadığına inandığını da söyledi.
İsrail saldırılarında babası Ali Hamaney ile aile üyelerinin öldürülmesinin ardından Mojtaba Hamaney'in İran içinde etkisinin arttığını savunan Trump, İranlıların ona büyük saygı duyduğunu ifade etti.
TRUMP'TAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA: "ONUNLA GÖRÜŞMEK İSTERİM"
ABD Başkanı, Mojtaba Hamaney ile gelecekte bir görüşme ihtimaline de kapıyı açık bıraktı.
"Onunla görüşmek isterim" diyen Trump, "Aslında herkesle görüşmek isterim. Şartlar nasıl gelişirse gelişsin, bir noktada muhtemelen bir araya gelebiliriz" ifadelerini kullandı.