Gazze için kritik ateşkes zirvesi! Hamas heyeti Kahire'de
Hamas heyetinin, Gazze'deki ateşkesle ilgili yarın başlayacak müzakere turu kapsamında Mısır'ın başkenti Kahire'ye gittiği bildirildiGazze Şeridi'nde aylardır süren kanlı savaşta yeni bir diplomasi trafiği başladı. Hamas heyeti, ateşkes sürecine ilişkin kritik müzakere turu kapsamında Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti. Bölgedeki sıcak temasların merkezine dönüşen Kahire'de yapılacak görüşmelerde, İsrail'in ateşkes ihlalleri, saldırıların durdurulması ve ateşkesin ikinci aşamasına geçiş için oluşturulacak mekanizmalar ele alınacak.
Hamas tarafından yapılan açıklamada, örgüt heyetinin Gazze Şeridi'nde yürürlükte bulunan ateşkes süreciyle ilgili yeni müzakere turuna katılmak üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye geçtiği bildirildi.
Açıklamada, yarın başlayacak görüşmelerin birkaç gün boyunca devam edeceği belirtilirken, Hamas heyetinin Mısırlı yetkililer ve diğer arabulucu taraflarla bir araya geleceği ifade edildi.
ATEŞKESİN İLK AŞAMASI MASADA
Kahire'deki temasların en önemli gündem maddelerinden birinin ateşkes anlaşmasının ilk aşamasının uygulanması olacağı kaydedildi.
Hamas heyetinin, sahadaki mevcut durumun yanı sıra İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılar ve ateşkes ihlalleri konusunu da ayrıntılı şekilde gündeme taşıyacağı belirtildi.
Bölgedeki sıcak gelişmelerin gölgesinde yapılacak görüşmelerin, savaşın seyrini etkileyebilecek kritik diplomatik temaslar arasında gösterildiği ifade edildi.
İSRAİL'İN ATEŞKES İHLALLERİ GÜNDEME GELECEK
Açıklamada, Hamas heyetinin Kahire'deki görüşmeler sırasında özellikle İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü ateşkes ihlallerinin sona erdirilmesi konusunu gündeme getireceği aktarıldı.
Gazze'de yaşanan dehşet anlarının ardından bölgede kalıcı bir ateşkes sağlanması için diplomatik baskının artırılmasının beklendiği ifade edildi.
ATEŞKESİN İKİNCİ AŞAMASI İÇİN YENİ MEKANİZMALAR
Kahire'de yürütülecek temaslarda yalnızca mevcut ateşkesin korunmasının değil, aynı zamanda ikinci aşamaya geçişi sağlayacak uygun mekanizmaların oluşturulmasının da ele alınacağı belirtildi.
Taraflar arasında güven artırıcı adımların ve yeni uygulama yöntemlerinin masaya yatırılacağı öğrenildi.
FİLİSTİNLİ GRUPLAR ARASINDA "ULUSAL BİRLİK" GÖRÜŞMESİ
Açıklamada, Hamas heyetinin Kahire temasları kapsamında Filistinli diğer gruplarla da bir araya geleceği bilgisi paylaşıldı.
Yapılacak görüşmelerde temel gündem maddesinin "ulusal birlik" olacağı belirtilirken, Filistinli gruplar arasında ortak hareket zemininin oluşturulmasının hedeflendiği ifade edildi.
HAMAS HEYETİNDE DİKKAT ÇEKEN İSİMLER
Kritik görüşmelere katılan Hamas heyetine örgütün üst düzey isimlerinin eşlik ettiği açıklandı.
Heyete Hamas liderlerinden Halil el-Hayye'nin başkanlık ettiği belirtilirken, Hamas'ın Batı Şeria Sorumlusu Zahir Cebbarin'in yanı sıra Hamas Siyasi Büro Üyeleri Hussam Bedran ve Gazi Hamed'in de Kahire'deki temaslarda yer aldığı aktarıldı.
GAZZE'DE KAN DURMUYOR
Öte yandan Gazze Şeridi'nde ateşkes yürürlüğe girmesine rağmen saldırıların tamamen sona ermediği belirtildi.
Paylaşılan verilere göre, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025 tarihinden bu yana İsrail'in düzenlediği saldırılarda 947 Filistinli hayatını kaybetti, 2 bin 935 kişi ise yaralandı.
Bölgede sivillerin hedef olduğu saldırılar nedeniyle insani krizin her geçen gün daha da derinleştiği ifade edilirken, sağlık altyapısının büyük ölçüde çöktüğü ve binlerce kişinin temel yaşam malzemelerine erişemediği belirtildi.
CAN KAYBI 72 BİNİ AŞTI
İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılara ilişkin bilanço da açıklamada yer aldı.
Buna göre saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 72 bin 956'ya yükselirken, yaralı sayısının ise 173 bin 43 olduğu bildirildi.
Gazze'de enkaz altındaki kayıplar ve ulaşılamayan bölgeler nedeniyle gerçek bilanço sayısının çok daha yüksek olabileceği değerlendirilirken, uluslararası kamuoyunun gözünü yeniden Kahire'deki kritik müzakere masasına çevirdiği ifade edildi.