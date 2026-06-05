Gazze için kritik ateşkes zirvesi! Hamas heyeti Kahire'de

Açıklamada, yarın başlayacak görüşmelerin birkaç gün boyunca devam edeceği belirtilirken, Hamas heyetinin Mısırlı yetkililer ve diğer arabulucu taraflarla bir araya geleceği ifade edildi.

Hamas tarafından yapılan açıklamada, örgüt heyetinin Gazze Şeridi'nde yürürlükte bulunan ateşkes süreciyle ilgili yeni müzakere turuna katılmak üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye geçtiği bildirildi.

Hamas heyetinin, sahadaki mevcut durumun yanı sıra İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılar ve ateşkes ihlalleri konusunu da ayrıntılı şekilde gündeme taşıyacağı belirtildi.

ATEŞKESİN İKİNCİ AŞAMASI İÇİN YENİ MEKANİZMALAR Kahire'de yürütülecek temaslarda yalnızca mevcut ateşkesin korunmasının değil, aynı zamanda ikinci aşamaya geçişi sağlayacak uygun mekanizmaların oluşturulmasının da ele alınacağı belirtildi.

Gazze'de yaşanan dehşet anlarının ardından bölgede kalıcı bir ateşkes sağlanması için diplomatik baskının artırılmasının beklendiği ifade edildi.

Heyete Hamas liderlerinden Halil el-Hayye'nin başkanlık ettiği belirtilirken, Hamas'ın Batı Şeria Sorumlusu Zahir Cebbarin'in yanı sıra Hamas Siyasi Büro Üyeleri Hussam Bedran ve Gazi Hamed'in de Kahire'deki temaslarda yer aldığı aktarıldı.

FİLİSTİNLİ GRUPLAR ARASINDA "ULUSAL BİRLİK" GÖRÜŞMESİ Açıklamada, Hamas heyetinin Kahire temasları kapsamında Filistinli diğer gruplarla da bir araya geleceği bilgisi paylaşıldı.

Bölgede sivillerin hedef olduğu saldırılar nedeniyle insani krizin her geçen gün daha da derinleştiği ifade edilirken, sağlık altyapısının büyük ölçüde çöktüğü ve binlerce kişinin temel yaşam malzemelerine erişemediği belirtildi.

Paylaşılan verilere göre, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025 tarihinden bu yana İsrail'in düzenlediği saldırılarda 947 Filistinli hayatını kaybetti, 2 bin 935 kişi ise yaralandı.

CAN KAYBI 72 BİNİ AŞTI

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılara ilişkin bilanço da açıklamada yer aldı.

Buna göre saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 72 bin 956'ya yükselirken, yaralı sayısının ise 173 bin 43 olduğu bildirildi.

Gazze'de enkaz altındaki kayıplar ve ulaşılamayan bölgeler nedeniyle gerçek bilanço sayısının çok daha yüksek olabileceği değerlendirilirken, uluslararası kamuoyunun gözünü yeniden Kahire'deki kritik müzakere masasına çevirdiği ifade edildi.