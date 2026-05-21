Yeni İran barış teklifi krize yol açtı: Netanyahu ve Trump birbirine girdi

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun salı günü İran konusunda yaptığı telefon görüşmesinin oldukça gergin geçtiği öne sürüldü. Axios'a konuşan konuya yakın üç kaynağa göre görüşmede İran'la olası anlaşma girişimleri masaya yatırılırken, bir kaynak Netanyahu'nun görüşmenin ardından "çılgına döndüğünü" söyledi.

ABD ile İran arasındaki anlaşmazlıkları gidermek amacıyla Katar ve Pakistan öncülüğünde yeni bir barış taslağı hazırlandığı belirtildi. Bölgedeki diğer arabulucu ülkelerin de katkı sunduğu teklifin, taraflar arasındaki farkları kapatmayı hedeflediği ifade edildi. Söz konusu girişim, Trump'ın İran'a yönelik büyük çaplı bir saldırı emri verme ihtimali ile diplomatik anlaşma arayışı arasında gidip geldiği bir dönemde gündeme geldi.

TRUMP ANLAŞMA NETANYAHU SAVAŞ DEDİ Katil Netanyahu'nun ise müzakerelere son derece şüpheyle yaklaştığı ve İran'ın askeri kapasitesini daha fazla zayıflatmak için savaşın yeniden başlamasını istediği aktarıldı. İsrail Başbakanı'nın, İran'ın kritik altyapısını hedef alarak rejimi daha da zayıflatmayı amaçladığı belirtildi. Trump ise hâlâ bir anlaşmaya varılabileceğini düşündüğünü ancak bunun başarısız olması halinde savaşı yeniden başlatmaya hazır olduğunu söyledi.

"SINIR ÇİZGİSİNDE" ABD Başkanı çarşamba günü Coast Guard Academy'de yaptığı açıklamada, "Tek soru şu: Gidip işi tamamen bitirecek miyiz yoksa bir belge mi imzalayacaklar? Göreceğiz" dedi. Trump daha sonra yaptığı başka bir açıklamada ise ABD ile İran'ın "anlaşma ile savaşın yeniden başlaması arasındaki sınır çizgisinde" olduğunu ifade etti.

Trump ayrıca Netanyahu için, "İran konusunda ne istersem onu yapacaktır" derken, iki liderin ilişkilerinin iyi olduğunu söyledi. Haberde, tarafların geçmişte İran konusunda zaman zaman görüş ayrılığı yaşadığı ancak savaş süresince koordinasyonu koruduğu savunuldu, ta ki gerçekleşen telefon görüşmesine kadar. İran ise güncellenmiş öneriyi değerlendirdiğini doğruladı ancak şu ana kadar tutumunda esneklik sinyali vermedi.